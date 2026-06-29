Pełna dominacja 5 filmów na HBO Max. Polacy w weekend zaszaleli

W zestawieniu TOP 5 na HBO Max nie zabrakło mocnych thrillerów, widowiskowego kina akcji i produkcji, które od premiery przyciągają uwagę widzów. Co ciekawe, dwa pierwsze miejsca zajęły filmy powiązane ze sobą, pokazując, że widzowie chętnie wracają do znanych bohaterów i nadrabiają wcześniejsze części przed seansem najnowszej odsłony. To wyraźny sygnał, że dobrze opowiedziane kino akcji z charyzmatycznym bohaterem wciąż ma ogromną siłę przyciągania.

Jak prezentuje się pełna piątka najpopularniejszych filmów po weekendzie? Sprawdź, które tytuły cieszyły się największym zainteresowaniem i zobacz, co w ostatnich dniach oglądała cała Polska na HBO Max.

Polacy oglądali to masowo w weekend. 5 filmów HBO Max przyciągnęło

„Kaskader”



Bohater filmu jest kaskaderem i jak każdy w tym zawodzie, zdarza się, że zostanie wysadzony w powietrze, że zostanie postrzelony i wyrzucony przez okno oraz zrzucony z wysokości, a wszystko to dla naszej rozrywki. Teraz, po prawie kończącym karierę wypadku, nasz bohater musi odnaleźć zaginioną gwiazdę filmową, rozwiązać spisek i spróbować odzyskać miłość swojego życia, wciąż wykonując swoją codzienną pracę. Co może się wydarzyć?



„Agentka”



Parodiująca filmy o przygodach superagenta Jamesa Bonda komedia sensacyjna z nominowaną do Oscara Melissą McCarthy ("Druhny", "Gorący towar"). Susan Cooper jest skromnym i niedocenianym analitykiem pracującym dla CIA. Gdy działający w ukryciu agenci zostają zdekonspirowani, Susan musi porzucić wygodne biurko i wkroczyć do akcji. Jej zadaniem jest rozpracować szajkę handlarzy bronią i zapobiec światowemu kryzysowi. Brak doświadczenia nadrabia brawurą i nieszablonowymi metodami działania, które budzą grozę zarówno jej przeciwników, jak i przełożonych.



„Sisu: Droga do zemsty”



Powracając do domu, w którym podczas wojny brutalnie zamordowano jego rodzinę, „człowiek, który nie chce umrzeć” (Jorma Tommila) rozbiera go, ładuje na ciężarówkę i postanawia odbudować w innym, bezpiecznym miejscu, aby uczcić pamięć swoich bliskich. Kiedy dowódca Armii Czerwonej, który zabił jego rodzinę (Stephen Lang), powraca, zdecydowany aby dokończyć swoje dzieło, rozpoczyna się nieustępliwa, zapierająca dech w piersiach pogoń przez cały kraj - walka na śmierć i życie, pełna sprytnych, niewiarygodnych scen akcji.



„Księgowy”



Christian Wolff (Ben Affleck), matematyczny geniusz zdecydowanie lepiej czuje się w towarzystwie liczb niż ludzi. Po godzinach pracuje jako księgowy dla najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie. Gdy rząd zaczyna deptać mu po piętach, podejmuje współpracę z legalną firmą. Jej księgowa wykryła niezgodność opiewającą na miliony dolarów. W miarę jak Christian zbliża się do odkrycia prawdy, liczba ofiar wzrasta.



„Księgowy 2”



Christian Wolff (Ben Affleck) ma talent do rozwiązywania skomplikowanych problemów. Kiedy jego dawny znajomy zostaje zamordowany, a jedyną wskazówką jest tajemnicza wiadomość: „znajdź księgowego”, Wolff czuje się zobowiązany rozwiązać sprawę. Zdając sobie sprawę, że potrzebne będą bardziej radykalne środki, zwraca się o pomoc do swojego oddalonego i niezwykle zabójczego brata, Braxa (Jon Bernthal). Wspólnie z Marybeth Mediną (Cynthia Addai-Robinson), zastępczynią dyrektora w Departamencie Skarbu USA, odkrywają śmiertelną konspirację, stając się celem bezwzględnej sieci zabójców, którzy zrobią wszystko, by ich tajemnice pozostały ukryte. Czytaj też:

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