Te sequele przeszły do historii kina. 10 kontynuacji, które przebiły oryginały

Widzowie znają już bohaterów, świat przedstawiony i schemat pierwszej części, a każda próba powtórzenia sukcesu może skończyć się bolesnym rozczarowaniem. Historia kina zna jednak wiele wyjątków. Niektóre kontynuacje nie tylko dorównały oryginałom, ale wręcz je przyćmiły, stając się samodzielnymi klasykami i produkcjami, które na stałe zapisały się w popkulturze.

Od Gotham City, przez odległą galaktykę, aż po świat opanowany przez zombie. Na tej liście znalazły się zarówno widowiskowe produkcje science fiction, jak i horrory, dramaty oraz kino gangsterskie. Zdaniem krytyków magazynu Collider to właśnie jest lista 10 sequeli, które szczególnie mocno wyróżniły się na tle swoich poprzedników.

10 najlepszych sequeli w historii kina

„Mroczny Rycerz” (2008) Prime Video, HBO Max



„Mroczny Rycerz” rozwinął historię rozpoczętą w „Batman: Początek” i podniósł poprzeczkę dla całego gatunku. Bruce Wayne, grany przez Christiana Bale’a, kontynuuje swoją krucjatę przeciwko przestępcom w Gotham, ale tym razem mierzy się z przeciwnikiem wyjątkowym. Joker w wykonaniu Heatha Ledgera stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych ekranowych złoczyńców. Film rozwija pierwotn pomysły, zwiększa stawkę i proponuje własną, intensywną historię. „Mroczny Rycerz” jest przykładem sequela, który nie tylko kontynuuje serię, ale nadaje jej zupełnie nowy wymiar.



„Narzeczona Frankensteina” (1935) Niedostępny na VOD



Już w latach 30. kino pokazywało, że druga część może przewyższyć pierwszą. „Narzeczona Frankensteina” z 1935 roku okazała się kontynuacją, która z czasem sama stała się klasykiem horroru. Film rozwija historię znaną z „Frankensteina” z 1931 roku, jednocześnie przedstawiając potwora w bardziej tragicznym i wzbudzającym współczucie świetle. Bohater grany przez Borisa Karloffa przemierza świat w poszukiwaniu towarzystwa, podczas gdy otoczenie konsekwentnie odrzuca jego istnienie. Elsa Lanchester jako tytułowa Panna Młoda pojawiła się na ekranie na krótko, lecz jej postać stała się jedną z ikon kina grozy.



„Przed zachodem słońca” (2004) Platformy VOD



„Przed wschodem słońca” Richarda Linklatera z 1995 roku opowiadało o młodzieńczej miłości dwojga ludzi z różnych krajów. Ethan Hawke i Julie Delpy wcielili się w nieznajomych, którzy odnaleźli między sobą wyjątkową więź, choć wiedzieli, że ich wspólna przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Dziewięć lat później bohaterowie spotkali się ponownie w „Przed zachodem słońca”. Tym razem są już dojrzalsi i bardziej doświadczeni, a ich rozmowy nabierają zupełnie innego ciężaru. Kontynuacja okazała się bardziej złożona i jeszcze bardziej poruszająca. Hawke i Delpy stworzyli jedne z najbardziej imponujących kreacji w swoich karierach, a scenariusz, emocje, zdjęcia i reżyseria sprawiły, że film z powodzeniem rozwinął magię pierwszej części.



„Star Trek II: Gniew Khana” (1982) SkyShowtime



Przez wielu fanów uznawany jest za szczyt kinowej odsłony tej popularnej serii science fiction. Produkcja połączyła widowiskową przygodę z dojrzalszą historią i mocno postawiła na bohaterów. Emocjonalna historia oraz relacje między postaciami sprawiają, że „Gniew Khana” wyróżnia się na tle pozostałych filmów serii. „Star Trek” przez lata odnosił na dużym ekranie zarówno sukcesy, jak i porażki. Ta produkcja jest jednak często wskazywana jako najlepsza kinowa odsłona franczyzy.



„Świt żywych trupów” (1978) Niedostępny na VOD



„Noc żywych trupów” stworzyła fundament, na którym George A. Romero zbudował znacznie większą opowieść. „Świt żywych trupów” stał się natomiast klasykiem horroru i produkcją, której wpływ na popkulturę jest widoczny do dziś. To film jeszcze bardziej rozbudowany i epicki, który pomógł ukształtować podgatunek kina zombie.



„Władca Pierścieni: Powrót Króla” (2003) HBO Max



„Powrót Króla” domyka historię inspirowaną twórczością J.R.R. Tolkiena i podsumowuje wydarzenia rozwijane w poprzednich częściach. Film oferuje wielkie bitwy, efektowne sceny akcji oraz ogromny ładunek emocjonalny. Jednocześnie pozostaje integralną częścią większej historii, której finał otrzymuje odpowiednio podniosłą oprawę. Produkcja zdobyła Oscary i stała się jednym z zaledwie dwóch sequeli, które otrzymały nagrodę dla najlepszego filmu.



„Obcy – decydujące starcie” (1986) Prime Video, Disney+



„Obcy” z 1986 roku rozwija historię rozpoczętą przez Ridleya Scotta w filmie z 1979 roku, przesuwając środek ciężkości w stronę kina akcji. W porównaniu z pierwszą częścią jest tutaj więcej scenografii, postaci, efektów specjalnych i przede wszystkim kosmitów. Produkcja wykorzystuje zasadę „im więcej, tym lepiej”, ale nie ogranicza się do zwiększania skali widowiska. Film rozbudowuje mitologię serii i sprawia wrażenie rzeczywistej kontynuacji historii, a nie powtórki z pierwszej części.



„Terminator 2: Dzień Sądu” (1991) Prime Video, Apple TV, Player



Film z 1991 roku do dziś robi wrażenie skalą widowiska. Efekty specjalne, sceny akcji, kaskaderskie popisy i walki sprawiły, że produkcja stała się punktem odniesienia dla kina science fiction. „Dzień Sądu” rozwija pomysły z pierwszego filmu, jednocześnie oferując bardziej rozbudowane postacie i wątki. Reżyseria Camerona, narracja, dialogi oraz sposób prowadzenia historii składają się na produkcję, która przez lata pozostawała wzorem dla twórców kolejnych sequeli.



„Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje” (1980) Disney+



Film nie tylko kontynuuje wydarzenia z pierwszej części, ale także rozwija świat przedstawiony. Pojawiają się nowe elementy, a znane postacie i wydarzenia otrzymują dodatkową głębię. Epicka historia, charakterystyczne postacie i zapadające w pamięć sceny sprawiły, że produkcja do dziś pozostaje jednym z ulubionych filmów fanów „Gwiezdnych wojen”. Dla wielu osób to właśnie „Imperium kontratakuje” jest najlepszym sequelem w historii kina.



„Ojciec chrzestny II” (1974) SkyShowtime



Na szczycie zestawienia znalazł się „Ojciec chrzestny II” Francisa Forda Coppoli. Film nie jest jedynie udaną kontynuacją wielkiego hitu z 1972 roku. To dzieło, które samo stało się jednym z najważniejszych osiągnięć kina. Coppola stworzył sequel, który według wielu fanów i krytyków przewyższył oryginał. Produkcja zachwyca reżyserią, aktorstwem, dialogami i scenariuszem, a jej kolejne elementy składają się na wyjątkowo spójną całość. „Ojciec chrzestny II” pozostaje podręcznikowym przykładem tego, jak powinno tworzyć się kontynuacje. Film udowodnił, że sequel nie musi być jedynie próbą ponownego wykorzystania sukcesu poprzednika. Może stać się samodzielnym dziełem sztuki i na stałe zapisać się w historii kina. Czytaj też:

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