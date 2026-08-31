20+ filmów z „twistem”, jak „Szósty zmysł”. Tu je obejrzysz

W tym tygodniu na Netflix wpadnie jeden z najlepszych filmów końcówki lat 90., który rozsławił nazwisko M. Night Shyamalana. Od lat "Szósty zmysł" rozwala głowy nowym widzom, którzy nie są w stanie przewidzieć końcówki i pozostają w szoku jeszcze długo po zakończeniu seansu. Ale takich filmów jest więcej. Tego typu "twisty" są bardzo charakterystyczne szczególnie dla kina z lat 80. i 90. Dzisiaj przypomnimy wam kilka takich perełek, które warto obejrzeć, jeżeli lubicie w trakcie oglądania zabawić się w detektywa. Sprawdźcie, co już widzieliście, a co może wam jeszcze umilić wieczór i koniecznie zajrzyjcie na Netfliksa w sobotę, aby przypomnieć sobie klasyka z Brucem Willisem w wybitnej roli.

Niespodziewane zakończenia filmowe? 20+ klasyków, które was zszokują

„Gra” (Chili, Prime Video, Player)



W dniu 48. urodzin Nicholas Van Orton zostaje zaproszony do tajemniczej gry, która odmienia jego monotonne życie.



„Lęk pierwotny” (Netflix)



Martin Vail (Richard Gere) to jeden z najbardziej znanych i wziętych chicagowskich obrońców w sprawach kryminalnych. Arogancki i cyniczny bardziej interesuje się popularnością niż dociekaniem prawdy. Kiedy zostaje zamordowany arcybiskup Chicago Rushmon (Stanley Anderson), Vail podejmuje się obrony oskarżonego, widząc w głośnej sprawie kolejną szansę na zdobycie sławy i zaszczytów. W pobliżu miejsca zbrodni zostaje schwytany członek chóru kościelnego, 19-letni Aaron Stampler (Edward Norton). Na jego ubraniu znaleziono ślady krwi, jest więc głównym podejrzanym o dokonanie zbrodni. Przebywającego w areszcie Aarona odwiedza Vail proponując ubogiemu i nieśmiałemu młodzieńcowi bezpłatną obronę. Oskarżony przez cały czas utrzymuje, że nie popełnił morderstwa. Początkowo obrońca kieruje się jedynie własnym interesem, jednak z czasem zaczyna wierzyć w niewinność swego klienta i zamierza to udowodnić. Vail odkrywa mroczne tajemnice z przeszłości arcybiskupa. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi. Obrońca jest bliski rozwiązania zagadki, ale szyki psuje mu równie ambitna i zawzięta młoda prawniczka Janet Venable (Laura Linney), jego była uczennica, z którą miał romans.



„Inni” (Apple TV, Prime Video, Player)



Dzieci Grace cierpią z powodu choroby, przez którą nie mogą przebywać na słońcu, dlatego cała rodzina żyje w półmroku. Wkrótce matka odkrywa, że jej dom zamieszkuje ktoś jeszcze.



„Wyspa tajemnic” (CanalVOD, Prime Video, Player)



Szeryf federalny Daniels stara się dowiedzieć, jakim sposobem z zamkniętej celi w pilnie strzeżonym szpitalu dla chorych psychicznie przestępców zniknęła pacjentka.



„Mechanik” (Player, TVP VOD)



Trevor Reznik (Christian Bale), prosty mechanik, cierpi na chroniczną bezsenność. Od roku nie przespał ani minuty. Totalne zmęczenie doprowadziło do wstrząsającego pogorszenia się jego stanu zdrowia, nie tylko fizycznego... Trevor czuje się coraz bardziej osaczony przez serię niewyjaśnionych i tragicznych wydarzeń. Wydaje się, że mają one coś wspólnego z nowym pracownikiem fabryki, groźnie wyglądającym Ivanem (John Sharian). Trevor popada w obsesję, w każdej chwili oczekuje czegoś złego. A może tajemniczy prześladowca nie jest tylko wytworem jego wyobraźni?



„Zaginiona dziewczyna” (HBO Max)



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.



„Prestiż” (Netflix)



Tajemnicza opowieść o dwóch magikach i ich intensywnej, prowadzącej do nieustannej bitwy o przewagę rywalizacji pełnej obsesji, oszustw i zazdrości wraz z jej niebezpiecznymi oraz śmiertelnymi konsekwencjami. Robert Angier (Hugh Jackman) i Alfred Borden (Christian Bale) współzawodniczyli ze sobą od czasu, kiedy się po raz pierwszy spotkali jako młodzi, wschodzący magicy. Jednak ich przyjazna rywalizacja przeistacza się z czasem w zaciętą, gorzką walkę, czyniąc z nich zajadłych i dożywotnich wrogów. W rezultacie czego narażają życie nie tylko swoje, ale również wszystkich wokół siebie.



„Chinatown” (SkyShowtime)



Pechowy prywatny detektyw, tajemnicza piękność, bezwzględny mafioso oraz skomplikowana intryga utkana ze zdrady, morderstw, korupcji, skandali i śmiertelnie niebezpiecznych układów. Wszystko to w mrocznej i stylowej opowieści o latach 30., uznawanej za pozycję wyjątkową i ponadczasową, a także za hołd Romana Polańskiego dla niezwykłego gatunku, jakim jest klasyczny czarny kryminał. Intrygujący scenariusz (Oscar dla Roberta Towne), mistrzowska reżyseria i niezapomniane kreacje.



„Uciekaj!” (HBO Max, SkyShowtime, Prime Video)



Historia młodego czarnoskórego chłopaka, Chrisa Washingtona (Daniel Kaluuya), który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny – Rose Armitage (znana z serialu "Dziewczyny" Allison Williams). Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage’ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę. Prawdę, jakiej nie mógł się spodziewać...



„To my” (Chili, Player, Prime Video)



Akcja dzieje się we współczesnych czasach w południowej Kalifornii. W filmie zobaczymy m.in. Lupitę Nyong’o w roli Adelaide Wilson, kobiety, która wraca w swe rodzinne strony do domku na plaży, w którym spędziła dzieciństwo. Przyjeżdża tu z mężem (Winston Duke) oraz dziećmi (Shahadi Wright Joseph, Evan Alex), aby odnaleźć letnie wytchnienie. Ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, Adelaide czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Kobieta czuje, że coś złego spotka jej rodzinę. Po relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi (Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Noelle Sheldon), Adelaide wraca do letniego domu. Kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie odkrywają cztery sylwetki stojące na podjeździe: sobowtóry ich rodziny.



„Mulholland Drive” (Apple TV, Prime Video, Player)



Rita traci pamięć wskutek wypadku samochodowego. Odkrywa, że jej torba jest pełna pieniędzy i postanawia dowiedzieć się, skąd one pochodzą.



„Memento” (TVP VOD)



Leonard, szukający mordercy swojej żony, w wyniku wypadku traci pamięć krótkotrwałą. Nieustannie robi więc notatki i zdjęcia, a ważniejsze fakty tatuuje sobie na ciele.



„Vanilla Sky” (CanalVOD, Prime Video, Player)



Milioner zadurza się w dziewczynie przyjaciela. Tym samym ściąga na siebie gniew swojej dotychczasowej kochanki.



„Efekt motyla” (Canal+)



Czy ruch motylego skrzydełka w Nowym Jorku może spowodować huragan w Japonii? Losy Evana Treborna (Ashton Kutcher) są ilustracją tej niezwykłej teorii. Młody człowiek odkrywa, że, wykorzystując odziedziczone po ojcu szczególne zdolności, w niewytłumaczalny sposób może przenieść się do świata własnych wspomnień i, ingerując w nie, odwrócić bieg swojego niezbyt udanego życia. Drobne zmiany, jakich dokonuje Evan w przeszłości wpływają również na losy jego najbliższych. I to z katastrofalnym skutkiem. Nowe życie w coraz bardziej niebezpieczny sposób wymyka mu się spod kontroli i aby ratować siebie i tych, których kocha, Evan musi rozwikłać mroczną tajemnicę z dzieciństwa...



„Piąty wymiar” (Rakuten TV)



Podczas żeglugi jachtem w przyjacielskim gronie, Jess nie może wyzbyć się uczucia niepewności. Jej podejrzenia są uzasadnione. Jacht wpada w sztorm, w wyniku czego grupa jest zmuszona schronić się na przepływającym statku pasażerskim. Jess jest przekonana, że była na nim wcześniej. Statek wygląda na opustoszały, zegar na pokładzie zatrzymał się. Jednak nie są sami... Ktoś jest zdeterminowany do polowania na nich, jeden po drugim. Jedynie Jess może zakończyć ten terror.



„Midsommar. W biały dzień”



Dani (Florence Pugh) i Christian (Jack Reynor) to młodzi Amerykanie, którym nie układa się w związku i rozważają rozstanie. Niespodziewana rodzinna tragedia zbliża ich jednak do siebie, a pogrążona w żałobie Dani postanawia dołączyć do Christiana i jego przyjaciół, aby wziąć udział w wakacyjnej wyprawie na północ Skandynawii. Tam, w odciętej od świata wiosce, raz na 90 lat obchodzone jest prastare święto związane z letnim przesileniem. Jednak to, co z początku wygląda na beztroską wycieczkę do krainy niezachodzącego słońca, z czasem przybiera nieoczekiwany, przerażający obrót. Lokalni mieszkańcy zapraszają amerykańskich gości do udziału w niepokojących rytuałach. W sielskiej scenerii rozpoczyna się dziewięciodniowy festiwal coraz dziwniejszych obrzędów, których rezultat zadecyduje o życiu i śmierci biorących w nich udział.



„Podejrzani” (Megogo, Chili)



Wskutek tajemniczej eksplozji na statku w Los Angeles ginie 27 osób. Policja przesłuchuje świadka zdarzenia, który twierdzi, że za wszystkim stoi nigdy niewidziany przestępca.



„Oldboy” (CanalVOD, Nowe Horyzonty)



Prowadzący zwyczajne życie Oh Dae-su (Choi Min-sik) zostaje porwany i uwięziony w niewielkim pokoju. Przez cały czas jedyny kontakt ze światem stanowi dla niego telewizor. To właśnie z telewizji dowiaduje się, że jego żona została brutalnie zamordowana, a on stał się głównym podejrzanym. Gdy mężczyzna zostaje nagle uwolniony po piętnastu latach, postanawia odszukać człowieka, który zniszczył mu życie.



„Donnie Darko”



Kim jest Donnie Darko? W szkole - nastoletnim outsiderem. W domu - chłopakiem zmagającym się z problemami psychicznymi. W snach - wybrańcem odwiedzanym przez wielkiego, mrocznego królika o imieniu Frank. Ten ostatni twierdzi, że świat skończy się już niedługo. A kiedy sny zaczynają wkraczać do rzeczywistości, Donnie staje przed pytaniami większymi niż życie: o czas, przeznaczenie i naturę całego świata.



„Dochodzenie”



Mroczny thriller wyprodukowany przez mistrza gatunku, samego Davida Lyncha. "Dochodzenie" w reżyserii Jennifer Chambers Lynch to doskonały przykład na to, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. W tym filmie znajdziemy zarówno mroczny klimat rodem z filmów Davida Lyncha jak i mistrzowsko zawiązaną intrygę. Trzech ocalałych z brutalnego napadu świadków, to dla pary agentów FBI ostatnia szansa na rozwiązanie tajemnicy wyjątkowo okrutnych morderstw nękających małe, dotąd spokojne, amerykańskie miasteczko. Wydawać by się mogło, że wysłuchanie zeznań posterunkowego, narkomanki i ośmioletniej Stephanie bardzo szybko doprowadzi do zakończenia śledztwa i ujęcia bezlitosnych morderców. Okazuję się jednak, że zeznania naocznych świadków wzajemnie się wykluczają, a przesłuchiwani nie ujawniają całej prawdy. Czy mają w tym swój ukryty cel?



„Split” (Prime Video)



Chociaż Kevin (James McAvoy) ujawnił swemu psychiatrze 23 różne tkwiące w nim osobowości, ciągle nie wiadomo, która z nich będzie zdolna ujawnić się i zdominować pozostałe. Zmuszony do uprowadzenia trzech nastolatek, Kevin toczy wojnę o przetrwanie z siłami naciskającymi go od wewnątrz - i wszystkim czynnikami zewnętrznymi - zanim ściany oddzielające wszystkie jego osobowości nie rozsypią się w proch.



„Skazani na Shawshank” (Apple TV, CanalVOD, Prime Video)



Skazany na dożywocie za morderstwo żony i jej kochanka skryty bankier usiłuje przeżyć w więzieniu, nawiązując przyjaźń ze współwięźniem o imieniu Red. Czytaj też:

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