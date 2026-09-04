Thrillery nie do ominięcia na HBO Max. 40 perełek serwisu

Biblioteka HBO Max tonie w dobrych filmach, co czasami utrudnia wybór czegoś na wieczorny seans. Mamy dla was małe ułatwienie – sprawdziliśmy które thrillery, jakie są dostępne na platformie, zgarniają w sieci najlepsze oceny od widzów. Tym sposobem wytypowaliśmy 40 perełek serwisu, których obejrzenie będzie z pewnością niezłą gratką dla fanów gatunku.

40 najwyżej ocenianych thrillerów na HBO Max. Najlepsze z najlepszych

„Złowroga głębia”



Ta historia wydarzyła się naprawdę... Kapitan Igor Britanow – dowódca radzieckiej atomowej jednostki podwodnej K-219 wraz ze swoją łodzią osiadł bezszelestnie w złowrogich głębiach Zachodniego Atlantyku. Mógł spodziewać się najgorszego – to mogła być jego ostatnia podwodna wyprawa. W październiku 1988 roku, na kilka dni przed szczytem prezydentów Gorbaczowa i Reagana w Reykjaviku, okręt Britanowa starł się z wyposażoną w nuklearny ładunek łodzią podwodną amerykańskiej marynarki wojennej. Rozpoczęło się prawdziwe odliczanie do odpalenia pocisków. Zagrożenie było poważne – potencjalny wybuch mógł w oka mgnieniu zmieść całe Wschodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Świat był a krok od katastrofy atomowej.



„Świadek oskarżenia”



Życie rodziny McMartinów wywraca się do góry nogami, gdy zostają oni oskarżeni o poważne przypadki molestowania dzieci. Rodzina prowadzi placówkę dla najmłodszych. Pozbawiony odpowiednich kwalifikacji „ekspert” ds. znęcania się nad dziećmi nagrywa wypowiedzi podopiecznych, którzy opowiadają szokujące historie o doznanych krzywdach. Jeden z najdroższych i najdłużej trwających procesów w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości ujawnia brak dowodów oraz nieprofesjonalną postawę osób wysuwających oskarżenia – działania, które doprowadziły do ​​tego, że jedna z oskarżonych osób spędziła w areszcie ponad pięć lat bez możliwości wyjścia za kaucją.



„Ciało”



Ambitny profesor medycyny Bruno, mąż bogatej bizneswoman, jest podejrzany o wyniesienie ciała zmarłej żony z kostnicy.



„Więzień”



Nadzieje Taylora na nowy początek po zwolnieniu warunkowym zostają zniweczone przez przybycie współwięźnia Dee. Gdy Dee bierze Taylora pod swoje skrzydła, brutalny atak wystawia ich więź na próbę, zmuszając Taylora do wyboru między ochroną Dee a własnymi szansami na wolność.



„Obywatel X”



Film oparty na autentycznej historii seryjnego mordercy, który przez wiele lat działalności uśmiercił w Związku Radzieckim ponad 50 osób. Jego ofiary były młode, przeważnie poniżej siedemnastego roku życia. Wszechobecna biurokracja, niekompetencja i brak profesjonalizmu długo uniemożliwiały odnalezienie i ukaranie zabójcy. Dopiero ogromne zaangażowanie w sprawę detektywa Burakova (Stephen Rea) i jego niemalże obsesyjne dążenie do osiągnięcia celu zaczęło przynosić rezultaty.



„Bez gwałtownych ruchów”



Grupa przestępców spotyka się w tajemniczych okolicznościach i musi współpracować, aby odkryć, co naprawdę się dzieje, gdy ich prosta "robota" przebiega w zupełnie niespodziewany sposób.



„Wielkie nic”



Charlie, były nauczyciel, zatrudnia się w centrum informacji telefonicznej i pierwszego dnia pracy zostaje zwolniony. Uważa, że nie potrafi zapewnić bytu swojej córce Emily i żonie Penelopie. Po namowie Gusa, znajomego z nowej pracy, zgadza się na jego pozornie bezproblemowy plan zdobycia pieniędzy. Chcą zaszantażować wielebnego Smallsa, który figurował często w bazie danych firmy jako osoba odwiedzająca strony porno. Do dwóch mężczyzn dołącza jeszcze Josie, miss nastolatek, i plan zaczyna być wprowadzany w życie.



„Przetrzymać tę miłość”



Joe Rose (Daniel Craig) zaplanował dla swojej dziewczyny (Samantha Morton) kameralny piknik na wsi. Okazja jest wyjątkowa. Joe przyniósł wino i pierścionek. Właśnie zamierza się oświadczyć, gdy tuż obok opada napędzany gorącym powietrzem balon. W jego koszu uwięziony jest mały chłopiec. Joe i trzech innych mężczyzn instynktownie spieszy na pomoc. Kiedy próbują ratować dziecko i ściągnąć na ziemię wyrywający się balon, dramatycznie i zupełnie nieoczekiwanie ginie jeden z mężczyzn. Joe obsesyjnie stara się pojąć jak doszło do tragedii. Wraca do codziennego życia i znowu jest racjonalnie i naukowo rozumującym profesorem. Nie dają mu jednak spokoju natrętne myśli o wypadku. Nieoczekiwanie kontaktuje się z nim jeden z ratowników, Jed Parry (Rhys Ifans), i prosi o pilne spotkanie. Poważny i ponury Jed upiera się, że łączy ich specjalna więź. Coraz głębiej wkrada się w życie Joe z natarczywą desperacją, której Joe nie potrafi zrozumieć i przed którą nie potrafi uciec. Wkrótce zaczyna się rozpadać starannie zorganizowany świat, który Joe tak skrupulatnie dla siebie wykreował. Obsesja Jeda staje się coraz potężniejsza. Zaczyna zagrażać związkowi Joe i Claire. Wszystkie przekonania Joe zostają do głębi zachwiane. On sam bliski jest szaleństwa i morderstwa, gdy zmuszony jest zmierzyć się z tajemnicą dotyczącą nie tylko tego, co zaszło na pikniku, ale też miłości, wiary i przebaczenia.



„Dzień Bastylii”



Kieszonkowiec Michael Mason kradnie torbę Zoe. Zabiera pieniądze i dokumenty, resztę wyrzuca do kosza na zatłoczonym przystanku paryskiego metra. Na drugim końcu miasta agent CIA Sean Briar próbuje odnaleźć się w biurowej rzeczywistości po powrocie z Iraku. Eksplozja na stacji metra prowadzi do kosza ze skradzioną torebką, a głównym podejrzanym staje się Michael. Agent CIA chce na własną rękę odnaleźć kieszonkowca, zanim zrobi to francuska policja. Szybko odkrywa jednak, że za atakami stoi ktoś inny. Zoe, Michael i Sean mają teraz jeden cel i 24 godziny na to, żeby znaleźć sprawców zamachów.



„Gniazdo”



Rory dostaje propozycję pracy i namawia swoją żonę Allison na przeprowadzkę do Londynu, gdzie wreszcie ma szansę zarobić wielkie pieniądze i wieść luksusowe życie, o jakim zawsze marzył. Bez względu na koszty, wynajmuje imponującą posiadłość na przedmieściach, a kiedy upragniony prestiż i wysoka pozycja społeczna wydają się być na wyciągnięcie ręki, Rory idzie o krok dalej i łamie wszelkie zasady, podejmując coraz większe ryzyko. Bez skrupułów dążąc do swojego celu, wpada w spiralę kłamstw, a w pozornie idealnym życiu małżeńskim zaczynają pojawiać się rysy. Wielki dom obnaża wzajemnie skrywane tajemnice, a to, co na zewnątrz wydawało się prawdziwą sielanką, za zamkniętymi drzwiami okazuje się demaskować prawdziwe oblicza małżonków.



„Caddo Lake”



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.



„The Order: Ciche braterstwo”



Zainspirowany szokująco prawdziwymi wydarzeniami "The Order: Ciche braterstwo" to trzymający w napięciu thriller z Jude'em Lawem w roli wytrawnego agenta FBI Terry'ego Huska, który odkrywa krajowy spisek terrorystyczny dążący do obalenia rządu federalnego.



„Mrugnij dwa razy”



Kiedy miliarder z branży technologicznej Slater King (Tatum) na swoim przyjęciu charytatywnym poznaję kelnerkę Fridę (Ackie), od razu między nimi iskrzy. Slater zaprasza ją, żeby pojechała z nim i jego przyjaciółmi na wymarzone wakacje na jego prywatną wyspę. Pobyt jest rajem. Szalone noce przeplatają się ze słonecznymi dniami. Wszyscy świetnie się bawią. Nikt nie chce, żeby wyprawa się skończyła. Dochodzi jednak do dziwnych wydarzeń, a Frida zaczyna mieć wątpliwości. Z wyspą jest coś nie tak. Będzie musiała poznać prawdę, jeśli chce wyjść cało z tej imprezy.



„Złodziej z przypadku”



Hank Thompson (nominowany do Oscara Austin Butler) w liceum był znakomitym zawodnikiem baseballu. Niestety nie może już grać, ale wszystko inne układa się w jego życiu dobrze. Ma wspaniałą dziewczynę (Zoë Kravitz), jest barmanem w nowojorskiej knajpie, a jego ulubiona drużyna walczy o mistrzostwo. Pewnego dnia sąsiad, Russ (Matt Smith) prosi go, aby zajął się przez parę dni jego kotem. Nagle Hank na swojej drodze spotyka ekipę groźnych gangsterów. Wszyscy chcą go dorwać, ale Hank nie ma pojęcia dlaczego. Musi użyć całego swojego sprytu, aby pozostać przy życiu wystarczająco długo, aby dowiedzieć się o co chodzi...



„Przysięgły nr 2”



Przysięgły Justin Kemp (Nicholas Hoult), głowa rodziny, bierze udział w głośnym procesie sądowym dotyczącym morderstwa. W trakcie rozprawy uświadamia sobie, że posiada informacje, które mogą wpłynąć na wynik procesu. Od Kempa zależy, czy oskarżony zostanie skazany, czy uniewinniony. Mężczyzna zmaga się z wewnętrznym konfliktem, który stawia go w trudnej sytuacji w sądzie, ale też wstrząsa jego życiem prywatnym. To opowieść o wyborach, które mogą zmienić wszystko.



„Bez wyjścia”



Man-su (gwiazda „Squid Game”, Lee Byung-Hun) prowadzi idealne życie: stabilne zatrudnienie, rodzina, dom, dwa golden retrievery. Ale wystarczy jeden dzień, by sielanka zmieniła się w horror. Man-su traci pracę w fabryce papieru, a z nią status, męskość, tożsamość, honor i sens życia. By je odzyskać, nie cofnie się przed niczym, szczególnie że mokra robota przynosi tyle samo satysfakcji, co ta papierkowa.



„Przymierze”



Podczas swojej ostatniej tury w Afganistanie sierżant John Kinley (Jake Gyllenhaal) wraz ze swoim oddziałem wpadają w zasadzkę. Afgański tłumacz Ahmed (Dar Salim) ratuje życie Johna i razem udaje im się dotrzeć na amerykańską ziemię. Po jakimś czasie Kinley dowiaduje się, że jego wybawca wraz ze swoją rodziną nie otrzymali obiecanego bezpiecznego przejazdu do Ameryki. Chcąc spłacić swój dług wraca do strefy wojny, aby ich odzyskać, zanim talibowie upolują ich jako pierwszych.



„Road House”



W tym pełnym adrenaliny remake'u kultowego klasyka z lat 80-tych "Wykidajło", były zawodnik UFC Dalton (Jake Gyllenhaal) podejmuje pracę jako bramkarz w barze na Florydzie i odkrywa, że to tylko z pozoru rajskie miejsce.



„Zaułek koszmarów”



Gdy charyzmatyczny Stanton Carlisle (Bradley Cooper) spotyka na swej drodze niezwykłe małżeństwo: widzącą przyszłość Zeenę (Toni Collette) i jej męża, byłego telepatę, Pete’a (David Strathairn), postanawia odmienić swoje dotychczas pechowe życie. Wraz z lojalną i szlachetną Molly (Rooney Mara) zaczyna wykorzystywać naiwność nowojorskich elit by się wzbogacić, a nowo nabyta wiedza szybko okazuje się przepustką do sukcesu. Wkrótce jednak Stanton posunie się o krok za daleko, gdy pod wpływem tajemniczej psychiatry (Cate Blanchett) zdecyduje się oszukać groźnego finansowego potentata (Richard Jenkins).



„Ad Astra”



Astronauta Roy McBride (Brad Pitt) wyrusza na wyprawę na granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej planety. W czasie swej podróży odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie.



„Nikt”



Czasami ktoś na kogo nie zwracasz uwagi jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich. „NIKT” to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella granego przez Boba Odenkirka znanego z roli Saula Goodmana w serialu „Breaking Bad” i „Zadzwoń do Saula”. Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca (Connie Nielsen) są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów prowadzących na ścieżkę zła. Zmierzy się z poważnymi zagrożeniami dla niego i jego rodziny. Będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu przeciwnikowi (Aleksey Serebryakov). Hutch już nigdy nie pozostanie niezauważony.



„Nie oddychaj”



Film opowiada historię grupy nastolatków, którzy włamują się do domu niewidomego mężczyzny, weterana wojennego. Jego ślepota ma stać się naturalnym ułatwieniem dla młodych bandytów, tymczasem okazuje się pułapką. Niewidomy mężczyzna szybko z ofiary staje się katem, prowadząc okrutną, brutalną, bezlitosną grę z włamywaczami. Jest przy tym sprawiedliwy - kiedy wyłącza światło, mówi uczciwie „Teraz wszyscy widzimy to samo”. Ale to dopiero początek psychologicznej gry o przetrwanie…



„Stoker”



W następstwie tragicznej śmierci ojca w dniu swoich osiemnastych urodzin, India Stoker (Mia Wasikowska) poznaje Charliego (Matthew Goode), charyzmatycznego stryja, o którego istnieniu nawet nie wiedziała. Przybyły na pogrzeb brata Charlie postanawia zostać i wprowadza się do domu Indii i jej niestabilnej emocjonalnie matki (Nicole Kidman). Obie są nim zafascynowane - jego czar, urok i spokój coraz bardziej je pociąga. Wkrótce jednak wychodzi na jaw, że przyjazd Charliego to nie przypadek, a szokujące tajemnice z jego przeszłości mogą wpłynąć na przyszłość Indii... lub nawet całkowicie ją zniweczyć.



„Jedna bitwa po drugiej”



Po 16 latach od udanego ataku na więzienie, przeprowadzonego na zlecenie grupy rewolucjonistów, ich były lider Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) ukrywa się na pustyni, starając się uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem - pułkownikiem Stevenem Lockjawem (Sean Penn). Gdy jego córka, Willa Ferguson (Chase Infiniti), zostaje porwana, na jaw wychodzą nieoczekiwane sojusze, a pomocą służy mu dawny mentor - Sensei Sergio (Benicio Del Toro). Rewolucjoniści ponownie jednoczą siły, by ocalić Willę. Na drodze staną im jednak nie tylko bezwzględni przeciwnicy, lecz także groteskowy świat.



„Tenet”



Uzbrojony tylko w jedno słowo — Tenet — bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza czas realny.



„Jackie Brown”



Stewardessa mieszkająca w Kalifornii przewozi nielegalnie pieniądze z Meksyku do Los Angeles - i dostarcza je handlarzowi broni, który współpracuje z gangsterami. Dwaj agenci FBI wpadają na trop jej działalności, żądają posłuszeństwa i współpracy. Ona próbuje ich przechytrzyć.



„Everest”



Doświadczeni himalaiści Rob Hall (Jason Clarke) i Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) prowadzą dwie rywalizujące ekspedycje na Mount Everest, najwyższy szczyt świata. Wyprawa staje się niebezpieczna, kiedy wspinacze muszą stawić czoło jednej z najbardziej gwałtownych zamieci w dziejach góry. W obliczu wyjątkowo trudnych warunków, w stanie skrajnego wyczerpania sił i ducha, zostają poddani najtrudniejszemu testowi w walce o przetrwanie w tym mrożącym krew w żyłach, emocjonującym thrillerze opartym na prawdziwej historii.



„Cube”



Sześcioro nie znających się zwykłych ludzi budzi się pewnego dnia nie w swoich domach, lecz w surrealistycznym więzieniu – zdającym się nie mieć wyjścia labiryncie połączonych ze sobą sześciennych pomieszczeń wyposażonych w śmiertelnie groźne pułapki. Gliniarz. Zawodowy złodziej. Genialna studentka matematyki. Psycholog. Mężczyzna chory na autyzm. Dość przypadkowy, nawet przewrotny zbiór osób. Żadna z nich nie wie, jak i dlaczego została uwięziona, wkrótce jednak okaże się, że każde z sześciorga uwięzionych posiada umiejętności, które mogą dopomóc im w ucieczce.



„Fargo”



Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia.



„Urodzeni mordercy”



Oliver Stone w swoim najnowszym filmie ukazuje historię dwójki młodych bezwzględnych morderców, dokonujących serii przestępstw z zimną krwią. Ukazuje mass media, które z Micki i Mallory Knox czynią prawdziwych kultowych bohaterów. A także amerykańskie społeczeństwo, które pozornie przestraszone, nieodparcie ciągnie do miejsca zbrodni nawet gdyby miało się okazać, że następna kula będzie wymierzona prosto w ich serca.



„Kill Bill: Vol. 2”



Dalszy ciąg losów zdradzonej i pozostawionej na pewną śmierć panny młodej (Uma Thurman). Niegdyś należąca do elity płatnych zabójców, budzi się po 4 latach ze śpiączki. Postanawia zemścić się na „Billu” (Carradine), człowieku, który ją wystawił. Droga do słodkiej zemsty nie będzie łatwa, bo po najpierw musi „zneutralizować” bezwzględnych wspólników Billa. Po 6 latach Quentin Tarantino powraca w wielkim stylu. Jak sam twierdzi „Kill Bill” to film, o którym marzył od dawna. Akcja filmu nawiązujące do najlepszych tradycji filmów samurajskich, Kung-fu i spaghetti westernów.



„Wyścig z czasem”



W świecie, w którym czas jest reglamentowany, zastąpił pieniądze i stał się wymienialną walutą, możesz albo żyć wiecznie lub codziennie wykazywać się pomysłowością i inwencją, by zdobyć kolejne godziny życia. Justin Timberlake i Amanda Seyfried występują w wypełnionym akcją „Wyścigu z czasem”; mężczyzna zostaje fałszywie oskarżony o morderstwo i próbuje obalić skorumpowany system, walcząc o przeżycie w świecie, w którym liczy się każda sekunda.



„Więzień labiryntu”



W tym przyprawiającym o szybsze bicie serca thrillerze, opartym na motywach bestsellerowej powieści, Thomas (Dylan O'Brien) budzi się uwięziony w ogromnym, stale zmieniającym się labiryncie, wśród grupy chłopców, którzy nie pamiętają świata zewnętrznego. Stawiając czoła przeszkodom i niebezpieczeństwom, czyhającym na każdym kroku, wśród których szczególnie śmiercionośni są Dozorcy-Buldożercy wędrujący nocami betonowymi korytarzami, Thomas i inni muszą ścigać się z czasem idąc za wskazówkami, by odkryć swój prawdziwy cel... i znaleźć wyjście, zanim będzie za późno!



„Nowy początek”



Wybitna lingwistka Louise Banks (Amy Adams) zostaje wezwana przez siły obronne kraju, by spróbować porozumieć się z wysłannikami innej cywilizacji po tym, jak gigantyczny obiekt zawisł nieruchomo tuż nad Ziemią. Nikt tak naprawdę nie wie, czy obcy przybyli na Ziemię w celach pokojowych czy może są zwiastunem inwazji. W zespole badawczym wspomagają ją pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Pełna napięcia metaforyczna opowieść o płynności czasu, tajemnicy, zdarzeniach, których ludzki umysł nie potrafi objąć intelektualnie.



„Ex Machina”



Caleb Smith (Domhnall Gleeson) jest 26-letnim programistą, który pracuje w największej firmie internetowej na świecie. Pewnego dnia chłopak wygrywa konkurs. Nagrodą jest spędzenie tygodnia w prywatnej, górskiej posiadłości samotnego prezesa firmy, Nathana Batemana (Oscar Isaac). Kiedy Caleb przyjeżdża do odległej lokalizacji, odkrywa, że będzie musiał wziąć udział w dziwnym i zarazem fascynującym eksperymencie, polegającym na wejściu w interakcję z pierwszą na świecie prawdziwą sztuczną inteligencją, umieszczoną w ciele pięknej dziewczyny-robota o imieniu Avy (Alicia Vikander).



„Blade Runner 2049”



Trzydzieści lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszym filmie, nowy blade runner, oficer K (Ryan Gosling) z policji Los Angeles odkrywa długo skrywaną tajemnicę-spisek, który do reszty może zniszczyć to, co zostało z dawnego porządku i społeczeństwa. Chcąc uratować pogrążony w chaosie świat, K rusza na poszukiwania dawnego łowcy androidów, Ricka Deckarda (Harrison Ford), który ukrywa się od trzech dekad.



„Kill Bill”



Panna Młoda, płatna zabójczyni, postanawia wycofać się z branży. W czasie własnego ślubu zostaje postrzelona przez Billa – szefa Plutonu Śmiercionośnych Żmij. Na skutek ran dziewczyna na cztery lata zapada w śpiączkę. Po przebudzeniu postanawia zemścić się na tych, którzy z zimną krwią chcieli zabić ją i jej nienarodzone dziecko. Po kolei eliminuje członków swojego byłego gangu, Billa pozostawiając na "deser". Wszystko się skomplikuje, gdy wkrótce dowie się, że jej dziecko żyje...



„Zaginiona dziewczyna”



Wizjonerski thriller w reżyserii mistrza gatunku Davida Finchera, nominowanego do Oscara twórcy: "Social Network", "Ciekawego przypadku Benjamina Buttona", "Podziemnego kręgu", "Gry" i "Dziewczyny z tatuażem". Ekranizacja bestsellerowej powieści Gillian Flynn. Młoda kobieta znika bez śladu w przededniu piątej rocznicy ślubu. Wszystkie podejrzenia padają na męża, który wspierany przez swą siostrę postanawia dowieść swojej niewinności i rozwiązać zagadkę.



„Incepcja”



Dom Cobb to niezwykle utalentowany złodziej, który do doskonałości opanował kradzież najcenniejszych sekretów z głębokich czeluści podświadomości podczas snu. Nietypowa umiejętność uczyniła Cobba pożądanym graczem na zdradzieckim rynku korporacyjnego wywiadu. Jego talent stał się również jego prześladowcą, uczynił z niego uciekiniera i kosztował wszystko, co kiedykolwiek kochał. Jedyną szansą, dzięki której będzie mógł odzyskać wolność i wrócić do życia sprzed lat, będzie ostatnie w karierze zadanie – dokona niemożliwego: incepcji. Dom wspólnie z grupą innych specjalistów, zamiast typowej perfekcyjnej kradzieży pomysłu, będą musieli taki pomysł we śnie zaszczepić.



„Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem. Czytaj też:

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