Prosty QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!

Oto kolejne wieczorynkowe wyzwanie. Przed tobą 10 kadrów, a twoim zadaniem jest rozpoznać, z jakiej pochodzą bajki!

Czytaj też:

Ekspresowy quiz ortograficzny. Wraca natrętny dylemat! Czytaj też:

Quiz ortograficzny na początek tygodnia. Na start „eliminator” z dyktand