10 filmów, które pochłaniają bez reszty. Włączysz i przepadniesz

Weekend to idealny moment, żeby na chwilę zwolnić i zanurzyć się w dobrej historii. A najlepsze filmowe seanse wcale nie muszą oznaczać wyłącznie komedii. Czasem największą frajdę dają produkcje, które od pierwszych minut wciągają bez reszty, zaskakują kolejnymi zwrotami akcji i sprawiają, że przez cały czas próbujemy odgadnąć, co wydarzy się za chwilę. To takie filmy zostają z nami na dłużej – bawią, angażują i nie pozwalają oderwać wzroku od ekranu.

Dlatego przygotowaliśmy zestawienie tytułów, które gwarantują emocjonujący seans niezależnie od gatunku. Dodatkowo podpowiadamy, na których platformach streamingowych można je obecnie obejrzeć, dzięki czemu wybór filmu na weekend będzie jeszcze prostszy.

Weekend z dobrym filmem? Oto tytuły, od których trudno się oderwać

„Top Gun: Maverick” (SkyShowtime, Player)



Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.



„Wszystko wszędzie naraz” (Player, Prime Video, CanalVOD)



Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do „multiwersum”: sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko, co ma i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.



„Saltburn” (Prime Video)



Nagrodzona Oscarem reżyserka Emerald Fennell przedstawia pięknie mroczną opowieść o przywilejach i pożądaniu. Oliver Quick (Barry Keoghan), niepotrafiący znaleźć sobie miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona (Jacob Elordi). Ten zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby jego ekscentrycznej rodziny. Spędzą tam niezapomniane lato.



„Pulp Fiction” (Prime Video, Player)



Płatni mordercy, Jules (Samuel L. Jackson) i Vincent (John Travolta), dostają zlecenie, by odzyskać z rąk przypadkowych rabusiów tajemniczą walizkę bossa mafii. Nie dość tego, Vincent dostaje kolejną robotę - na czas nieobecności gangstera w mieście ma zaopiekować się jego poszukującą wrażeń żoną Mią (Uma Thurman). Vincent i Jules niespodziewanie wpadają po uszy, gdy przypadkowo zabijają zakładnika. Kłopoty ma też podupadły bokser (Bruce Willis), który otrzymał dużą sumę za przegranie swojej walki. Walkę jednak wygrywa, a Los Angeles staje się od tej chwili dla niego za małe. Specjaliści od mokrej roboty będą mieli co robić...



„Bękarty wojny” (Canal+, Player)



Akcja „Bękartów Wojny” rozpoczyna się w okupowanej przez Niemców Francji, gdzie Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) jest świadkiem egzekucji swojej rodziny z rozkazu nazistowskiego pułkownika Hansa Landy (Christoph Waltz). Cudem unikając śmierci, Shosanna ucieka do Paryża, gdzie przyjmuje nową tożsamość, jako właścicielka i operatorka niewielkiego kina. Tymczasem, gdzieś w Europie, porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) organizuje elitarną grupę żydowskich żołnierzy, których zadaniem ma być krwawy odwet na nazistach. Nazwani „Bękartami”, ludzie Raine'a łączą swe siły z pracującą dla aliantów aktorką Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger) i wspólnie planują zamach na kluczowych przywódców Trzeciej Rzeszy. Losy wszystkich zbiegną się w kinie, w którym także Shosanna zamierza dokonać własnej zemsty!



„Le Mans '66” (HBO Max, Disney+)



W świecie międzynarodowych wyścigów samochodowych nie ma w pierwszej połowie lat 60. firmy, która dorównywałaby ekipie Ferrari. Jest to widoczne zwłaszcza w trakcie legendarnego 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Wyzwanie włoskiej dominacji rzuca Henry Ford II, właściciel giganta branży samochodowej Ford Motor Company. Zatrudniony w tym celu uznany projektant i były kierowca wyścigowy Carroll Shelby, który wygrał Le Mans w 1959 roku, tuż przed nastaniem ery Ferrari, zaprasza do swojej ekipy charakternego i nieobliczalnego, acz szalenie utalentowanego Kena Milesa. Wspólnie rzucają się w wir pracy, by przerwać pasmo irytujących włoskich sukcesów. Znajdując się pod nieustanną presją szefostwa, które żąda wyników i nie wyobraża sobie zasmakować ponownie porażki, Shelby i Miles muszą chodzić na różne osobiste kompromisy, ale nigdy nie sprzeniewierzają się wizji samochodu, który nie przypominałby innych samochodów. Tak powstaje Ford GT40. Pierwszym prawdziwym testem: wyścig Le Mans. Czy rok 1966 przejdzie do historii?



„Air” (Prime Video)



„AIR” to film nagradzanego reżysera Bena Afflecka z Mattem Damonem w roli głównej. Ukazuje niewiarygodne okoliczności, prowadzące do zawiązania przełomowej współpracy między wówczas początkującym Michaelem Jordanem a nowo powstającym działem koszykarskim koncernu Nike. To partnerstwo, dzięki marce Air Jordan, zrewolucjonizowało świat sportu i współczesną kulturę.



„Amelia” (CDA)



Amelia jest bardzo nieśmiałą, wrażliwą osobą. Pracuje jako kelnerka w jednej z kawiarenek i wynajmuje mieszkanie w dzielnicy Montmartre. Chcąc sprawić, by inni poczuli się bardziej szczęśliwi, wymyśla wiele misternych intryg, np. próbuje odnaleźć dorosłego właściciela pudełka z dziecięcymi zabawkami, które znajduje w swoim mieszkaniu, obmyśla genialny plan, by rozbawić ojca, kradnąc jego ulubionego krasnala ogrodowego. Przyjdzie jednak moment, kiedy Amelia będzie musiała zająć się własnym losem i własnym szczęściem. Znajdzie miłość w równie nieśmiałym jak ona młodym Nino.



„Pewnego razu... w Hollywood” (Netflix, HBO Max)



Pełna anegdot i elektryzujących dygresji historia aktora grającego w westernach, który próbuje wrócić na szczyt (Leonardo DiCaprio), oraz jego wiernego dublera (Brad Pitt nigdy nie był lepszy). W tle czasy kontestacji, ruch hipisów, zmierzch epoki klasycznego Hollywoodu i złotej ery telewizji. Poza tym Steve McQueen, Bruce Lee, spaghetti westerny, a także piękna Sharon Tate i Roman Polański po wielkim sukcesie „Dziecka Rosemary”



Seria „Dziennik Bridget Jones” (Canal+, Netflix)



W ekranizacji bestsellerowej powieści Helen Fielding wystąpili: Renée Zellweger („Jerry Maguire”), Hugh Grant („Cztery wesela i pogrzeb”, „Notting Hill”) i Colin Firth („Zakochany Szekspir”, „Angielski pacjent”). U progu nowego roku 32-letnia Bridget Jones postanawia wziąć swoje sprawy w swoje ręce – i zaczyna prowadzić intymny dziennik. Ma on wszelkie szanse stać się bestsellerem, bo Bridget ma wyrobione zdanie na temat mężczyzn, seksu, aerobiku, jedzenia i wszystkiego, czym żyje współczesna kobieta, a co najważniejsze – wali prawdę prosto z mostu i niczego nie owija w bawełnę. Chcesz rozpocząć nowe życie? Zaufaj Bridget – zacznij prowadzić dziennik! Czytaj też:

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