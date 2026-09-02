Świat filmu w żałobie. Odszedł człowiek, który stworzył najsłynniejszy horror wszech czasów

Victor Miller, scenarzysta kultowego horroru „Piątek trzynastego”, zmarł w wieku 86 lat. Informację o śmierci twórcy przekazał jego syn Ian. Rodzina nie ujawniła przyczyny zgonu.

Victor Miller nie żyje. „Odebrał swoją ostatnią nagrodę”

Śmierć Victora Millera potwierdził w poniedziałek 30 sierpnia jego syn Ian. Na poświęconym scenarzyście koncie na Instagramie pojawiło się pożegnanie, w którym syn wspominał ojca jako wyjątkową osobę.

„Wczoraj mój ojciec, Victor Miller, odebrał swoją ostatnią nagrodę” – czytamy w poście. Niemal od zawsze był najmądrzejszą i najzabawniejszą osobą w każdym miejscu, w którym się znalazł. Zaraził mnie i wielu innych miłością do fotografii, muzyki i opowiadania historii”.

W dalszej części wpisu zaznaczono, że Miller pozostawił żonę, dwóch synów i wnuka. „Przeżył piekło i będzie go bardzo brakowało” – podsumował syn zmarłego. Ian zapowiedział również uroczystość upamiętniającą życie ojca. Odbędzie się ona w listopadzie, „oczywiście w piątek trzynastego”.

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To on napisał „Piątek trzynastego”

Najważniejszym dziełem w dorobku Victora Millera pozostaje scenariusz do „Piątku trzynastego” z 1980 roku. Film wyreżyserował Sean S. Cunningham, a produkcja doczekała się licznych kontynuacji.

Zanim Miller napisał historię, która na stałe zapisała się w historii kina grozy, współpracował z Cunninghamem przy innych projektach. Wraz ze Stevem Minerem stworzył familijną komedię „Manny's Orphans” z 1978 roku, również wyreżyserowaną przez Cunninghama. W tym samym roku napisał z nim komedię sportową „Here Come the Tigers”, wykorzystując pseudonim Arch McCoy.

Dorobek scenarzysty nie ograniczał się jednak do kina. Miller przez lata pracował również przy popularnych produkcjach telewizyjnych. W latach 1982–1984 był zastępcą głównego scenarzysty serialu dramatycznego „One Life to Live”. W 1984 roku dołączył do zespołu „Wszystkie moje dzieci”, gdzie również pełnił funkcję zastępcy głównego scenarzysty. Później pracował m.in. przy serialu „Szpital miejski”. Za pracę przy „Wszystkie moje dzieci” Miller otrzymał nagrody Daytime Emmy w latach 1985, 1988 i 1998.

„Piątek trzynastego” powraca na ekran

Dziedzictwo Victora Millera będzie kontynuowane za sprawą serialu „Crystal Lake”, produkcji stacji A24 będącej prequelem „Piątku trzynastego”. Serial powstał na podstawie serii, której początek dał scenariusz Millera. Premiera „Crystal Lake” została zaplanowana na 15 października.

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