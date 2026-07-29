Film wrócili po 20 latach. Od dziś obejrzycie go na popularnej platformie

Kontynuacja kinowego przeboju „Diabeł ubiera się u Prady”, który zadebiutował w maju tego roku, szturmem podbiła świat mody i mediów, osiągając ponad 676 milionów dolarów wpływów w światowym box office. Tym samym franczyza „Diabeł ubiera się u Prady” przekroczyła łącznie miliard dolarów przychodów.

Kontynuacja kultowego filmu już w sieci. Gdzie obejrzeć „Diabeł ubiera się u Prady 2”?

Andy Sachs (Anne Hathaway) wraca do magazynu Runway jako nowa redaktorka działu reportaży. Na miejscu odkrywa, że jej dawna szefowa, Miranda Priestly (Meryl Streep), musi stawić czoła zagrożeniom dla swojego drukowanego imperium modowego. Ta pełna stylu kontynuacja przedstawia na wybiegu powracają dobrze znanych rywali i sojuszników, wzbogacając opowieść o zupełnie nowe postacie.

Do swoich ról powracają: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.

W filmie zobaczymy też awangardowe kreacje domów mody Dior, Versace, Armani, Givenchy i Cartier, a także projekty marek Dolce & Gabbana, Tiffany & Co. oraz Fendi. Produkcja obfituje również w gościnne występy gwiazd ze świata mody i muzyki.

Kontynuacja kultowego filmu z 2006 roku została wyreżyserowana przez Davida Frankela. Za scenariusz odpowiada Aline Brosh McKenna, producentką jest Wendy Finerman, a producentami wykonawczymi są Michael Bederman, Karen Rosenfelt i Aline Brosh McKenna.

Film „Diabeł ubiera się u Prady 2” od środy 29 lipca oglądać możecie na platformie Disney+.

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