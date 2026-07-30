Prosty QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!
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Prosty QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!

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„Krecik”
„Krecik” Źródło: Studio Bratri v triku
Rozpoznasz kadry, które przed laty sprawiały, że mocniej biło ci serce? Sprawdź się w naszym quizie wieczorynkowym.

Oto kolejne wieczorynkowe wyzwanie. Przed tobą 10 kadrów, a twoim zadaniem jest rozpoznać, z jakiej pochodzą bajki!

Prosty QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Miś Uszatek
  • Przygody Misia Colargola

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Źródło: WPROST.pl