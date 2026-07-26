7 wybitnych filmów z legendą Hollywood. Dziś ma urodziny

26 lipca 1945 roku urodziła się Helen Mirren. Aktorka, która od lat udowadnia, że z równą swobodą odnajduje się w dramatach historycznych, thrillerach, komediach i kinie autorskim.

Helen Mirren — ikona kina

Helen Mirrenod ponad pięciu dekad pozostaje jedną z najwybitniejszych aktorek światowego kina. Jej filmografia obejmuje zarówno wielkie hollywoodzkie produkcje, ambitne kino autorskie, jak i brytyjskie klasyki, a każda z tych ról potwierdza niezwykłą wszechstronność i aktorską klasę, dzięki którym na stałe zapisała się w historii filmu.

Laureatka Oscara, pięciu nagród Emmy, Tony, czterech statuetek BAFTA i trzech Złotych Globów stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji. Wybraliśmy osiem, które najlepiej pokazują jej niezwykły talent i wszechstronność.

7 wybitnych ról Helen Mirren

„Królowa” (2006)



To rola, która na zawsze zapisała Helen Mirren w historii kina. W „Królowej” wcieliła się w Elżbietę II, pokazując monarchinię w jednym z najtrudniejszych momentów jej panowania, po śmierci księżnej Diany.

Aktorka zachwyciła subtelną grą i niezwykłą powściągliwością, za którą została nagrodzona Oscarem. Do dziś trudno wyobrazić sobie inną aktorkę w tej roli.



„Szaleństwo króla Jerzego” (1994)



W historycznym dramacie opowiadającym o królu Jerzym III aktorka wcieliła się w królową Charlottę. Choć nie jest to najbardziej widowiskowa rola w jej dorobku, doskonale pokazuje klasę i subtelność, z jaką buduje ekranowe postacie.

Film umiejętnie łączy polityczny dramat z humorem i emocjonalną opowieścią o rodzinie.



„Dziewczyny z kalendarza” (2003)



Ta oparta na faktach komedia opowiada historię grupy kobiet, które postanawiają stworzyć odważny kalendarz, by zebrać pieniądze na rzecz lokalnego szpitala.

Helen Mirren wnosi do filmu ogromny wdzięk, poczucie humoru i autentyczność. Produkcja udowadnia, że aktorka równie dobrze odnajduje się w lekkim repertuarze, jak w poważnych dramatach.



„Długi Wielki Piątek” (1980)



Brytyjski klasyk kina gangsterskiego przyniósł Mirren jedną z jej pierwszych wielkich ról. Jako Victoria, partnerka londyńskiego gangstera Harolda Shanda, stworzyła postać inteligentnej, opanowanej kobiety, która często okazuje się rozsądniejsza od otaczających ją mężczyzn.

To kreacja pełna siły, elegancji i ekranowej charyzmy.



„Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek” (1989)



FilmPetera Greenawaya do dziś uchodzi za jedno z najbardziej odważnych dzieł europejskiego kina. Mirren wciela się w Georginę, kobietę uwikłaną w toksyczne małżeństwo, która rozpoczyna romans prowadzący do dramatycznych wydarzeń.

To jedna z najbardziej wymagających i emocjonalnych ról w jej karierze, pokazująca, że aktorka nie unika artystycznego ryzyka.



„Niewidzialny wróg” (2015)



W tym thrillerze moralnym Helen Mirren gra pułkownik Katherine Powell, dowodzącą tajną operacją z wykorzystaniem dronów bojowych.

Kiedy podczas misji zagrożone zostaje życie niewinnego dziecka, bohaterka musi podjąć decyzję o ogromnych konsekwencjach. Aktorka znakomicie oddaje napięcie, profesjonalizm i wewnętrzne rozdarcie swojej postaci.



„Trumbo” (2015)



Biograficzny dramat o scenarzyście Daltonie Trumbo przypomina czasy hollywoodzkiej czarnej listy. Mirren wciela się w Heddę Hopper, jedną z najbardziej wpływowych publicystek tamtej epoki.

Choć to rola drugoplanowa, aktorka nadaje swojej bohaterce wyjątkową siłę i chłodną elegancję, udowadniając, że potrafi zdominować ekran nawet przy ograniczonym czasie ekranowym. Czytaj też:

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