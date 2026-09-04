Następca „Sicario” podbija Netfliksa. Ponad 38 mln wyświetleń w dwa tygodnie

Hiszpańskojęzyczny thriller „Pojmanie El Chapo” nie zwalnia tempa. Produkcja już drugi tydzień z rzędu utrzymuje się na szczycie listy najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych filmów na Netfliksie. W ciągu zaledwie dwóch tygodni tytuł przekroczył 38 milionów wyświetleń, stając się jednym z największych ostatnich hitów platformy.

Film od początku radzi sobie znakomicie. W pierwszym tygodniu od premiery zgromadził 18 milionów wyświetleń i znalazł się na pierwszym miejscu globalnego zestawienia Netfliksa, pokonując między innymi „Nie życzcie mi powodzenia” oraz „Ostatni dom”. W drugim tygodniu zainteresowanie produkcją jeszcze wzrosło — liczba wyświetleń sięgnęła 20 milionów.

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To szczególnie imponujący wynik, biorąc pod uwagę konkurencję. W tym samym czasie na Netflixie pojawił się „Szeptacz”, czyli psychologiczny thriller z Robertem De Niro, Adamem Scottem i Michelle Monaghan. Film zadebiutował z wynikiem 23 milionów wyświetleń i spotkał się z dość mieszanym odbiorem. Obecnie na Rotten Tomatoes posiada 46 proc. pozytywnych ocen krytyków, choć David Caballero z Collider określił produkcję jako „solidną i niezwykle niepokojącą”.

„Szeptacz” zajął drugą pozycję wśród anglojęzycznych filmów Netfliksa. Pierwsze miejsce przypadło rozszerzonej wersji „Grand Theft Auto VI: Szersze spojrzenie”, która w premierowym tygodniu osiągnęła aż 31 milionów wyświetleń.

Tymczasem „Pojmanie El Chapo” nadal króluje wśród produkcji nieanglojęzycznych. Film czerpie inspirację z prawdziwych wydarzeń i przedstawia historię dwóch meksykańskich policjantów, którzy podczas jednej z interwencji odkrywają, że zatrzymany przez nich mężczyzna jest jednym z najbardziej znanych przestępców na świecie — Joaquínem „El Chapo” Guzmánem. Choć produkcja nie doczekała się jeszcze oficjalnej oceny krytyków na Rotten Tomatoes, wszystkie sześć opublikowanych tam recenzji jest pozytywnych. Widzowie również wypowiadają się o filmie przychylnie — jego ocena publiczności wynosi obecnie 76 proc.

Film wyprzedził między innymi hiszpańskojęzyczny „Tajemnicza kobieta” oraz hinduskojęzyczną produkcję „Alfa”. Na liście znalazły się również popularne anglojęzyczne tytuły, takie jak „Gorączka”, „Shrek” czy „2012”.

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