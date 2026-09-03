Wszyscy oglądają teraz ten film na HBO Max z 2017 roku. „Rewelacyjny!”

Guya Ritchie chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Stoi za takimi filmami jak „Strefa gangsterów”, „Sherlock Holmes”, „Porachunki”, „Przekręt” czy „Dżentelmeni”. W swojej karierze nakręcił też wiele innych hitów, a wśród nich jest jeden tytuł, który mimo że miał premierę w 2017 roku, to robi teraz ogromną furorę, odkąd został dodany do biblioteki HBO Max.

„Guy Ritchie powinien kręcić WSZYSTKIE blockbustery, uwielbiam jego klimat”; „No przepraszam, ale ten film był tak cool, że brak mi słów”; „Rewelacyjny film, typowy Ritchie plus fenomenalny budżet równa się super widowisko”; „Genialne pod każdym względem!”; „Cudeńko! Naprawdę ekstra! Świetnie się bawiłam”; „Brytyjska gangsterka w arturiańskim sosie? Tak!” – takie komentarze na jego temat znaleźć można w serwisie Filmweb. O jakim tytule mowa?

Film z 2017 roku robi szał na HBO Max. Nie wypada z czołówki

Od czasu swojej premiery na HBO Max film „Król Artur: Legenda miecza” nie wypada z zestawienia TOP 10 najchętniej oglądanych.

To angielska legenda o Królu Arturze i jego niezwykłym mieczu. Artur (Charlie Hunnam) wychował się między prostytutkami, które znalazły go i postanowiły otoczyć opieką, gdy ten był jeszcze mały. Chłopak dorastał na ulicy, gdzie uczył się walki o przetrwanie. Teraz włóczy się ze swoją ferajną po szemranych zakamarkach Londynu. Pewnego dnia w jego ręce trafia niezwykły miecz – Excalibur. Za jego sprawą młody mężczyzna ląduje w więzieniu, w którym odwiedza go król Vortigern (Jude Law). Władca wyznaje Arturowi, że jest on jego bratankiem i zarazem synem prawowitego króla Uthera (Eric Bana). W obawie przed zemstą król decyduje się skazać młodzieńca na śmierć. Podczas egzekucji wydarza się jednak cud i Artur uchodzi z życiem. Uciekinier bez zastanowienia dołącza do rebeliantów i planuje odzyskać należną mu pozycję.

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