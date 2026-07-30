Film o symbolu zmysłowości. Ten hit o polskiej diwie teraz obejrzeć może każdy

Kalina Jędrusik zachwycała talentem i sceniczną charyzmą, jednocześnie nieustannie wymykając się społecznym konwenansom. „Bo we mnie jest seks” prezentuje barwną opowieść o kobiecie, która zdecydowanie wyprzedzała swoje czasy. Akcja filmu przenosi widzów do początku lat 60., kiedy gwiazda Kabaretu Starszych Panów znajduje się u szczytu popularności. Inspiracją dla wydarzeń przedstawionych w filmie były życie i twórczość artystki, które obrazują odważną walkę o prawo do bycia sobą, bez żadnych kompromisów.

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„Bo we mnie jest seks” to inspirowana życiem artystki opowieść o Kalinie Jędrusik – aktorce i piosenkarce, która wyróżniała się własnym stylem i sceniczną osobowością. Reżyserka Katarzyna Klimkiewicz nie skupia się na chronologicznym odtwarzaniu kolejnych wydarzeń z jej życia, ale tworzy portret artystki w czasie największej popularności.

Ważne miejsce w filmie zajmuje Kabaret Starszych Panów, program Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, który przyniósł Jędrusik ogromną rozpoznawalność i stał się ważnym etapem jej kariery. Jej interpretacje piosenek kabaretowych do dziś należą do najlepszych momentów tego programu. Film pokazuje takżewydarzenia, które wpłynęły na odbiór artystki przez publiczność. Jednym z nich był koncert barbórkowy w 1962 roku, podczas którego Jędrusik wystąpiła w telewizji w odważnej stylizacji z głębokim dekoltem i krzyżykiem na szyi. Jej występ wywołał reakcje części władz i stał się tematem publicznych dyskusji. Popularność Jędrusik często wiązała się z krytyką jej wizerunku, a artystka musiała mierzyć się z ograniczeniami narzucanymi przez ówczesną obyczajowość. Film przedstawia zarówno czas jej największej popularności, jak i realia epoki, w której niezależność i wyrazisty styl często spotykały się z niechęcią otoczenia.

W postać Kaliny Jędrusik wcieliła się Maria Dębska, która do roli przygotowywała się przez wiele miesięcy. Aktorka nie tylko pracowała nad charakterystycznym głosem i sposobem poruszania się swojej bohaterki, ale również opracowała własne interpretacje utworów Jędrusik, które równolegle z premierą filmową, wydano w formie albumu. Jej kreacja spotkała się z uznaniem, będąc jednocześnie debiutem aktorki w pierwszoplanowej roli na wielkim ekranie. W produkcji partnerują jej także znakomici polscy aktorzy i artyści. Leszek Lichota tworzy poruszający portret Stanisława Dygata – pisarza i męża Kaliny, który z niezwykłą czułością i wyrozumiałością wspiera artystkę wbrew obowiązującym realiom. W filmie występują także Krzysztof Zalewski jako Lucek, Borys Szyc w roli Kazimierza Kutza, a także Bartłomiej Kotschedoff i Katarzyna Obidzińska.

Film „Bo we mnie jest seks” emitowany będzie na kanale Kino Polska już 7 sierpnia o godzinie 20:00.

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