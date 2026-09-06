Edyta Górniak ma dość współpracy z TVP. „Oficjalnie rezygnuję”

Edyta Górniak oskarżyła TVP o zaniedbania, które wpłynąć miały na jakość jej występu podczas ostatniego koncertu z cyklu „Lata z Radiem i Telewizją Polską”. Chodzi o wydarzenie, które miało miejsce w sobotę 5 września w Białych Błotach.

Edyta Górniak kończy współpracę z TVP. „Jest mi tak przykro”

Rozczarowana piosenkarka poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że nie zamierza więcej uczestniczyć w wydarzeniach i programach publicznego nadawcy. Podkreślała, że z Telewizją Polską współpracowała przez 36 swojej kariery i dopiero teraz spotkała się z takim brakiem profesjonalizmu. Jak informowała w sieci, pracownicy stacji zapomnieli włączyć na antenę jej mikrofon.

„O innych zaniedbaniach nawet nie wspomnę. Zdegradowała jakość mojej pracy, starań i przygotowań, które podjęłam mimo przeziębienia” – oburzała się artystka we wpisie, który zamieściła w mediach społecznościowych.

„Jest mi tak przykro, że nie potrafię nawet tego wyrazić (!). Jestem w szoku i po tym, co działo się za kulisami, a także na scenie i na antenie, oficjalnie rezygnuję z najbliższych zaproszeń od Telewizji Polskiej. Na taką ilość zaniedbań i brak profesjonalizmu — nigdy nie będzie mojej zgody” – podsumowała Edyta Górniak, dodając swój podpis pod wiadomością.

Górniak w mediach społecznościowych TVP: Beznadzieja

Co ciekawe, Telewizja Polska zamieściła na swoich profilach nagranie z wykonania przez Górniak piosenki „I Will Survive”. W wiadomości podkreślano, że wokalistka „zaczarowała nas przebojem” i zachęcano do oglądania wydarzenia. Autorka występy zostawiła pod nim swój komentarz.

„BEZNADZIEJA. A utwór z mojego repertuaru, który dziś wykonaliśmy, poszedł do kosza. Dziękuję Telewizji Polskiej” – pisała wściekła piosenkarka (pisownia oryginalna).

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