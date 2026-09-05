50 najlepszych thrillerów według IMDb. Filmowy ranking od widzów

W weekend czy w wolny wieczór – zajrzyj do tej listy. Wszyscy fani thrillerów, dobrej fabuły, klasyki kina i nowych perełek, znajdą tutaj coś dla siebie.

50 najlepszych thrillerów: Ranking prestiżowego IMDb

„Zagadka zbrodni”



W małym miasteczku dochodzi do serii morderstw młodych kobiet. Detektyw z Seulu przy pomocy miejscowej policji szuka sprawcy.



„Szczęki”



W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować.



„Łowca androidów”



Rok 2019. Rick Deckard jako członek specjalnego oddziału policji tropi i eliminuje replikantów - istoty stworzone za pomocą biotechnologii do wykonywania niebezpiecznych zadań.



„Zaginiona dziewczyna”



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.



„Batman: Początek”



Historia milionera Bruce'a Wayne'a, który przemienia się w Batmana – postrach przestępców Gotham City.



„Gangs of Wasseypur”



Konflikt między Sultanem a Shahidem Khanem prowadzi do wygnania tego drugiego z Wasseypur i zapoczątkowuje krwawą waśń trwającą trzy pokolenia.



„Szklana pułapka”



Policjant rozprawia się z niebezpiecznymi terrorystami, którzy opanowali biurowiec. Stawką jest życie wielu osób.



„Wielka ucieczka”



Stalag Luft III, rok 1942. W niemieckim obozie zostają osadzeni specjalni jeńcy. Po kilku nieudanych ucieczkach z innych obozów trafia tu także Bartlett, który kontaktuje się z brytyjskim oficerem Ramsayem. Wspólnie z innymi jeńcami organizują największy w historii wojny plan ucieczki z obozu. Rozpoczynają prace nad wydrążeniem trzech tuneli, którym nadają imiona: Tom, Dick i Harry. Ich celem jest zorganizowanie ucieczki dla co najmniej 250 jeńców. Tymczasem Amerykanin Hilts i Szkot Ives próbują na własną rękę opuścić obóz. Niestety, w czasie uroczystości związanych ze świętem 4 lipca Niemcy odkrywają tunel Tom. Ives zostaje zastrzelony. Nadchodzi ustalony termin ucieczki.



„Sekret jej oczu”



Gdy ofiarą mordercy pada córka policjantki Jess, zostaje ona odsunięta od sprawy. Postanawia na własną rękę znaleźć sprawcę.



„M jak morderstwo”



Zabójczo inteligentny Tony planuje śmierć swojej niewiernej, bogatej żony. Gdy plan spala na panewce, do akcji wkracza przebiegły kochanek i doświadczony detektyw policyjny.



„Szósty zmysł”



Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.



„Straż przyboczna”



Samuraj Sanjuro przybywa do wioski, gdzie toczy się walka o władzę. Gdy przywódcy klanów zauważają jego ogromne zdolności, postanawiają nakłonić najemnika, by dla nich pracował.



„Wyspa tajemnic”



Szeryf federalny Daniels stara się dowiedzieć, jakim sposobem z zamkniętej celi w pilnie strzeżonym szpitalu dla chorych psychicznie przestępców zniknęła pacjentka.



„Park Jurajski”



W parku ze sklonowanymi dinozaurami, tuż przed oficjalnym otwarciem, dochodzi do awarii zasilania, a przebywający w nim ludzie muszą ratować życie.



„Ucieczka skazańca”



Skazany na egzekucję mężczyzna obmyśla plan ucieczki z niemieckiego więzienia.



„To nie jest kraj dla starych ludzi” / „No Country for Old Men” (2007)







Uma Thurman w filmie „Kill Bill” (2003)







„Tajemnice Los Angeles”



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



„Labirynt”



Sześcioletnia córka Kellera Dovera i jej koleżanka zostają uprowadzone. Zirytowany bezradnością policji ojciec bierze sprawy w swoje ręce.



„Podwójne ubezpieczenie”



Agent ubezpieczeniowy i nieszczęśliwa mężatka planują morderstwo jej męża. Nim kieruje żądza pieniędzy z polisy, dla niej to chęć uwolnienia się od problemów.



„Północ, północny zachód”



Pracownik agencji reklamowej, wzięty omyłkowo za agenta służb specjalnych USA, trafia w sam środek afery.



„M – Morderca”



W okolicy grasuje seryjny morderca dzieci. Miasto ogarnia panika, każdy mieszkaniec jest podejrzany.



„Zawrót głowy”



Detektyw na prośbę przyjaciela postanawia śledzić jego żonę.



„Wściekłe psy”



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku złodziei zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich zdrajca, który powiedział policji o ich planie.



„Idź i patrz”



Nastoletni Flora wbrew woli matki zostaje partyzantem. Atak Niemców na obóz powstańców zmusza go do ucieczki.



„Joker”



Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.



„Oldboy”



Uwolniony po 15 latach Dae-su ma pięć dni, by odkryć kto go uwięził i dokonać brutalnej zemsty.



„Kobieta z wydm”



Młody mężczyzna trafia do stojącej pośród wydm chatki. Mieszkająca w niej kobieta nie opuszcza swojego domu z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.



„Niebo i piekło”



Właściciel fabryki obuwia odbiera telefon z żądaniem okupu za porwanego syna. Wkrótce okazuje się, że nie chodzi o jego dziecko, lecz szofera.



„Maharaja”



Fryzjer zgłasza policji, że został okradziony ze swojego kosza na śmieci, który ma dla niego szczególne znaczenie. Początkowo nie zostaje poważnie potraktowany, jednak śledztwo odsłania tajemnicze powiązania.



„Świadek oskarżenia”



Stary, doświadczony adwokat mimo kłopotów zdrowotnych przyjmuje kolejną sprawę. Nie wie, że ma do czynienia z niezwykle zawiłą intrygą.



„Życie na podsłuchu”



Agent służb specjalnych w NRD otrzymuje zadanie śledzenia poczynań znanego pisarza i jego partnerki. Z czasem zaczyna współczuć podsłuchiwanym.



„Memento”



Leonard, szukający mordercy swojej żony, w wyniku wypadku traci pamięć krótkotrwałą. Nieustannie robi więc notatki i zdjęcia, a ważniejsze fakty tatuuje sobie na ciele.



„Obcy – decydujące starcie”



Po 57 latach hibernacji Ellen Ripley zostaje odnaleziona. Zgadza się wziąć udział w misji mającej na celu likwidację obcych istot zagrażających kolonizatorom.



„Mroczny Rycerz powstaje”



Po ośmiu latach nieobecności Batman wraca, by uratować Gotham City przed zamaskowanym terrorystą Bane'em.



„Dziura”



Młody więzień trafia do celi zajmowanej przez czterech spiskowców. Ci zastanawiają się, czy wtajemniczyć go w swoje plany.



„Okno na podwórze”



Uwięziony na wózku inwalidzkim fotograf obserwuje przez okno sąsiadów. Jednego z nich podejrzewa o zabójstwo żony.



„Podejrzani”



Wskutek tajemniczej eksplozji na statku w Los Angeles ginie 27 osób. Policja przesłuchuje świadka zdarzenia, który twierdzi, że za wszystkim stoi nigdy niewidziany przestępca.



„Leon zawodowiec”



Płatny morderca ratuje dwunastoletnią dziewczynkę, której rodzina została zabita przez skorumpowanych policjantów.



„Psychoza”



Dziewczyna uciekająca ze skradzionymi pieniędzmi zatrzymuje się w pensjonacie prowadzonym przez młodego Normana Batesa.



„Prestiż”



Dwaj młodzi iluzjoniści żyją w przyjaznych stosunkach. Gdy ginie żona jednego z nich, mężczyźni stają się śmiertelnymi wrogami.



„Infiltracja”



Tajny policjant w szeregach grupy przestępczej i informator mafii w bostońskiej jednostce dochodzeniowej toczą ze sobą śmiertelną rozgrywkę.



„Parasite”



Kiedy Ki-woo dostaje pracę jako korepetytor córki zamożnego małżeństwa, wymyśla sposób na zapewnienie zatrudnienia również reszcie swojej rodziny.



„Siedem”



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.



„Milczenie owiec”



Seryjny morderca i inteligentna agentka łączą siły, by znaleźć przestępcę obdzierającego ze skóry swoje ofiary.



„Incepcja”



Czasy, gdy technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Złodziej Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu.



„Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem.



„Mroczny Rycerz”



Batman, z pomocą porucznika Gordona oraz prokuratora Harveya Denta, występuje przeciwko przerażającemu i nieobliczalnemu Jokerowi, który chce pogrążyć Gotham City w chaosie. Czytaj też:

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