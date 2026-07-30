Odeszła legenda The Chantels. „Maybe” na zawsze zapisało ją w historii

Świat muzyki żegna Arlene Smith, współzałożycielkę i pierwszą wokalistkę legendarnego zespołu The Chantels. Artystka, której poruszający głos wybrzmiał w kultowym utworze „Maybe”, miała 84 lata. Jej twórczość pomogła otworzyć drogę kolejnym pokoleniom żeńskich grup wokalnych i na trwałe zapisała się w historii muzyki R&B.

Arlene Smith nie żyje. Miała 84 lata

Jak poinformował magazyn „The Hollywood Reporter”, powołując się na przyjaciela artystki Matta Beckoffa, Arlene Smith zmarła w środę z przyczyn naturalnych w szpitalu w rodzinnym Nowym Jorku.

Urodziła się 5 października 1941 roku. Już jako dziecko zdobywała muzyczne wykształcenie klasyczne, a w wieku zaledwie 12 lat wystąpiła w Carnegie Hall. W tym okresie razem z Lois Harris, Sonią Goring, Jackie Landry i Renée Minus śpiewała w chórze kościoła św. Antoniego Padewskiego w Bronksie. To właśnie tam narodził się zespół, który wkrótce miał podbić amerykańskie listy przebojów.

„Maybe” przyniosło The Chantels wielką sławę

Przełom nastąpił w 1957 roku, gdy The Chantels podpisały kontrakt z wytwórnią End Records. Debiutancki singiel „He's Gone”, napisany przez Arlene Smith z myślą o swoim chłopaku podczas ćwiczeń przy fortepianie, dotarł do 71. miejsca listy Billboard Hot 100.

Prawdziwy sukces przyszedł jednak kilka miesięcy później. Nagrany w kościele na Manhattanie utwór „Maybe”, wydany w grudniu 1957 roku, wspiął się na 15. miejsce listy Billboard Hot 100 oraz 2. pozycję zestawienia przebojów R&B.

Piosenka opowiadająca o kobiecie próbującej odzyskać utraconą miłość uczyniła z The Chantels jedną z pierwszych żeńskich grup wokalnych R&B, które zdobyły ogólnokrajową popularność. W 2003 roku magazyn „Rolling Stone” umieścił „Maybe” na 199. miejscu zestawienia „500 najwspanialszych piosenek wszech czasów”.

Wpływ The Chantels na rozwój muzyki był ogromny. Wśród zespołów, które otwarcie przyznawały się do inspiracji ich twórczością, znalazły się m.in. The Shirelles. „Byli naszą inspiracją” – wspominała wokalistka Shirley Alston Reeves. „Harmonie były niesamowite. Uważaliśmy je za anielskie. Oczywiście, sprawiły, że chcieliśmy tworzyć harmonie w ten sam sposób”.

Po występie w programie „American Bandstand” grupa wydała kolejne przeboje, w tym „Every Night (I Pray)” i „I Love You So”, które również trafiły na listę Billboard Hot 100.

Gwiazda R&B po zakończeniu kariery poświęciła się pracy z dziećmi

Po rozpoczęciu kariery solowej przez Arlene Smith reaktywowany zespół The Chantels kontynuował działalność jako kwartet. W 1961 roku odniósł kolejny sukces dzięki przebojowi „Look in My Eyes”.

W latach 70. Smith ponownie stanęła na czele The Chantels. W składzie zespołu znalazły się także Carol Douglas, znana z przeboju disco „Doctor's Orders”, oraz Louise Bethune.

Po zakończeniu kariery scenicznej artystka całkowicie zmieniła zawodową drogę. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej w Bronksie, pozostając w tym zawodzie aż do przejścia na emeryturę. Nigdy nie wyszła za mąż i nie miała dzieci.

Dorobek The Chantels został doceniony przez środowisko muzyczne. W 2002 roku zespół trafił do Vocal Group Hall of Fame. W latach 2001 i 2009 grupa dotarła także do finału głosowania do Rock and Roll Hall of Fame, jednak ostatecznie nie została wprowadzona do tej prestiżowej galerii.

Mimo to Arlene Smith pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii żeńskich zespołów R&B. Jej głos i kompozycje wywarły wpływ na kolejne pokolenia artystów, a „Maybe” do dziś uchodzi za jeden z klasycznych utworów amerykańskiej muzyki popularnej.

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