O tym filmie w 2025 roku mówił cały świat. W końcu obejrzymy go w sieci

„Hamnet” to wielokrotnie nagradzany film studia Focus Features. Produkcja została uhonorowana dwoma Złotymi Globami w kategoriach najlepszy film dramatyczny oraz najlepsza aktorka w filmie dramatycznym dla Jessie Buckley. Za rolę Agnes Shakespeare Buckley otrzymała również Nagrodę Akademii dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Dzięki znakomitym kreacjom aktorskim osobista historia kryjąca się za powstaniem najsłynniejszego dzieła Szekspira chwyciła za serca widzów na całym świecie.

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„Hamnet”, dwukrotnie nagrodzonej Oscarem reżyserki Chloé Zhao („Nomadland”, „Jeździec”), uznawany jest za jej najbardziej poruszające dzieło. Produkcja powstała na podstawie bestsellerowej powieści Maggie O’Farrell, która znalazła się na liście bestsellerów „The New York Times”. Ta opowiedziana po raz pierwszy historia powstania jednego z najsłynniejszych dzieł Szekspira to inspirująca podróż pełna miłości i literackiego geniuszu, które ukształtowały twórczość pisarza, a także pozwoliły mu stworzyć jego największe dzieło. Nominowany do Oscara Paul Mescal („Aftersun”, „Gladiator II”) mistrzowsko portretuje autora, oddając jego emocjonalną głębię, natomiast Jessie Buckley („Wild Rose”, „Córka”) zachwyca jako jego żona Agnes w kreacji okrzykniętej przez American Film Institute „ponadczasową” i „rolą życia”.

W filmie występują także dwukrotnie nominowana do Oscara Emily Watson („Hilary i Jackie”, „Przełamując fale”) oraz nagradzany aktor Joe Alwyn („Faworyta”, „Harriet”). Za zachwycające zdjęcia odpowiada nominowany do Oscara Łukasz Żal („Strefa interesów”, Ida). Producentami filmu są uznani twórcy filmowi, w tym trzykrotnie nominowana do nagrody BAFTA Liza Marshall („The State”, „The Long Firm”), nominowana do Oscara Pippa Harris („1917”, „Zadzwoń do położnej”), Nicolas Gonda („Drzewo życia”, „Age Out”), laureat Oscara Sam Mendes („1917”, „American Beauty”) oraz trzykrotny zdobywca Oscara Steven Spielberg („Lista Schindlera”, „Fabelmanowie”, seria „Jurassic Park”).

Produkcja już od 24 sierpnia będzie dostępna wyłącznie w SkyShowtime.

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