Legendarni „Wikingowie” mają konkurencję. Ten serial Netfliksa jest jeszcze lepszy

„Wikingowie” przez lata byli jednym z najważniejszych seriali historycznych, a opowieść o Ragnarze Lodbroku i jego potomkach przyciągnęła miliony widzów. Historia doczekała się jednak kontynuacji, która według wielu widzów i krytyków potrafi zaoferować jeszcze więcej. „Wikingowie: Walhalla” zabiera publiczność ponad sto lat po wydarzeniach z oryginalnej serii i przedstawia schyłek epoki wikingów.

„Wikingowie: Walhalla” kontynuują sukces oryginału

Dramaty historyczne od dwóch dekad cieszą się ogromną popularnością. Wśród najważniejszych produkcji tego gatunku znajdują się między innymi „Kompania Braci”, „Rzym”, „Czarnobyl” oraz „The Crown”. Każda z nich przedstawia inne wydarzenia i wykorzystuje zupełnie odmienną stylistykę.

W 2013 roku do tego grona dołączyli „Wikingowie” stworzeni przez Michaela Hirsta. Serial inspirowany sagami o legendarnym Ragnarze Lodbroku był emitowany przez sześć sezonów w latach 2013–2021. Produkcja szybko zyskała status jednego z najważniejszych dramatów historycznych ostatnich lat. Choć finał „Wikingów” zamknął historie głównych bohaterów, świat przedstawiony w serialu powrócił w kolejnej produkcji. „Wikingowie: Walhalla” zadebiutowali na Netfliksie w 2022 roku, a historia zakończyła się w 2024 roku po trzech sezonach.

Serial spotkał się z dobrym przyjęciem krytyków i obecnie może pochwalić się wynikiem 90 proc. w serwisie Rotten Tomatoes. Podobnie jak w przypadku oryginalnych „Wikingów”, pojawiały się jednak zarzuty dotyczące historycznych nieścisłości i zmian względem rzeczywistych wydarzeń.

Leif Eriksson i walka o przyszłość Norwegii

Akcja „Wikingów: Walhalla” rozpoczyna się ponad sto lat po finale oryginalnego serialu. Z tego powodu nie pojawiają się w niej bohaterowie, którzy przetrwali zakończenie „Wikingów”. W nowej historii można jednak znaleźć postacie powiązane z wydarzeniami znanymi z poprzedniej produkcji.

Punktem wyjścia jest masakra w dzień św. Brykcjusza. Po tych wydarzeniach król Danii Kanut rekrutuje wikingów, aby przygotować odwet na Anglikach. Wśród nich znajdują się Harald Sigurdsson i jego przyrodni brat Olaf Haraldsson, którzy mają własne ambicje związane z tronem Norwegii. Do grupy dołącza również Leif Eriksson. Podróż z pozostałymi wojownikami pozwala mu odkryć swoje prawdziwe powołanie. W tym samym czasie jego siostra Freydís Eiríksdóttir rozpoczyna własną drogę w poszukiwaniu przeznaczenia.

Istotną rolę odgrywają także królowa Emma oraz hrabia Godwin. Ich historie wypełniają manipulacje, zdrady oraz walka o wpływy i władzę w Anglii.

Chrześcijanie kontra poganie

Jednym z najważniejszych tematów „Wikingów: Walhalla” jest konflikt pomiędzy chrześcijańskimi a pogańskimi wikingami. Bohaterowie różnie reagują na ścieranie się obu światów. Niektórzy pozostają bezwzględnie wierni swoim przekonaniom, inni zmieniają stronę, a jeszcze inni próbują połączyć oba systemy wierzeń. Serial przedstawia również wydarzenia prowadzące do końca epoki wikingów. Religijny konflikt staje się jednym z elementów większej historii o przemianach świata, w którym bohaterowie próbują odnaleźć swoje miejsce.

Jedną z najbardziej rozbudowanych historii jest droga Leifa Erikssona. Widzowie obserwują go od momentu, gdy jest wędrownym wikingiem, aż do odkrycia własnego powołania i przygotowań do najważniejszej podróży w swoim życiu. Równie interesująca jest historia Haralda Sigurdssona, który dąży do zdobycia tronu Norwegii. Jego droga prowadzi między innymi przez niemal śmiertelny pobyt w Konstantynopolu. Osobny wątek stanowią królowa Emma i hrabia Godwin. Ich walka o władzę w Anglii opiera się przede wszystkim na manipulacjach, zdradach i strategicznych posunięciach.

„Wikingowie: Walhalla” stawiają na połączenie wielu historii i bohaterów, dzięki czemu serial oferuje zarówno sceny akcji, jak i polityczne intrygi oraz dramat osobisty. Według materiału produkcja jest bogatsza, lepiej skonstruowana i bardziej spójna od „Wikingów”, zachowując przy tym równowagę między widowiskowymi starciami, dramatem i licznymi zwrotami akcji.

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