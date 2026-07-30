TVP ujawniła, kiedy wróci „Ranczo”. Fani czekali na to dekadę

Po dziesięciu latach przerwy mieszkańcy Wilkowyj ponownie zagoszczą na ekranach. Telewizja Polska potwierdziła, że nowe odcinki kultowego „Rancza” trafią do widzów jeszcze w tym roku. Zdjęcia do wyczekiwanej kontynuacji dobiegają końca.

TVP zdradza termin premiery nowego „Rancza”

Informację o zbliżającym się finale prac na planie przekazał w mediach społecznościowych dyrektor generalny Telewizji Polskiej Tomasz Sygut.

„Wielki powrót Rancza coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu” – napisał na Facebooku.

Zdjęcia do nowego sezonu rozpoczęły się w czerwcu. Kontynuacja będzie liczyć sześć odcinków i zostanie pokazana na antenie TVP 1 w grudniu.

Do Wilkowyj wracają znani bohaterowie

W nowych odcinkach ponownie zobaczymy aktorów doskonale znanych fanom serialu. W obsadzie „Rancza” znaleźli się m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś oraz Marta Chodorowska.

Za reżyserię wszystkich sześciu odcinków odpowiada Wojciech Adamczyk, który pracuje na podstawie scenariusza autorstwa Andrzeja Grembowicza.

Producentem serialu jest Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej, natomiast produkcję zewnętrzną realizuje Maciej Strzembosz ze Studia A.

„Ranczo” – jeden z największych hitów TVP wraca po latach

„Ranczo” było emitowane w TVP w latach 2006-2009 oraz 2011-2016, stając się jednym z najpopularniejszych polskich seriali ostatnich dekad.

Ostatni, dziesiąty sezon, nadawany jesienią 2016 roku, oglądało średnio 5,3 mln widzów w TVP 1, według danych Nielsen Media przekazanych przez serwis Press.pl Teraz, po dekadzie przerwy, kultowi bohaterowie ponownie powalczą o sympatię publiczności.

Czytaj też:

10 seriali, o których można rozmawiać godzinami. Tu je obejrzysz Czytaj też:

Nowe twarze w przebojowym serialu. Jest też zwiastun 2. sezonu