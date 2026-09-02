5 filmów na Netflix, które warto obejrzeć. Niedługo znikają na dobre

Wrzesień przynosi na Netflixie nie tylko nowe premiery, ale też pożegnania z niektórymi filmami. Jeśli masz je na swojej liście „do obejrzenia”, lepiej nie odkładać tego na później. Sprawdź 5 filmów, które we wrześniu znikną z Netfliksa — podajemy dokładne daty, do kiedy możesz je obejrzeć.

5 filmów do obejrzenia, zanim znikną z Netflixa. Oto dokładne daty

„Negocjator” – do 8 września



Danny Roman (Samuel L. Jackson) jest najlepszym policyjnym negocjatorem w Chicago. Kiedy podejmuje się pertraktacji z porywaczami pewne jest, że zakładnikom nie spadnie włos z głowy. Tym razem takiej pewności nie będzie, gdyż porywaczem jest... on sam. Podejrzany o zabójstwo kolegi, Roman postanawia udowodnić swą niewinność, przetrzymując w policyjnej siedzibie kilka osób, w tym m.in. swego szefa. Jednak kto podejmie się negocjacji z samym mistrzem negocjacji? Chyba tylko inny mistrz, a dokładnie pracujący w sąsiedniej dzielnicy Chris Sabian (Kevin Spacey). Kto kogo przekona: czy zakładnicy będą uwolnieni czy też Sabian przyłączy się do Romana? A wtedy trzeba by negocjować z dwoma negocjatorami.



„Późna noc z diabłem” – do 14 września



Transmisja na żywo późnonocnego programu talk-show w 1977 roku kończy się tragicznie, uwalniając zło do domów całego kraju.



„Wróg u bram” – do 12 września



Druga Wojna Światowa. Naziści podbijają kolejne państwa, aż w końcu przychodzi czas na Rosję. Przesuwając się na wschód, dochodzą do Stalingradu. To tam właśnie śledzimy losy sowieckiego snajpera Wasilija Zajcewa (Jude Law) który dzięki skutecznej propagandzie komisarza Daniłowa (Joseph Fiennes) staje się natchnieniem dla rodaków. Wróg jednak ciągle czuwa. Niemcy chcąc zapobiec rozpowszechnianiu się legendy o Zajcewie, wysyłają za nim majora Koniga (Ed Harris), który ma się pozbyć dzielnego żołnierza. Rozpoczyna się pojedynek dwóch snajperów, w którym stawką jest nie tylko życie, ale również przyszłość ojczyzny.



„Lady Bird” – do 17 września



Christine „Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) ze wszystkich swych młodzieńczych sił sprzeciwia się matce (Laurie Metcalf). Kobiecie silnej, wyrazistej o jasno sprecyzowanych poglądach, pracującej bez wytchnienia jako pielęgniarka po tym, jak jej mąż (Tracy Letts) stracił pracę. Warto wspomnieć, że bunt tytułowej Lady Bird to tak naprawdę walka z samą sobą, bowiem niezależność nastolatki jest lustrzanym odbiciem charakteru matki.



„The Social Network” – do 30 września



To opowieść o młodym geniuszu, który zainicjował rewolucję i zmienił oblicze ludzkich interakcji nie tylko w swoim pokoleniu, ale być może na zawsze. Przesiąknięty emocjonalną brutalnością i swoistym humorem, ten mistrzowsko zrealizowany film jest kroniką powstawania portalu Facebook oraz zapiskiem z wojny o prawo do jego własności, która rozpętała się po nieoczekiwanym, spektakularnym sukcesie nowej strony internetowej. Czytaj też:

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