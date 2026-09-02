15+ najlepszych filmów z Keanu Reevesem. Dziś ma urodziny

Dziś swoje urodziny obchodzi Keanu Reeves, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorów Hollywood. Przez lata swojej kariery wcielał się w bardzo różnorodne postacie — od Neo w kultowej serii „Matrix”, przez Johna Wicka, aż po bohaterów dramatów, romansów i komedii. Jego filmografia jest pełna produkcji, które na stałe zapisały się w historii kina, a część z nich można dziś znaleźć online na popularnych platformach streamingowych.

Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie 15+ najlepszych filmów z Keanu Reevesem. Sprawdzamy nie tylko najważniejsze i najbardziej kultowe tytuły w jego dorobku, ale również podpowiadamy, gdzie można je obecnie obejrzeć w streamingu.

Najlepsze filmy z Keanu Reevesem, które obejrzycie teraz w sieci

„Moje własne Idaho” (Apple TV)



Syn burmistrza Portland, Scott Favor (Reeves) przyjaźni się z Mikem Watersem (Phoenix). Nie byłby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Scott rzadko bywa w domu, a jego główną rozrywką są narkotyki i męska prostytucja. Mike, poszukujący matki, jest zmuszony do takiego życia. Scott wybrał je jako bunt przeciw ojcu.



„Dracula” (Netflix)



Francis Ford Coppola powraca do źródeł mitu Drakuli. Na podstawie klasycznego romansu grozy kręci arcydzieło kina współczesnego. Uwodzicielski Książę (Gary Oldman) z Transylwanii, z serca europy Wschodniej wyrusza do XIX-wiecznego Londynu w poszukiwaniu swej zmarłej żony Elizabeth. Jej reinkarnację rozpoznał w pięknej Minie (Winona Ryder). W roli słynnego egzorcysty Doktora Van Helsinga występuje Anthony Hopkins zaś Keanu Reeves gra Jonathana Harkera, który musi stanąć do walki z piekielną mocą Drakuli o miłość Miny. Imponujący od strony wizualnej, poruszający najgłębsze emocje widza film robi wielkie wrażenie. Takiego Drakuli jeszcze nie widzieliście. Wszechmocnego, strasznego wampira rozpaczliwie pragnącego ludzkiej miłości.



„Wiele hałasu o nic” (Apple TV, Prime Video)



Don Pedro, książę Aragonii, wraca z wygranej wojny. Wśród jego przyjaciół jest Beatrice i Benedick, oboje są przeciwnikami małżeństwa i wyjątkowo się nie lubią. Don Pedro postanawia dzięki przebiegłym intrygom doprowadzić oboje przed ołtarz.



„Mały Budda” (Nowe Horyzonty)



Lama Norbu przyjeżdża do Seattle, aby tutaj odnaleźć reinkarnację nieżyjącego nauczyciela, Lamy Dorje. Dociera do Jessiego Conrada, jak również do Raju - chłopca z Katmandu i hinduskiej dziewczynki. Jadą razem do Bhutanu, gdzie dzieci muszą przejść testy, aby udowodnić, które z nich jest prawdziwą reinkarnacją.



„Speed – niebezpieczna prędkość” (Disney+)



Terrorysta podkłada pod autobus bombę, która eksploduje, gdy pojazd zwolni poniżej 50 mil na godzinę. Niespodziewanie do jego wnętrza dostaje się policjant Jack Traven.



„Spacer w chmurach” (Apple TV, Prime Video)



Paul, weteran wojenny, poznaje ciężarną Victorię. Jedzie z nią w rodzinne strony i udaje jej męża.



„Adwokat diabła” (Apple TV, Prime Video)



Kevin Lomax – wybitny adwokat, skuszony intratną propozycją pracy, przeprowadza się do Nowego Jorku. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, kim jest jego chlebodawca.



„Matrix” (Prime Video)



Haker komputerowy Neo dowiaduje się od tajemniczych rebeliantów, że świat, w którym żyje, jest tylko obrazem przesyłanym do jego mózgu przez roboty.



„Dotyk przeznaczenia” (CanalVOD, Player)



Annie Wilson mieszka w małym i spokojnym miasteczku. Posiada niezwykłą umiejętność jasnowidzenia. Stawiając karty, pomaga ludziom, którzy nie potrafią sami znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Pewnego dnia spokojne życie miasteczka, zakłóca tajemnicze zniknięcie młodej dziewczyny. Z braku jakichkolwiek dowodów i śladów zrozpaczony ojciec i narzeczony dziewczyny zwracają się do Annie o pomoc. Dzięki Annie ciało dziewczyny zostaje odnalezione na działce jednego z farmerów. Sprawa wydaje się być zamknięta.



„Matrix reaktywacja” (Prime Video)



Wybór to iluzja stworzona między tymi którzy, są obdarzeni potęgą, a tymi, którzy jej nie posiadają. W drugim rozdziale trylogii "Matrix'"Zion szykuje się do obrony przed atakiem armii maszyn. Pozostały zaledwie godziny, nim 250 000 wartowników zniszczy ostatnią ostaję ludzkości na Ziemi oraz narastający ruch oporu. Neo (Keanu Reeves) i Trinity (Carrie-Anne Moss) decydują się na powrót do Matrixa z Morfeuszem (Laurence Fishburne), gdzie po raz kolejny wykorzystują swoją znajomość sztuk walki i efektowne uzbrojenie w walce z wrogimi siłami.



„Matrix Rewolucje” (Megogo, Prime Video, Apple TV)



Zbuntowany program Smith rozpoczyna przejmowanie kontroli w Matrixie, a armia maszyn zbliża się do Syjonu. Jedyną nadzieją na ratunek jest Neo.



„Constantine” (CanalVOD, Player, Prime Video)



Adaptacja komiksu „Hellblazer” opowiadająca historię Johna Constantine'a – egzorcysty, który musi stanąć do walki o dusze wszystkich ludzi, by tym samym ocalić siebie od wiecznego potępienia.



„Lepiej późno niż później” (Prime Video)



Harry Langer prowadzi wygodne i szczęśliwe życie. Jego partnerką jest młodsza od niego kobieta, która w zasadzie mogłaby być jego córką. Wszystko zmienia się, kiedy Harry poznaje matkę ukochanej. Okazuje się, że oboje mają ze sobą wiele wspólnego...



„John Wick” (Prime Video)



John Wick był najlepszym płatnym zabójcą w USA, ale dla ukochanej żony wycofał się z biznesu. Po jej śmierci nie dane mu będzie w spokoju przeżyć żałoby. Gdy syn rosyjskiego mafiosa odbierze mu ostatnią pamiątkę po ukochanej, zemsta będzie tylko kwestią czasu. Przestępczy świat na wieść o tym, że John Wick wrócił do gry, zamiera w przerażeniu, a rosyjski mafioso wydaje na niego wyrok śmierci. Już wkrótce miasto stanie w płomieniach...



„Chyba na pewno ty” (Netflix)



Przyjaciele z dzieciństwa, Sasha i Marcus, rozstali się przed 15 laty i całkowicie zerwali ze sobą kontakt. Jednak gdy Sasha, obecnie słynna szefowa kuchni w Los Angeles, wraca do rodzinnego San Francisco z zamiarem otwarcia nowej restauracji, ponownie spotyka dawnego kumpla - beztroskiego muzyka, który wciąż mieszka ze swoim tatą i dla niego pracuje. Chociaż nie dążą do tego, by znów być razem, nasi bohaterowie szybko odkrywają, że stara miłość nie rdzewieje.



„Anioł stróż” (Prime Video)



Początkujący, ale pełen dobrych chęci anioł Gabriel wywraca do góry nogami życie ubogiego magazyniera i opływającego w luksusy kapitalisty. Czytaj też:

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