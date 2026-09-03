Trzy doskonałe filmy na dniach zadebiutują w sieci. Polacy będą zachwyceni

Kolejna platforma streamingowa kusi swoimi propozycjami na wrzesień. I zdecydowanie jest w czołówce pod względem ilości dobrych premier filmowych. W sumie ma dla widzów aż dziewięć nowych tytułów, jednak trzy z nich powinny zwrócić waszą szczególną uwagę. Mamy tutaj zdobywcę trzech Oscarów z 2024 roku, który ma na Filmwebie ocenę 8/10. Ponadto dramat psychologiczny z Jennifer Lawrence i Robertem Pattinsonem, który wzbudził ogromne zamieszanie w ubiegłym roku, a także najnowszy film Jana Komasy, według scenariusza debiutującego Bartka Bartosika, w którym zagrała międzynarodowa obsada, w tym gwiazdor serialu "Dojrzewanie" Stephen Graham. Przejrzyjcie listę premier na wrzesień i nie zapomnijcie o tych filmach.

Filmy, które we wrześniu zadebiutują w streamingu. Te trzy musicie obejrzeć

„Jeniec wojenny”



Poruszająca opowieść o nadziei w ekstremalnych warunkach. Pojmany na froncie drugiej wojny światowej żołnierz brytyjskich sił specjalnych trafia do japońskiego obozu jenieckiego. Staje tam przed życiowym wyborem: może ulec oprawcom albo walczyć o przetrwanie na ich zasadach. Zmuszony do rywalizacji w obozowych pojedynkach sztuk walki, zamienia chęć przetrwania w bezwzględną batalię o własną godność.

Film już dostępny.



„Brutalista”



Ocalały z Holokaustu genialny architekt László Tóth wyjeżdża do Ameryki, by odbudować karierę i odnaleźć spokój u boku żony. Gdy na jego drodze staje tajemniczy i wpływowy inwestor, szansa na życiowy przełom szybko zderza się z brutalną rzeczywistością powojennego kapitału. Starcie artystycznego geniuszu z niszczycielską siłą pieniądza tworzy pasjonujący portret amerykańskiego snu, który nie zawsze kończy się dobrze.

Premiera: 5 września



„Zgiń kochanie”



Po przeprowadzce do domu na odludziu Grace (Jennifer Lawrence) i Jackson (Robert Pattinson) witają na świecie swoje pierwsze dziecko. Proza życia szybko weryfikuje jednak ich wyobrażenia o rodzicielstwie i życiu z dala od cywilizacji. Odcięta od świata zewnętrznego Grace zaczyna zdradzać objawy głębokiego kryzysu: niekontrolowane fale pożądania, lęku i agresji wkraczają w życie pary, dewastując ich relację. Twórcy z wyczuciem balansują na granicy dramatu obyczajowego i thrillera psychologicznego, stawiając pytanie o prawdziwą cenę samotności.

Premiera: 8 września



„Greenland 2”



Po katastrofie, która niemalże zniszczyła planetę, ocalali próbują znaleźć dla siebie nowe miejsce do życia. John Garrity, wraz z żoną i synem, opuszcza bezpieczny bunkier na Grenlandii i wyrusza w stronę Francji. Opustoszała i zdewastowana Europa nie jest jednak bezpiecznym miejscem. Wyludnione miasta i skażone tereny oraz ludzie, którzy za cenę życia zrobią wszystko, stają się przeszkodami na drodze do celu. Każdy dzień wędrówki może okazać się ostatnim dla rodziny Johna.

Premiera: 12 września



„Apollo w ogniu: Apollo Has Fallen”



Gdy misja obserwacyjna w Libii kończy się niepowodzeniem, agentka MI6 Zara Taylor oraz były funkcjonariusz ochrony Vincent Taleb zostają zmuszeni do ponownej współpracy. Na jaw wychodzi międzynarodowy spisek kierowany przez bezwzględnego Jurija Miszkina, którego celem jest uderzenie w Europę za pomocą broni biologicznej. Nowe odcinki to kontynuacja serialu „PARYŻ W OGNIU: PARIS HAS FALLEN”, jednej z najpopularniejszych franczyz ostatnich lat.

Premiera: 14 września



„Krytyk”



Londyn, 1934 rok. Ceniony krytyk filmowy Jimmy Erskine wplątuje się w skomplikowaną intrygę, mającą na celu ukaranie jego pracodawcy za niesłuszne zwolnienie go z pełnionej przez lata funkcji. Seria zdarzeń prowadzi do coraz bardziej krytycznych konsekwencji, a pozycja w życiu zawodowym i prywatnym Erskine’a staje pod znakiem zapytania.

Premiera: 17 września



„Dobry chłopiec”



Porwany i zamknięty w piwnicy na obrzeżach miasta Tommy odkrywa, że jego oprawcy mają wobec niego bardzo osobliwy plan. Chris i Kathryn chcą zrobić z niego „dobrego chłopca”. Zamiast tortur serwują mu przymusową naukę manier i czytanie książek, zamykając go w klatce własnych psychotycznych reguł. Czy Tommy zdoła przechytrzyć swoich nowych opiekunów i uciec?

Premiera: 19 września



„Niedoszła panna młoda”



Narzeczony Gemmy umiera tuż przed ślubem. Pod wpływem presji ze strony szwagierki i absurdalnego zbiegu okoliczności, niedoszła panna młoda podejmuje szaloną decyzję: ślub musi się odbyć. Aby dopiąć swego, Gemma musi stawić czoła niechętnej rodzinie, ograniczeniom prawnym i oburzonej opinii publicznej. Błyskotliwy komediodramat o granicach żałoby, miłości i czarnego humoru.

Premiera: 22 września



„To był zwykły przypadek”



Poruszający thriller o moralnych granicach i niszczycielskiej sile pragnienia odwetu. Awaria samochodu zmusza małżeństwo do wizyty w losowym warsztacie. Jeden z mechaników, Vahid, rozpoznaje w niespodziewanym kliencie komisarza irańskiej policji, który katował go podczas przesłuchań po antyrządowych protestach. Kaleki, utykający i żyjący z piętnem przeżytych tortur Vahid zawsze uważał się za osobę niezdolną do przemocy. Co jednak może się stać, gdy w ręce ofiary trafia jej dawny oprawca?

Premiera: 25 września

Wszystkie filmy z listy pojawią się we wrześniu na platformie Canal+.

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