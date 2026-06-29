16 nowości w tym tygodniu od Netfliksa! Serwis dodaje te perełki

Nowy tydzień oznacza kolejną porcję premier na Netfliksie. Między 29 czerwca a 5 lipca do biblioteki platformy trafi aż 16 nowych tytułów – wśród nich znajdą się zarówno wyczekiwane seriale, głośne filmy, jak i dokumenty oraz propozycje dla całej rodziny. Sprawdź pełne zestawienie premier i zobacz, co warto dodać do swojej listy „do obejrzenia”.

Zatrzęsienie nowości na Netflix. Platforma dodaje perełki do swojej biblioteki

„Miami Vice”



Podający się za przemytników policjanci z Miami, Sonny Crockett i Ricardo Tubbs, podejmują niebezpieczną próbę infiltracji struktur międzynarodowego kartelu narkotykowego.

Premiera: 29/06/2026



„Enola Holmes 3”



Zniknięcie Sherlocka wciąga detektyw Enolę Holmes w niebezpieczną i pełną przygód sprawę, komplikując jej ślubne plany na Malcie.

Premiera: 01/7/2026



„Najgorsi sąsiedzi”



Ten mocny serial dokumentalny przedstawia prawdziwe historie koszmarnych sąsiadów – od odrażających oszustw po bezsensowne, brutalne akty zemsty.

Premiera: 01/7/2026



„Super Subbu”



Pechowy nauczyciel, desperacko pragnący się wyrwać spod tyranii ojca, ma prowadzić zajęcia z edukacji seksualnej w odległej i opanowanej przez chuć wiosce. A co najśmieszniejsze, sam jest prawiczkiem. To będzie ostra jazda pod znakiem miłości, śmiechu i żenujących wpadek.

Premiera: 02/7/2026



„Przetrwają puszyści”, 3. sezon



Po odniesieniu sukcesu w świecie designerskiej mody Mavis marzy o nowej przygodzie, która odmieni jej życie: założeniu rodziny z Lucą.

Premiera: 02/7/2026



„Człowiek para”



Zespół najwybitniejszych japońskich i koreańskich twórców łączy siły, by tchnąć nowe życie w legendarny film SFX studia Toho, opowiadając zupełnie nową historię Człowieka pary — niesamowitej, amorficznej istoty, która wkrótce wywróci nasz świat do góry nogami. Kiedy komentator pęcznieje i eksploduje na antenie, stając się ofiarą bezprecedensowej i niewyobrażalnej zbrodni, cały świat jest w szoku. Za tym makabrycznym morderstwem stoi człowiek, który pozornie rozpłynął się w powietrzu, nazywany Człowiekiem parą. Ponieważ nikt nie jest w stanie odkryć jego prawdziwej tożsamości, ta zagadkowa postać zapowiada i przeprowadza serię precyzyjnie wymierzonych zabójstw, unikając identyfikacji i schwytania, a każdym niewytłumaczalnym atakiem potęguje falę terroru w całym kraju

Premiera: 02/7/2026



„Sparks of Tomorrow”



W alternatywnej wersji początku XX wieku, w którym technologia rozwija się w oparciu o silniki parowe, Kioto nieustannie spowite jest dymem. Poznajemy tu chłopca, który zamyka się na świat i cierpi po stracie brata, wspólnie z którym nieszczęśliwie marzył o rozpoczęciu „wieku elektryczności”. Drugą główną bohaterką jest uduchowiona dziewczyna, która głęboko w sercu skrywa marzenia oraz żal wobec zmarłej matki. Kiedy ich drogi się przecinają, wspólnie zaczynają odkrywać tajemnice „Katalogu elektrycznego XX wieku” pozwalającego zajrzeć w obiecującą przyszłość. Razem muszą zmierzyć się z własną przeszłością i wytyczyć drogę ku zmianom, w które niegdyś wierzyli.

Premiera: 05/7/2026



„Ciężkie czasy”



Przed wyjazdem do Kolumbii były żołnierz postanawia jeszcze raz zabawić się w Los Angeles razem z najlepszym przyjacielem.

Premiera: 01/7/2026



„Resident Alien”, sezon 3-4



W stanie Kolorado rozbija się kosmita i przybiera tożsamość lekarza z małego miasteczka. Poznając ludzi, przybysz zaczyna mieć dylemat moralny co do swojej tajnej misji na Ziemi.

Premiera: 01/7/2026



„Szefowie wrogowie”



Każdy z trzech przyjaciół ma szefa, którego nienawidzi. Wspólnie postanawiają ich wyeliminować.

Premiera: 02/7/2026



„Roped”



Przedstawiciel rady miejskiej próbuje powstrzymać organizację rodeo, tymczasem jego córka zakochuje się w jednym z kowbojów.

Premiera: 02/7/2026



„Operacja Hamburger”



Dwaj przyjaciele podejmują pracę w niewielkim barze szybkiej obsługi, który rywalizuje z dużą siecią Mondo Burger.

Premiera: 03/7/2026



„Szybcy i wściekli”, 1-9



Policjant przenika do grupy organizującej nielegalne wyścigi samochodowe. Sytuacja komplikuje się, gdy poznaje bliżej siostrę lidera przestępców.

Premiera: 03/7/2026



„Grzesznicy”



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.

Premiera: 04/7/2026



„300”



Opowieść o jednej z najsłynniejszych bitew w dziejach. Garstka Spartan staje przeciwko perskiej potędze.

Premiera: 04/7/2026



„300: Początek imperium”



Rok 480 p.n.e. Ateńczyk Temistokles próbuje zjednoczyć Greków do walki z królem-bogiem Kserksesem i Artemizją, żądną zemsty przywódczynią perskiej floty wojennej.

Premiera: 04/7/2026 Czytaj też:

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