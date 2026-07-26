7 wybitnych filmów z legendą Hollywood. Dziś ma urodziny

26 lipca 1945 roku urodziła się Helen Mirren. Aktorka, która od lat udowadnia, że z równą swobodą odnajduje się w dramatach historycznych, thrillerach, komediach i kinie autorskim.
Helen Mirren — ikona kina
Helen Mirrenod ponad pięciu dekad pozostaje jedną z najwybitniejszych aktorek światowego kina. Jej filmografia obejmuje zarówno wielkie hollywoodzkie produkcje, ambitne kino autorskie, jak i brytyjskie klasyki, a każda z tych ról potwierdza niezwykłą wszechstronność i aktorską klasę, dzięki którym na stałe zapisała się w historii filmu.
Laureatka Oscara, pięciu nagród Emmy, Tony, czterech statuetek BAFTA i trzech Złotych Globów stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji. Wybraliśmy osiem, które najlepiej pokazują jej niezwykły talent i wszechstronność.
7 wybitnych ról Helen Mirren
„Królowa” (2006)
To rola, która na zawsze zapisała Helen Mirren w historii kina. W „Królowej” wcieliła się w Elżbietę II, pokazując monarchinię w jednym z najtrudniejszych momentów jej panowania, po śmierci księżnej Diany.
Aktorka zachwyciła subtelną grą i niezwykłą powściągliwością, za którą została nagrodzona Oscarem. Do dziś trudno wyobrazić sobie inną aktorkę w tej roli.
„Szaleństwo króla Jerzego” (1994)
W historycznym dramacie opowiadającym o królu Jerzym III aktorka wcieliła się w królową Charlottę. Choć nie jest to najbardziej widowiskowa rola w jej dorobku, doskonale pokazuje klasę i subtelność, z jaką buduje ekranowe postacie.
Film umiejętnie łączy polityczny dramat z humorem i emocjonalną opowieścią o rodzinie.
„Dziewczyny z kalendarza” (2003)
Ta oparta na faktach komedia opowiada historię grupy kobiet, które postanawiają stworzyć odważny kalendarz, by zebrać pieniądze na rzecz lokalnego szpitala.
Helen Mirren wnosi do filmu ogromny wdzięk, poczucie humoru i autentyczność. Produkcja udowadnia, że aktorka równie dobrze odnajduje się w lekkim repertuarze, jak w poważnych dramatach.
„Długi Wielki Piątek” (1980)
Brytyjski klasyk kina gangsterskiego przyniósł Mirren jedną z jej pierwszych wielkich ról. Jako Victoria, partnerka londyńskiego gangstera Harolda Shanda, stworzyła postać inteligentnej, opanowanej kobiety, która często okazuje się rozsądniejsza od otaczających ją mężczyzn.
To kreacja pełna siły, elegancji i ekranowej charyzmy.
„Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek” (1989)
FilmPetera Greenawaya do dziś uchodzi za jedno z najbardziej odważnych dzieł europejskiego kina. Mirren wciela się w Georginę, kobietę uwikłaną w toksyczne małżeństwo, która rozpoczyna romans prowadzący do dramatycznych wydarzeń.
To jedna z najbardziej wymagających i emocjonalnych ról w jej karierze, pokazująca, że aktorka nie unika artystycznego ryzyka.
„Niewidzialny wróg” (2015)
W tym thrillerze moralnym Helen Mirren gra pułkownik Katherine Powell, dowodzącą tajną operacją z wykorzystaniem dronów bojowych.
Kiedy podczas misji zagrożone zostaje życie niewinnego dziecka, bohaterka musi podjąć decyzję o ogromnych konsekwencjach. Aktorka znakomicie oddaje napięcie, profesjonalizm i wewnętrzne rozdarcie swojej postaci.
„Trumbo” (2015)
Biograficzny dramat o scenarzyście Daltonie Trumbo przypomina czasy hollywoodzkiej czarnej listy. Mirren wciela się w Heddę Hopper, jedną z najbardziej wpływowych publicystek tamtej epoki.
Choć to rola drugoplanowa, aktorka nadaje swojej bohaterce wyjątkową siłę i chłodną elegancję, udowadniając, że potrafi zdominować ekran nawet przy ograniczonym czasie ekranowym. Czytaj też:
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