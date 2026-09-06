10 filmów z HBO Max, które mają ocenę 8/10 lub wyższą na IMDb. Znasz je?

Na HBO Max nie brakuje filmów, które zachwyciły zarówno widzów, jak i krytyków. Wybraliśmy 10 naprawdę wysoko ocenianych tytułów, które dostępne są w bibliotece serwisu w Polsce. Każdy z nich ma na IMDb notę co najmniej 8/10. W zestawieniu znalazły się zarówno kultowe klasyki, jak i nowsze produkcje, które szybko zdobyły uznanie publiczności. Ile z nich już widziałeś? Sprawdź naszą listę i wybierz coś dla siebie na wieczorny seans.

Najwyżej oceniane filmy HBO Max. Ranking IMDb

„Green Book”



Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.



„Whiplash”



Andrew (Miles Teller) jest utalentowanym młodym perkusistą, uczniem konserwatorium muzycznego na Manhattanie. Chłopak marzy o wielkiej karierze. Aby zrealizować plany, postanawia dołączyć do szkolnej orkiestry jazzowej prowadzonej przez okrutnego nauczyciela Terence'a Fletchera (J.K. Simmons), który często wyładowuje swoje frustracje na uczniach. Pod kierunkiem bezwzględnego Fletchera, Andrew zaczyna dążyć do doskonałości za wszelką cenę - nawet własnego człowieczeństwa.



„Bogowie”



Opowieść o buntowniku, który rzucił wyzwanie naturze, władzy i własnym ograniczeniom. To film o pierwszym udanym polskim przeszczepie serca dokonanym przez prof. Religę w Zabrzu. Dramat nieudanych operacji, walka o każde uderzenie serca, wielkie ambicje i bolesne porażki, samotność geniusza, który stanął sam przeciwko swoim mentorom i rozpoczął rewolucję w polskiej medycynie. Jaką cenę musiał zapłacić za sukces?



„Interstellar”



Gdy okazuje się, że nasz czas na Ziemi dobiega końca, zespół odkrywców wyrusza na najważniejszą misję w dziejach ludzkości. Badacze podróżują poza granice naszej galaktyki, aby przekonać się, czy rasa ludzka ma szansę przetrwać wśród gwiazd. Dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprzestrzennemu pokonują granice do tej pory przekraczające ludzkie możliwości podróżowania w innym wymiarze.



„Zapach kobiety”



Maturzysta dostojnej szkoły zostaje zamieszany w uczniowską aferę, która stawia go wobec dylematu: donieść na kolegów i ocalić własną skórę, czy też odmówić współpracy i ocalić honor. Podczas długiego weekendu podejmuje się opieki nad niewidomym, emerytowanym oficerem. Niełatwy podopieczny zarządza wspólną wyprawę do Nowego Jorku, której program obejmuje pobyt w hotelu Astoria, wizyty w drogich restauracjach, łóżkowe spotkania z piękną kobietą oraz na koniec palnięcie sobie w łeb ze służbowego pistoletu. Czy ten plan Pacino zostanie wypełniony do ostatniego punktu? Czy kilkudniowa podróż z głęboko nieszczęśliwym, ale nie tracącym poczucia humoru mężczyzną pozwoli O'Donnellowi rozwiązać swój problem?



„Django”



Rok 1858, południe Stanów Zjednoczonych. Niewolnik Django (Jamie Foxx) spotyka na swojej drodze doktora Kinga Schultza (Christoph Waltz), pochodzącego z Niemiec łowcę nagród. Ten, obiecuje mu wolność i zapłatę w zamian za pomoc w odnalezieniu poszukiwanych przez prawo braci Brittle. Django zgadza się i wkrótce obaj wykonują robotę. Po wszystkim zawiązują spółkę. Schultz wprowadza Django w tajniki zawodu łowcy nagród. Ponadto, poruszony historią swojego nowego przyjaciela, postanawia pomóc mu w odszukaniu żony Broomhildy (Kerry Washington). Okazuje się, że znajduje się ona na niesławnej plantacji należącej do Calvina Candie (Leonardo DiCaprio), odrażającego dżentelmena pasjonującego się walkami niewolników.



„Incepcja”



Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) jest niezwykle sprawnym złodziejem, mistrzem w wydobywaniu wartościowych sekretów ukrytych głęboko w świadomości podczas fazy snu, kiedy umysł jest najbardziej wrażliwy. Wyjątkowe umiejętności Cobba uczyniły z niego ważnego gracza w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale i najbardziej poszukiwanego zbiega, a za swoją pozycję zapłacił utratą wszystkiego, co kocha. Teraz Cobb otrzymuje szansę na odkupienie. Za sprawą jednego, ostatniego zadania może odzyskać stracone życie. Musi tylko wraz ze swym zespołem dokonać rzeczy niemożliwej: zamiast skraść myśl, zaszczepić ją w śpiącym umyśle. Jeśli im się to uda, dokonają zbrodni doskonałej. Jednak nawet najbardziej precyzyjne planowanie nie jest w stanie przygotować ich na spotkanie z niezwykłym przeciwnikiem, który potrafi przewidzieć każdy ich ruch. Wróg, którego tylko Cobb mógł się spodziewać.



„Mroczny rycerz”



W nowym filmie Batman podejmuje szeroko zakrojoną walkę z przestępczością. Z pomocą porucznika Jima Gordona i prokuratora okręgowego Harveya Denta zabiera się za rozpracowywanie istniejących organizacji przestępczych nękających mieszkańców miasta. Współpraca przynosi efekty, ale bohaterowie wkrótce padną ofiarą chaosu, który rozpęta rosnący w siłę genialny przestępca, znany przerażonym mieszkańcom Gotham jako Joker.



„Podziemny krąg”



Co ty możesz o sobie wiedzieć, jeśli nigdy nie walczyłeś? W tym niezwykłym, pełnym niespodziewanych zwrotów akcji i nie pozbawionym swoistego humoru filmie w reżyserii Davida Finchera („Siedem”) oryginalne i dynamiczne kreacje stworzyli Brad Pitt („Siedem”) i Edward Norton („Lęk pierwotny”). Jack (Norton) cierpi na chroniczną bezsenność i jest całkowicie znudzony swym dotychczasowym życiem. Do czasu, gdy spotyka charyzmatycznego Tylera Durdena (Pitt) - sprzedawcę mydła o dość pokrętnej filozofii życia... Uważa on bowiem, że samo-doskonalenie jest dla słabeuszy, a to co rzeczywiście sprawia, że warto żyć to samo-destrukcja.



„Pan od muzyki”



Clément Mathieu (Gérard Jugnot), bezrobotny nauczyciel muzyki przybywa na prowincję, aby objąć posadę w internacie dla „trudnej młodzieży”. Tu ściera się z wrogością podopiecznych, ale najtrudniej jest mu przestawić się na ostrą dyscyplinę narzuconą przez dyrektora Rachina (François Berléand). Pan Mathieu postanawia zmienić reguły rządzące szkołą wprowadzając wychowanków w magiczny świat muzyki. Czytaj też:

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