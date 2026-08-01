Wywołała skandal na pogrzebie ukochanego. Polka z prowincji podbiła Hollywood i zarobiła fortunę

Zaczynała jako córka ubogiej rodziny z Lipna, a stała się jedną z największych gwiazd światowego kina. Pola Negri wyprzedziła swoją epokę, budując międzynarodową karierę, o jakiej wcześniej żadna polska aktorka nie mogła nawet marzyć. W rocznicę jej śmierci przypominamy niezwykłą historię kobiety, która zachwyciła Hollywood, romansowała z największymi gwiazdami i do dziś pozostaje ikoną kina niemego.

Pola Negri. Dzięki niej świat usłyszał o Polsce

1 sierpnia mija 39. rocznica śmierci Poli Negri, pierwszej polskiej aktorki, która zdobyła status prawdziwej gwiazdy Hollywood. Jej nazwisko przez lata było rozpoznawalne na całym świecie, a kolejne role przyniosły jej sławę porównywalną z największymi ikonami kina niemego. Urodzona jako Barbara Apolonia Chałupiec przyszła na świat we wsi Lipno. Dzieciństwo nie należało do łatwych. Po zesłaniu ojca na Syberię wychowywała się z matką w Warszawie, gdzie początkowo uczyła się baletu, a później rozpoczęła naukę aktorstwa. Już jako nastolatka pojawiała się na scenie Teatru Małego, a filmowy debiut otworzył jej drogę do międzynarodowej kariery.

Pierwsze sukcesy przyszły jeszcze w Polsce, jednak prawdziwy przełom nastąpił po wyjeździe do Berlina w 1917 roku. To właśnie tam Pola Negri rozpoczęła współpracę z Ernstem Lubitschem, występując w takich produkcjach jak „Madame DuBarry” czy „Carmen”. Europejskie sukcesy szybko zwróciły uwagę amerykańskiej wytwórni Paramount Pictures.

Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych kariera aktorki nabrała zawrotnego tempa. Stała się jedną z najlepiej opłacanych gwiazd Hollywood i pierwszą Europejką, która osiągnęła tak silną pozycję w amerykańskim przemyśle filmowym.

Ulubienica mediów i królowa skandali. Nawet na pogrzebie

Pola Negri doskonale rozumiała, jak działa świat show-biznesu. Chętnie pojawiała się na okładkach gazet i w programach telewizyjnych, a jej życie prywatne budziło niemal równie duże zainteresowanie, jak filmowe role.

Najpierw poślubiła Eugeniusza Dąmbskiego, którego poznała podczas podróży do Berlina. Po rozpadzie tego związku media rozpisywały się o jej romansie z Charliem Chaplinem. W swoich wspomnieniach aktorka twierdziła nawet, że słynny komik oświadczył się jej z pierścionkiem wartym fortunę.

Najgłośniejszą relacją okazał się jednak związek z Rudolphem Valentino, największym amantem kina niemego. Ich romans elektryzował prasę po obu stronach Atlantyku. Po nagłej śmierci aktora w 1926 roku Pola Negri przeżyła osobistą tragedię. W późniejszych latach wielokrotnie podkreślała, że to właśnie Valentino był miłością jej życia.

Śmierć Rudolpha Valentino stała się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w historii Hollywood. Przed domem pogrzebowym ustawiały się ogromne tłumy fanów, a media na całym świecie relacjonowały każdy szczegół ceremonii.

Równie wiele emocji wzbudziło zachowanie Poli Negri. Aktorka demonstracyjnie opłakiwała ukochanego, pozowała reporterom podczas podróży do Nowego Jorku, a podczas pogrzebu rzucała się na trumnę. Dla jednych była zrozpaczoną kobietą, dla innych osobą, która wykorzystała tragedię do zwrócenia na siebie uwagi. Wydarzenie na długo pozostawiło cień na jej wizerunku.

Hollywood miało ją za ikonę, Polska długo patrzyła z dystansem

Choć w Stanach Zjednoczonych Pola Negri należała do największych gwiazd kina, jej kariera zaczęła wyhamowywać wraz z nadejściem filmów dźwiękowych. Charakterystyczny, niski głos sprawił, że aktorka coraz rzadziej otrzymywała role na miarę wcześniejszych sukcesów.

Do końca życia pozostała jednak symbolem złotej ery Hollywood i pionierką, która udowodniła, że aktorka z Polski może zdobyć światową sławę. Zmarła 1 sierpnia 1987 roku w San Antonio w Teksasie, mając 90 lat.

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