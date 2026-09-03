Wszyscy oglądają teraz ten film na HBO Max z 2017 roku. „Rewelacyjny!”
Udostępnijdodaj Skomentuj
Filmy

Wszyscy oglądają teraz ten film na HBO Max z 2017 roku. „Rewelacyjny!”

Dodano: 
„Król Artur: Legenda miecza”
„Król Artur: Legenda miecza” Źródło: Safehouse Pictures
Nie jest to żadna nowość, jednak stoi za nim świetny reżyser, który na nowo ożywił legendę. Ten film odkąd wpadł na HBO Max to robi furorę.

Guya Ritchie chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Stoi za takimi filmami jak „Strefa gangsterów”, „Sherlock Holmes”, „Porachunki”, „Przekręt” czy „Dżentelmeni”. W swojej karierze nakręcił też wiele innych hitów, a wśród nich jest jeden tytuł, który mimo że miał premierę w 2017 roku, to robi teraz ogromną furorę, odkąd został dodany do biblioteki HBO Max.

„Guy Ritchie powinien kręcić WSZYSTKIE blockbustery, uwielbiam jego klimat”; „No przepraszam, ale ten film był tak cool, że brak mi słów”; „Rewelacyjny film, typowy Ritchie plus fenomenalny budżet równa się super widowisko”; „Genialne pod każdym względem!”; „Cudeńko! Naprawdę ekstra! Świetnie się bawiłam”; „Brytyjska gangsterka w arturiańskim sosie? Tak!” – takie komentarze na jego temat znaleźć można w serwisie Filmweb. O jakim tytule mowa?

Film z 2017 roku robi szał na HBO Max. Nie wypada z czołówki

Od czasu swojej premiery na HBO Max film „Król Artur: Legenda miecza” nie wypada z zestawienia TOP 10 najchętniej oglądanych.

To angielska legenda o Królu Arturze i jego niezwykłym mieczu. Artur (Charlie Hunnam) wychował się między prostytutkami, które znalazły go i postanowiły otoczyć opieką, gdy ten był jeszcze mały. Chłopak dorastał na ulicy, gdzie uczył się walki o przetrwanie. Teraz włóczy się ze swoją ferajną po szemranych zakamarkach Londynu. Pewnego dnia w jego ręce trafia niezwykły miecz – Excalibur. Za jego sprawą młody mężczyzna ląduje w więzieniu, w którym odwiedza go król Vortigern (Jude Law). Władca wyznaje Arturowi, że jest on jego bratankiem i zarazem synem prawowitego króla Uthera (Eric Bana). W obawie przed zemstą król decyduje się skazać młodzieńca na śmierć. Podczas egzekucji wydarza się jednak cud i Artur uchodzi z życiem. Uciekinier bez zastanowienia dołącza do rebeliantów i planuje odzyskać należną mu pozycję.

Czytaj też:
30+ serialowych perełek ze Skandynawii, które obejrzysz w Polsce. Dużo jest na Netflix! Czytaj też:
Tysiące komentarzy w sieci po zwiastunie „Harry'ego Pottera”. „Profanacja oryginału”, „Przykro się robi”

Źródło: WPROST.pl