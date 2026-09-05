7 perełek od Netfliksa i cała masa od innych. Tu rozpiska, co nadrobić w weekend

To jedna lista ze wszystkimi nowymi tytułami na streamingach, które warto nadrobić w weekend. I choć najwięcej premier miał w tym tygodniu Netflix, inne platformy mają też dużo do zaoferowania. Poszukajcie czegoś dla siebie na weekendowy seans.

Nowości minionego tygodnia na streamingach. Co włączyć w weekend?

„Most na rzece Kwai” (Netflix)



Akcja epickiego dzieła Davida Leana rozgrywa się w Birmie w czasie II Wojny Światowej. W filmie przedstawiona jest brawurowa akcja alianckich komandosów, którzy wyruszają z misją wysadzenia mostu zbudowanego na polecenie Japończyków przez brytyjskich jeńców wojennych.



„Punkty zwrotne: Pokolenie 11 września” (Netflix)



Dwadzieścia pięć lat po zamachach z 11 września ten dokument bada, jak jeden dzień ukształtował kolejne pokolenie. Od dzieci, które straciły rodziców w zamachach, przez dziennikarzy, którzy zdobywali pierwsze doświadczenia, relacjonując początek wojny z terroryzmem, po młodych Afgańczyków i marines, którzy musieli zmierzyć się ze skutkami chaotycznego wycofania wojsk USA z Afganistanu — ich poruszające historie pokazują, że dziedzictwo 11 września mierzy się nie tylko historią, lecz także życiem ludzi, które wciąż kształtuje.



„Udręki serca” (Netflix)



W czasie rewolucji meksykańskiej Emilia Sauri realizuje marzenie o zostaniu lekarką i odrzuca skostniałe normy, dążąc do miłości, niezależności i poczucia celu.



„Pakt z diabłem” (Netflix)



Oparty na faktach dramat, którego bohaterem jest Whitey Bulger – okryty złą sławą gangster, który został informatorem FBI i przez wiele lat unikał aresztowania.



„Dżentelmeni”, 2. sezon (Netflix)



Mija rok, odkąd Eddie i Susie wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby’ego. Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki…



„Alix Earle poznaje świat” (Netflix)



Gwiazda pokolenia Zetek, Alix Earle, stawia sobie kolejne zawodowe wyzwania. Czy uda się jej zapanować nad swoim błyskawicznie rosnącym biznesowym imperium i nadal pozostać tą mówiącą wprost i roztrzepaną dwudziestoparolatką, w której zakochała się Ameryka? Teraz swój chaos przenosi ona z feedów na ekrany telewizorów i naprawdę będzie się działo.



„Szósty zmysł” (Netflix)



Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.





„M.I.A.” (SkyShowtime)



Etta Tiger Jonze pochodzi z rodziny zajmującej się przemytem narkotyków. Kiedy interesom grozi niebezpieczeństwo Etta musi sama stawić czoła brutalnej rzeczywistości. Przetrwanie w przestępczym półświatku Miami będzie wymagało od niej sprytu i samodzielności.



„Harry Wild” (BBC Player)



Harry Wild kończy karierę wykładowczyni literatury na uniwersytecie. Na emeryturze ingeruje w śledztwa prowadzone przez jej syna-policjanta.



„Zbrodnie na Szetlandach” (BBC Player)



Inspektor Jimmy Perez (Douglas Henshall) po latach powraca w rodzinne strony wraz z nastoletnią córką. Mimo że Perez pochodzi z Fair Isle, niewielkiej wyspy znajdującej się u wybrzeży Szetlandów, okolicznym mieszkańcom nie jest łatwo otworzyć się przed obcym i tym samym pomóc mu w śledztwie. Cały zespół musi wykazać się sporą pomysłowością, by rozwiązać nawet najprostszą sprawę.



„Annika” (BBC Player)



Serial opowiadający o detektyw Annice Strandhed, która przybyła do zachodniej Szkocji, aby kierować jednostką ds. zabójstw morskich.



„Po powodzi” (BBC Player)



Thriller kryminalny, którego akcja rozgrywa się w miasteczku dotkniętym katastrofalną powodzią. W windzie na podziemnym parkingu znalezione zostaje niezidentyfikowane ciało mężczyzny. Policja zakłada, że zmarły utknął w windzie, gdy poziom wody zaczął się podnosić. Jednak w miarę rozwoju śledztwa posterunkowa Joanna Marshall (Sophie Rundle, „Peaky Blinders”) nabiera coraz większych podejrzeń. Z rosnącą determinacją próbuje ustalić, co naprawdę doprowadziło do zgonu mężczyzny. Jak dostał się do windy i dlaczego nikt go nie rozpoznaje? Wkrótce na jaw wychodzi prawdziwa przyczyna dramatycznych skutków powodzi w mieście. Odkrywanie kolejnych tajemnic grozi ujawnieniem przepychanek o wielkie pieniądze, a na szali leżą reputacja lokalnych władz oraz interesy miejscowych biznesmenów.



„Seks w wielkim mieście” (Prime Video) – serial



Serial opowiada o losach czterech przyjaciółek, które różnią się charakterami, podejściem do życia i miłości. Carrie poszukuje prawdziwego uczucia, a jednocześnie prowadzi w nowojorskiej gazecie kolumnę poświęconą seksowi. Charlotte pracuje w galerii sztuki i jest gotowa na wiele poświęceń w imię miłości. Samantha to odnosząca sukcesy, wyzwolona kobieta, która do seksu podchodzi z dystansem. Miranda z kolei sprawia wrażenie stanowczej i apodyktycznej bizneswoman, choć pod tą warstwą kryje znacznie bardziej złożoną osobowość.



„Biegaczka” (Prime Video)



Thriller psychologiczny osadzony w Londynie, którego akcja rozgrywa się między innymi na ulicach miasta oraz w podziemnych tunelach. Główną bohaterką jest odnosząca sukcesy prawniczka korporacyjna. Jej życie zmienia się diametralnie, gdy zagrożone zostaje życie jej syna. Kobieta zostaje zmuszona do działania, a instynkt ochrony dziecka przejmuje nad nią całkowitą kontrolę.



„Król dopalaczy” (Prime Video)



Film przedstawia historię Dawida, zwykłego chłopaka, który buduje imperium legalnych dopalaczy i w krótkim czasie zostaje milionerem. Pieniądze otwierają przed nim zupełnie nowy świat. Sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończące się imprezy stają się jego codziennością. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy w jego otoczeniu pojawiają się gangsterzy, a interesy zaczynają zahaczać o najwyższe szczeble władzy. Czytaj też:

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