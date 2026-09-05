8 świetnych seriali, które mają mniej niż 50 odcinków. Idealne na krótki maraton

Czasem najlepszym wyborem jest produkcja, która oferuje rozbudowaną i wciągającą historię, ale nie wymaga od widza poświęcenia na nią połowy życia. Właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na seriale liczące mniej niż 50 odcinków.

Nie istnieje jedna konkretna granica, która określałaby idealną długość serialu. 50 odcinków można jednak uznać za rozsądny punkt odniesienia. Taka liczba pozwala twórcom odpowiednio rozwinąć fabułę, bohaterów i świat przedstawiony, a jednocześnie nie sprawia, że widz musi przygotowywać się na wielomiesięczny seans. Przy wyborze najlepszych produkcji liczą się między innymi opinie fanów, wartość rozrywkowa, oryginalność, tempo akcji, uznanie krytyków, reżyseria, scenariusz oraz ogólna jakość. Na te elementy zwrócili uwagę krytycy z serwisu Collider, którzy przygotowali ranking

8 najlepszych seriali z mniej niż 50 odcinkami

„Piraci” Prime Video



Złota Era Piractwa powoli dobiega końca. New Providence, dawna brytyjska kolonia, stała się schronieniem dla najbardziej bezwzględnych kapitanów pirackich, którzy sprawują kontrolę nad wyspą. Wśród nich największy postrach budzi Kapitan Flint (Toby Stephens). Spokój pirackiego świata nie trwa jednak długo. Brytyjczycy wracają na utracone terytoria, zmuszając piratów do walki o przetrwanie. Na tym zagrożenia się jednak nie kończą. Wśród samych piratów rozpoczyna się bezwzględna rywalizacja o władzę i wpływy, która może zdecydować o przyszłości całej wyspy.



„Dark” Netflix



Zaginięcie dwojga dzieci staje się początkiem wydarzeń, które odsłaniają mroczne sekrety czterech rodzin oraz skomplikowane relacje łączące ich członków. Historia rozwija się na przestrzeni dziesięciu godzinnych odcinków, a tajemnica z czasem nabiera nadprzyrodzonego charakteru. Klucz do rozwiązania zagadki prowadzi do wydarzeń, które rozegrały się w miasteczku w 1986 roku.



„Czarnobyl” HBO Max



Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu stała się tematem jednego z najbardziej cenionych miniseriali ostatnich lat. Jared Harris wciela się w Walerego Legasowa, naukowca, który pomagał powstrzymać skutki katastrofy z 1986 roku, a później ujawnił sowieckie kłamstwa dotyczące wydarzeń.



„Pozostawieni” HBO Max



Serial HBO "Pozostawieni" powstał na motywach bestsellerowej książki Toma Perrotty pt. "The Leftovers". Kiedy nagle znika 2% ludności, ci, którzy pozostali, starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Akcja serialu rozpoczyna się trzy lata później, kiedy ludzie nadal odczuwają skutki niewytłumaczalnego zniknięcia. Trudno im odciąć się od tego, co się wydarzyło.



„Cowboy Bebop” Netflix



Jest rok 2071. Ludzkość od lat zamieszkuje różne zakątki Układu Słonecznego, a podróżowanie między planetami stało się możliwe dzięki systemowi wrót międzygwiezdnych. Pozwalają one statkom na szybkie przemieszczanie się przez hiperprzestrzeń. W rzeczywistości przypominającej chaotyczny Dziki Zachód coraz większą siłę zaczynają zdobywać organizacje przestępcze. W odpowiedzi na narastającą przestępczość powstaje Międzyplanetarna Policja Układu Słonecznego (ISSP), która wprowadza system nagród za schwytanie poszukiwanych osób. W ten sposób rodzi się nowa profesja łowców nagród, potocznie nazywanych kowbojami. W całym Układzie Słonecznym działa ich około 300 tysięcy.



„Mr. Robot” SkyShowtime



Elliot Alderson (Rami Malek) jest młodym programistą, który pracuje w firmie komputerowej zajmującej się bezpieczeństwem. Chłopak cierpi na fobię społeczną, a hakowanie w sieci traktuje jako jedyny sposób na nawiązywanie kontaktów społecznych. Życie rozczarowanego współczesnością Elliota zmienia jednak za sprawą Mr. Robota (Christian Slater), mężczyzny kierującego tajemniczą grupą hakerską, która przeciwstawia się najbogatszym i dąży do zainicjowania światowej rewolucji.



„Kompania braci” HBO Max



Serial opowiada o losach Kompanii Easy podczas II wojny światowej. Major Richard Winters (Damian Lewis) prowadzi swoich żołnierzy przez jedne z najtrudniejszych walk, w tym mroźne oblężenie Bastogne. Każdy odcinek rozpoczyna się od autentycznych wypowiedzi żyjących weteranów Kompanii Easy. Ich nazwiska pozostają jednak ukryte aż do finałowego odcinka. Dzięki temu widz nie wie wcześniej, którzy żołnierze przeżyli wojnę i wrócili do domu.



„Twin Peaks” SkyShowtime



Twórcy przedstawili w nim pozornie sielskie i radosne miasteczko, zamieszkane przez sympatycznych ludzi, których specjalnością są placki z wiśniami, i których cieszy napływ turystów chcących podziwiać dwa bliźniacze, ośnieżone szczyty i piękny wodospad. Ale w Twin Peaks kryją się także najmroczniejsze dusze i ponure sekrety. Seks, narkotyki, morderstwa. A wszystko zaczyna się od znalezienia ciała uczennicy, Laury Palmer (Sheryl Lee). Do Twin Peaks przyjeżdża agent federalny Cooper (Kyle MacLachlan) i rozpoczyna wyjątkowo nieszablonowe śledztwo... Czytaj też:

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