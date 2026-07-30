Rozpoznasz kadry, które przed laty sprawiały, że mocniej biło ci serce? Sprawdź się w naszym quizie wieczorynkowym.
Oto kolejne wieczorynkowe wyzwanie. Przed tobą 10 kadrów, a twoim zadaniem jest rozpoznać, z jakiej pochodzą bajki!
Prosty QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Miś Uszatek
- Przygody Misia Colargola
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Źródło: WPROST.pl