Sekretne skarby Netfliksa: 27 produkcji, które zachwycają, choć nie są popularne

Netflix to nie tylko wielkie hity i seriale bijące rekordy popularności. Wśród mniej znanych produkcji kryją się prawdziwe perełki – filmy i seriale, które zachwycają jakością, pomysłowością i aktorstwem, choć nie zawsze trafiają do szerokiej widowni. W tym zestawieniu znajdziesz tytuły, które mogą umknąć w natłoku nowości, a które warto obejrzeć, jeśli szukasz czegoś wyjątkowego, świeżego i inspirującego.

25+ wybitnych, a mało znanych seriali i filmów na Netflix. Nie zawiedziesz się

„Aniołowie są wśród nas”



Film na podstawie niezwykłej, prawdziwej historii. Opowiada o Sharon (Hilary Swank), zawziętej fryzjerce z niewielkiego Kentucky, która ledwo wiąże koniec z końcem. Gdy poznaje Eda (Alan Ritchson), wdowca starającego się zapewnić byt dwóm córkom, odnajduje w życiu nowy cel. Młodsza córka Eda czeka na przeszczep wątroby, a Sharon postanawia za wszelką cenę pomóc tej rodzinie. Jest to inspirująca opowieść o wierze, codziennych cudach i aniołach, którzy żyją wśród nas.



„Athlete A: Sport w cieniu skandalu”



W intrygującym dokumencie filmowcy Bonni Cohen i Jon Shenk ujawniają brudne tajemnice świata elitarnej gimnastyki. Ten równie przygnębiający co inspirujący film to kronika dochodzenia prowadzonego przez reporterów IndyStar w sprawie systematycznego molestowania członkiń kadry narodowej i prób zatuszowania sprawy. To również obraz powszechnie akceptowanej w środowisku elitarnej gimnastyki kultury przemocy, prawników walczących z instytucjami i — co najważniejsze — odważnych sygnalistek, które nie dały się uciszyć.



„Zaopiekujcie się Mayą”



Gdy dziewięcioletnia Maya Kowalski trafiła do szpitala Johns Hopkins All Children's Hospital w 2016 roku, nic nie wskazywało na to, jak wielkie trudności czekają ją i jej rodzinę. Próbując zrozumieć jej rzadką chorobę, zespół lekarzy z czasem zaczął podawać w wątpliwość podstawowe fakty, które spajały rodzinę Kowalskich. Wkrótce potem opiekę nad Mayą przejęły władze stanowe mimo usilnych prób rodziców, który desperacko pragnęli jej powrotu. Historia rodziny Kowalskich - opowiedziana ich własnymi słowami - na zawsze odmieni nasze spojrzenie na opiekę zdrowotną nad dziećmi.



„Chłopcy z paczki”



Nowy Jork, rok 1968. Na imprezie urodzinowej siedmiu zaprzyjaźnionych gejów musi zmierzyć się ze skrywanymi uczuciami i nigdy niewypowiedzianą prawdą.



„Historia braci Menendezów”



W 1996 roku Lyle i Erik Menendezowie zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców w jednej z najsłynniejszych spraw karnych końca XX wieku. Po raz pierwszy od 30 lat bracia swoimi słowami opowiadają o procesie, który wstrząsnął krajem. Dzięki obszernym wywiadom z Lyle'em i Erikiem, prawnikami zaangażowanymi w proces, dziennikarzami, którzy go relacjonowali, ławnikami, rodziną i innymi obserwatorami ceniony argentyński reżyser Alejandro Hartmann ("Carmel: Kto zabił Marię Martę?", "Fotograf i listonosz: Morderstwo w Pinamar") przedstawia nowe spojrzenie na sprawę, którą wszyscy doskonale znają, a może tylko tak im się wydaje.



„Powiedz mi, kim jestem”



Gdy 18-letni Alex wybudza się ze śpiączki, w którą zapadł po wypadku motocyklowym, nie poznaje świata, który go otacza. Nie pamięta swojego domu, rodziców, a nawet własnego imienia. Wie jedynie, że osoba, która siedzi obok, to jego brat bliźniak, Marcus. Alex prosi brata, aby ten przywrócił mu pamięć - opowiedział mu, kim jest. Idylliczny obraz dzieciństwa, który Marcus odmalowuje przed bratem, skrywa jednak pewien mroczny rodzinny sekret. Teraz, po wielu latach ukrywania bolesnej przeszłości, Alex i Marcus wyruszają w podróż, aby skonfrontować się z prawdą i odkryć, kim naprawdę jest Alex. Film "Powiedz mi, kim jestem" w reżyserii Eda Perkinsa to przejmujące studium zatartych granic między wspomnieniami a rzeczywistością i więzi emocjonalnych, które utrzymują nas przy życiu.



„Żegnaj, June”



Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem - z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem.



„18 prezentów”



Ciężarna kobieta, u której zdiagnozowano nieuleczalny nowotwór, zostawia 18 sentymentalnych prezentów dla swojej córki. Co roku dziewczyna otwiera jeden z nich.



„Joy”



Film opowiada niesamowitą, lecz prawdziwą historię urodzenia Louise Joy Brown - pierwszego dziecka urodzonego dzięki metodzie in vitro w 1978 roku, a także wyboistą 10-letnią drogę pokonaną, aby to umożliwić. Opowiedziana jest ona z perspektywy Jean Prudy, młodej pielęgniarki i embriolożki, która dołączyła do naukowca Roberta Edwardsa i chirurga Patricka Steptoe'a, pragnących rozwikłać zagadkę niepłodności dzięki stworzeniu technologii zapłodnienia in vitro. Film ukazuje siłę determinacji i wspaniałe osiągnięcia nauki oraz losy trójki wizjonerów, którzy przezwyciężyli przeciwności, aby zrealizować swoje marzenie, a tym samym przyczynili się do realizacji marzeń milionów ludzi.



„Życie prywatne”



Jest to prawdziwie zabawna i poruszająca opowieść o życiu Richarda (nominowany do Oscara Paul Giamatti) oraz Rachel (Kathryn Hahn) - zmagającej się z bezpłodnością pary, która próbuje ocalić swoje małżeństwo wśród zawirowań procedur adopcyjnych i leczenia in vitro. Kiedy zmagający się z kryzysem emocjonalnym i finansowym małżonkowie w średnim wieku ponownie spotykają Sadie (wschodząca gwiazda Kayli Carter) - młodą dziewczynę, która niedawno porzuciła studia - ich życie zaczyna nabierać zupełnie nowych kolorów.



„Fair Play”



W wyniku upragnionego awansu w bezwzględnym świecie finansów niegdyś zażyłe relacje między Emily (Phoebe Dynevor) a jej chłopakiem Lukiem (Alden Ehrenreich) zaczynają się poważnie psuć. Gdy łączące ich więzi ulegają zmianie, para poznaje prawdziwą cenę sukcesu oraz niechlubne granice ludzkich ambicji. Ten pełnometrażowy debiut reżyserki i scenarzystki Chloe Domont to pełen napięcia thriller o związkach. Traktuje o destrukcyjnych relacjach między płciami, które sprawiają, że dawni kochankowie stają się rywalami w świecie zmieniającym się szybciej niż reguły. "Fair Play" pokazuje skutki zderzenia władzy z ludzkim ego.



„Jim i Andy”



Jim Carrey wspomina swoją totalną przemianę w Andy’ego Kaufmana i zaprasza nas do rozważań nad sensem życia, rzeczywistością, tożsamością i karierą.



„Jego trzy córki”



Scenarzysta i reżyser Azazel Jacobs przedstawia słodko-gorzki i zaskakująco zabawny film o zbliżającym się do kresu życia ojcu rodziny i jego trzech dorosłych córkach, które postanowiły towarzyszyć mu w ostatnich chwilach. Katie (Carrie Coon) to trzymająca rękę na pulsie matka z Brooklynu, która ma urwanie głowy z nieobliczalną nastoletnią córką. Christina (Elizabeth Olsen) jest zupełnie innym typem rodzica - ma naturę wolnego ducha i po raz pierwszy rozstała się ze swoimi dziećmi. Z kolei Rachel (Natasha Lyonne) nigdy nie wyprowadziła się z mieszkania ojca, lubi zapalić sobie skręta i obstawić zakład u bukmachera ku irytacji przyrodnich sióstr, które urodziły się z innej matki i mają inną wizję świata. Jacobs wnikliwie przygląda się dynamice relacji rodzinnych zachodzących pod jednym dachem w ciągu trzech rozhuśtanych emocjonalnie dni, podczas których śmierć wisi w powietrzu, żale i pretensje wychodzą na światło dzienne, a miłość sączy się przez szczeliny skruszałego domu.



„Ostatni list od kochanka”



Film opowiada dwie przeplatające się historie osadzone w teraźniejszości i przeszłości. Ambitna dziennikarka Ellie Haworth (Felicity Jones) odkrywa sekretne listy miłosne z roku 1965 i postanawia rozwikłać zagadkę związanego z nimi zakazanego romansu. Krok po kroku poznaje historię miłości Jennifer Stirling (Shailene Woodley), żony bogatego przemysłowca, oraz Anthony’ego O’Hare (Callum Turner), reportera finansowego piszącego artykuł o jej mężu. Wkrótce miłość pojawia się też w życiu Ellie, co jest zasługą ujmującego i bezpretensjonalnego archiwisty (Nabhaan Rizwan), który pomaga dziennikarce odnaleźć kolejne listy.



„Życie sobą”



W nadmorskiej włoskiej miejscowości ocalała z Holokaustu kobieta, Madame Rosa (w tej roli Sophia Loren), przyjmuje pod swój dach 12‑letniego Momo, który ją okradł. Ta dwójka samotników zaczyna się troszczyć o siebie nawzajem, a ostatecznie oboje tworzą niekonwencjonalną rodzinę.



„Strzępy”



Paterokowie to kochająca się, wielopokoleniowa rodzina. Ich życie jest spokojne i niepozbawione elementów humoru. W tej harmonijnej rzeczywistości nagle pojawia się pęknięcie: dziadek Gerard zaczyna zachowywać się dziwnie, łamie konwenanse i normy społeczne. Okazuje się, że są to pierwsze symptomy alzheimera. Jak bohaterowie filmu sobie z tą diagnozą? Nasilająca się choroba Gerarda sprawia, że relacje w rodzinie wystawione są na wielką próbę, a na światło dzienne wychodzą skrywane napięcia, sekrety i pretensje.



„Blue Jay”



Jim powraca do rodzinnego miasteczka, by uporządkować sprawy po śmierci matki. Amanda z kolei odwiedza swoją ciężarną siostrę. Ich przypadkowe spotkanie wywołuje falę wspomnień z czasów szkolnych, kiedy byli parą.



„Czasem trzeba odpuścić”



Dramat o znajdowaniu tego, co naprawdę ważne. Główną bohaterką jest Stella (Josephine Bornebusch), która wszystko ma pod kontrolą... poza spragnionym ciągłej uwagi kilkuletnim synem, wahaniami nastrojów nastoletniej córki i niedostępnym emocjonalnie mężem. Rodzina jest na granicy rozpadu, gdy Stella dostaje wiadomość, która zmienia wszystko. Postanawia wybrać się z najbliższymi na wyprawę, podczas której osiągnie coś niemożliwego - poskłada rodzinę na nowo.



„Światłoczuła”



Agata pracuje z trudną młodzieżą, nurkuje na bezdechu, czerpie z życia pełnymi garściami. Jest niewidoma. Robert jest wziętym fotografem. Ucieka od ludzi. Ich spotkanie zmieni wszystko. Pomoże odnaleźć im miłość i pokonać własne ograniczenia.



„Pracujące mamy”



Cztery kobiety z Toronto kończą urlop macierzyński i wracają do pracy. Połączenie życia zawodowego i rodzinnego okazuje się jednak trudniejsze niż myślały.



„Love Life”



Świeże spojrzenie na drogę od pierwszej miłości do tej ostatniej oraz to, w jaki sposób ludzie, których spotykamy wpływają na to, jacy jesteśmy, kiedy decydujemy się zostać z kimś na zawsze.



„Modliszka”



Seryjna morderczyni zgadza się pomóc w rozwiązaniu tajemnicy serii zbrodni podobnych do jej własnych, ale tylko pod warunkiem współpracy z synem, obecnie policjantem.



„Ród Guinnessów”



Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii – rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci – Arthura, Edwarda, Anne i Bena – a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.



„Zabić ból”



Miniserial o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego przedstawiający historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry'ego Meiera "Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA" oraz artykułu Patricka Raddena Keefego "The Family That Built the Empire of Pain" z magazynu New Yorker.



„Cormoran Strike”



Serial prezentuje historię prywatnego detektywa Cormorana Strike’a (Tom Burke), który wrócił ze służby wojskowej w Afganistanie i założył w Londynie jednoosobową firmę detektywistyczną. Zraniony zarówno psychicznie, jak i fizycznie mężczyzna ma niezawodną intuicję i instynkt, a także cenne doświadczenie wojskowego śledczego, które okazują kluczowe przy próbie rozwiązania trzech złożonych spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Mroczne pożądanie”



Alma Solares, świetna prawniczka i nauczycielka uniwersytecka, wybiera się na weekend do przyjaciółki, która właśnie się rozwiodła. Tam poznaje 23-letniego Dario Guerrę i przeżywa z nim szaloną noc. Po powrocie do męża i córki postanawia zapomnieć o tym "wyskoku", jednak jej życie zmienia się w piekło. Niewinna przygoda urasta najpierw do rangi gorącej pasji, a później niebezpiecznej obsesji. Przy okazji na jaw wychodzą dawne tajemnice, które łączą wszystkich śmiertelnie mocnymi więzami.



„Marcella”



Marcella (Anna Friel) to zbliżająca się do czterdziestki pani detektyw, która po 12-letniej przerwie w pracy wraca w końcu do policyjnego wydziału zabójstw. Marcella niegdyś porzuciła obiecującą karierę i poświęciła się życiu rodzinnemu. Dziś jej codzienność to konieczność godzenia się z rozpadem niegdyś udanego małżeństwa i brakiem kontaktu z dziećmi, które przebywają w szkole z internatem. Właśnie w takich okolicznościach Marcella wraca do pracy, a jej poczucie własnego ja jest mocno zachwiane.

