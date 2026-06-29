Chris Evans w mocnym thrillerze. Idealny film na wieczór

Nie każdy superbohater nosi pelerynę. W filmie „Push” niezwykłe zdolności stają się zarówno darem, jak i przekleństwem, a ich posiadacze muszą walczyć o przetrwanie z bezwzględną organizacją, która chce wykorzystać ich do własnych celów. W obsadzie znaleźli się Chris Evans, Dakota Fanning, Camilla Belle i Djimon Hounsou.

„Push”. Tajna organizacja poluje na ludzi z niezwykłymi mocami

Rządowa organizacja znana jako Wydział prowadzi badania nad osobami obdarzonymi nadnaturalnymi zdolnościami. Telekineza, telepatia czy dar przewidywania przyszłości mają posłużyć do stworzenia niezwyciężonej armii.

Jednym z ludzi posiadających wyjątkowe moce jest Nick Gant (Chris Evans), który odziedziczył telekinetyczne zdolności po ojcu. Dziesięć lat wcześniej mężczyzna został zamordowany przez agentów Wydziału, dlatego Nick ukrywa się w Hongkongu, próbując uniknąć podobnego losu.

Spokój Nicka kończy się, gdy odnajduje go 13-letnia Cassie Holmes (Dakota Fanning), dziewczynka potrafiąca przewidywać przyszłość. Przekonuje go do odnalezienia Kiry (Camilla Belle), uciekinierki z laboratorium Wydziału, która dysponuje niezwykłą zdolnością wpływania na ludzkie myśli.

Ich tropem podąża bezwzględny agent Henry Carver (Djimon Hounsou), gotowy zrobić wszystko, by schwytać uciekinierkę. Konfrontacja wydaje się nieunikniona, a stawką jest nie tylko życie bohaterów, ale również przyszłość ludzi obdarzonych niezwykłymi mocami.

Efektowne kino akcji z gwiazdorską obsadą

Jednym z największych atutów „Push” są dynamiczne sceny walk, widowiskowe pościgi i imponujące efekty specjalne. Produkcja łączy elementy kina sensacyjnego i science fiction, oferując pełną napięcia historię o walce z potężną organizacją i ludziach, którzy muszą nauczyć się wykorzystywać swoje niezwykłe zdolności.

Film „Push” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca, o godz. 20:00 na antenie TVN7.

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