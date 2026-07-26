25 najlepszych filmów kryminalnych według Collidera. Idealnie na weekend

Kino kryminalne od lat przyciąga widzów pełnymi napięcia historiami, wyrazistymi bohaterami i nieoczywistymi zagadkami. Redakcja Collidera przygotowała zestawienie 25 najlepszych filmów kryminalnych, uwzględniając zarówno ponadczasowe klasyki, jak i nowsze produkcje, które na stałe zapisały się w historii gatunku. Jeśli szukasz inspiracji na seans, w tym rankingu nie brakuje tytułów, które warto znać.

Najlepsze filmy kryminalne wszech czasów? Collider wybrał 25 obowiązkowych tytułów

„Ocean's Eleven: Ryzykowna gra”



Zaraz po wyjściu z więzienia Danny Ocean planuje napaść jednocześnie na trzy kasyna w Las Vegas. W tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców.



„Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”



Zmęczona małżeństwem z prymitywnym bossem londyńskiego półświatka, Georgina spotyka w restauracji męża subtelnego bibliotekarza, z którym wkrótce wdaje się w namiętny romans.



„Gangs of Wasseypur”



Konflikt między Sultanem a Shahidem Khanem prowadzi do wygnania tego drugiego z Wasseypur i zapoczątkowuje krwawą waśń trwającą trzy pokolenia.



„Pieskie popołudnie”



Sonny i Sal napadają na bank, ale okazuje się, że w skarbcu prawie nie ma pieniędzy.



„Biały żar”



Cody Jarrett morduje cztery osoby w czasie napadu na pociąg. By uniknąć kary śmierci, przyznaje się do innego przestępstwa.



„Nietykalni”



Chicago, rok 1931, czas prohibicji i rządów Ala Capone. Przybyły do miasta agent Eliot Ness wraz z grupką „Nietykalnych” walczy z nielegalnym handlem alkoholem.



„Sznur”



Dwaj studenci mordują kolegę, chowając ciało w kufrze, który następnie służy jako bufet na przyjęciu, gdzie wraz z profesorem i przyjaciółmi podejmują temat "zbrodni doskonałej".



„Dawno temu w Ameryce”



Ponad trzydzieści lat po okresie prohibicji były gangster powraca na Manhattan, by skonfrontować się ze swoją przeszłością. Wspomina czasy, gdy wraz z przyjaciółmi pokonywał kolejne szczeble mafijnej hierarchii.



„Nieoszlifowane diamenty”



Jego długi rosną, a wierzyciele tracą cierpliwość. Wygadany jubiler z Nowego Jorku stawia wszystko na jedną kartę. Może mu się udać — o ile przeżyje.



„Tajemnice Los Angeles”



Akcja toczy się na początku lat 50 XX wieku. Los Angeles stwarza możliwości tym, którzy marzą o szybkiej karierze i wielkich pieniądzach - nawet za wszelką cenę. Z problemami tego miasta muszą radzić sobie stróże prawa. Świat narkotyków, nielegalnych interesów czy politycznych szantaży nie daje się łatwo okiełznać, tym bardziej, że nawet sami funkcjonariusze policji mają na sumieniu różne przestępstwa. Jack, Bud i Ed - trzej policjanci, próbują rozwiązać zagadkę masakry w nocnym barze. W trakcie śledztwa poznają mroczne tajemnice Los Angeles.



„Badlands”



15-letnia Holly (Sissy Spacek) mieszka razem ze swoim ojcem w niewielkim miasteczku Dupree w Dakocie Południowej. Pewnego dnia poznaje o 10 lat starszego Kita (Martin Sheen). Znajomość ta przeradza się w krótkim czasie w miłość. Rodzącemu się uczuciu przeciwstawia się ojciec Holly (Warren Oates). Jego jednoznaczne stanowisko nie powstrzymuje Kita przed pragnieniem życia z dziewczyną. Para kochanków wyrusza na pustynne badlandy prowadząc niebezpieczne życie w stylu Bonny i Clyde.



„Miasto Boga”



Oparta na faktach historia dwóch chłopców ze slumsów Rio de Janeiro. Jeden z nich dołączył do gangu, drugi wybrał sztukę i został fotografem.



„Chinatown”



Pechowy prywatny detektyw, tajemnicza piękność, bezwzględny mafioso oraz skomplikowana intryga utkana ze zdrady, morderstw, korupcji, skandali i śmiertelnie niebezpiecznych układów. Wszystko to w mrocznej i stylowej opowieści o latach 30., uznawanej za pozycję wyjątkową i ponadczasową, a także za hołd Romana Polańskiego dla niezwykłego gatunku, jakim jest klasyczny czarny kryminał. Intrygujący scenariusz (Oscar dla Roberta Towne), mistrzowska reżyseria i niezapomniane kreacje.



„Podwójne ubezpieczenie”



Walter Neff (Fred MacMurray) jest jednym z najlepszych agentów ubezpieczeniowych. Zjawia się w domu państwa Dietrichson by odnowić polisę samochodową. W ten sposób poznaje Phyllis (Barbara Stanwyck), nieszczęśliwą młodą mężatkę. Kobieta go oczarowuje. Niedługo potem wspólnie opracowują plan "zbrodni doskonałej" - mają ubezpieczyć życie męża kobiety, aby następnie dokonać zabójstwa. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem...



„Wściekłe psy”



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku jego uczestników spotyka się w opuszczonym magazynie, by ustalić, kto zdradził policji ich plan. Wściekłe psy to nie znający się wzajemnie, najemni gangsterzy o „kolorowych” pseudonimach. Ich zleceniodawcami są Joe Cabot i jego syn Eddie. Prowadzone przez nich wewnętrzne śledztwo polega na rzucaniu wymyślnych przekleństw, wzajemnym oskarżaniu i torturowaniu porwanego policjanta.



„Bonnie i Clyde”



W czasach Wielkiego Kryzysu, podróżując przez południowy Zachód Ameryki, Clyde Barrow i Bonnie Parker rozpoczynają wspólną, przestępczą drogę. Nikomu nie chcą wyrządzić żadnej krzywdy. Pragną jedynie przygody – i siebie nawzajem. Oboje wzbudzają sympatię, z czasem zaczynamy lubić ich coraz bardziej. Jednak nikt z nas nie był przygotowany na taką dawkę przemocy.



„Zodiak”



Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od "Zodiaka", w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika "San Francisco Chronicle" oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy - ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.



„Niebo i piekło”



Gondo jest właścicielem fabryki obuwia. Pewnego dnia syn szofera zostaje przez pomyłkę wzięty za jego potomka i porwany. Gondo staje przed moralnym dylematem. Jeśli zapłaci okup, stanie w obliczu bankructwa.



„Człowiek z blizną”



Kiedy w latach 80. Fidel Castro otworzył granice Kuby, do USA wyemigrowało ponad 100 tysięcy ludzi. W ten sposób na kontynent dostali się także przestępcy, którzy tutaj widzieli szansę za osiągniecie sukcesu. O jednym z takich ludzi i jego drodze po mafijnych szczeblach kariery opowiada ten film.



„Fargo”



Bankrutujący, tonący w długach sprzedawca samochodów z Minneapolis Jerry Lundergaard (William H. Macy) ma nadzieję, że upozorowane porwanie żony pozwoli mu wyjść z kłopotów finansowych. Jest przekonany, że jego zamożny teść zrobi wszystko, by uratować córkę. Jerry decyduje, że to zadanie na jego zlecenie wykonają dwaj niewydarzeni bandyci. Plan porwania przedstawia gadatliwemu Carlowi (Steve Buscemi) i milczącemu Gaerowi (Peter Stormare). Z pozoru niewinny zamiar przeradza się niebezpieczną, brutalną i zagadkową sprawę. Rozwikłaniem tej historii zajmuje się inteligentna i odważna Marge (Frances McDormand), policjantka w ciąży.



„Gorączka”



Przedmieścia Los Angeles. Porucznik policji Vincent Hanna (Al Pacino) chce za wszelką cenę dopaść gang dowodzony przez Neila McCauleya (Robert De Niro). Przeciwnik jest inteligentny, bezwzględny i brutalny - to profesjonalista najwyższej klasy, tak samo jak Hanna. Obaj, świadomi tego podobieństwa, darzą się szacunkiem. Pewnego dnia dochodzi do konfrontacji.



„Ojciec chrzestny II”



Kontynuacja słynnego filmu o życiu włoskiej rodziny gangsterskiej. Po śmierci Vita Corleone (Marlon Brando) jego miejsce zajmuje syn Michael (Al Pacino), który - uciekając do intryg i morderstw - zapewnia klanowi dominację. Nie ma on jednak tak wielkiej charyzmy jak ojciec. Jest jedynie chłodno kalkulującym, wyrachowanym graczem. Mimo dużych ambicji przywódczych nie potrafi utrzymać jedności w rodzinie i zapobiec jej kryzysowi.



„Pulp Fiction”



Płatni mordercy, Jules (Samuel L. Jackson) i Vincent (John Travolta), dostają zlecenie, by odzyskać z rąk przypadkowych rabusiów tajemniczą walizkę bossa mafii. Nie dość tego, Vincent dostaje kolejną robotę - na czas nieobecności gangstera w mieście ma zaopiekować się jego poszukującą wrażeń żoną Mią (Uma Thurman). Vincent i Jules niespodziewanie wpadają po uszy, gdy przypadkowo zabijają zakładnika. Kłopoty ma też podupadły bokser (Bruce Willis), który otrzymał dużą sumę za przegranie swojej walki. Walkę jednak wygrywa, a Los Angeles staje się od tej chwili dla niego za małe. Specjaliści od mokrej roboty będą mieli co robić...



„Chłopcy z ferajny”



Film opowiadający historię Henryego Hilla (Ray Liotta), który już jako dzieciak chciał zostać gangsterem. Chłopak rozpoczyna swą karierę u boku Tommiego DeVito (Joe Pesci). Z czasem pnie się coraz wyżej co pozwala mu poznać Jimmyego Conwaya (Robert De Niro). Zapragnie być taki jak on. Mieć pieniądze, przyjaciół, wpływy i popularność.



„Ojciec chrzestny”



Nowy Jork, rok 1979. Rodzinie Corleone nadal przewodzi Michael (Al Pacino). On i jego żona Kay (Diane Keaton) są po rozwodzie. Ich dzieci, Mary (Sofia Coppola) i Anthony (Franc D'Ambrosio), są już dorosłe. Michael, obecnie szanowany biznesmen i filantrop, ma odebrać nagrodę od Kościoła. Nie wszystko jednak udało się uporządkować w życiu byłego mafiosa. W kolejce po władzę rodziny staje ambitny i bezwzględny Vincent Mancini, nieślubny syn starszego brata Michaela, Sonny'ego. Za namową swojej siostry, Connie (Talia Shire), Michael zezwala, aby Vincent przyjął nazwisko Corleone i stał się pełnoprawnym członkiem rodziny. Przychylność ojca chrzestnego kończy się jednak, gdy Vincent zaczyna uwodzić jego córkę. Czytaj też:

Netflix zamyka pewien rozdział. Ranking 20 największych hitów na pożegnanie Czytaj też:

20 nowych filmów idealnych na niedzielny seans. Perełki streamingu