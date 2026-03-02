Kolejna platforma z sztosami na marzec. Wraca ukochany format!

Marzec w Disney+ to ekscytujące nowości i długo oczekiwane powroty. Matt Murdock znów zakłada maskę i w drugim sezonie mrocznego serialu Marvel Television bez wahania staje do walki z Kingpinem. Będzie intensywnie i bez taryfy ulgowej. Po latach wracają również lekarze ze Szpitala Świętego Serca, serwując błyskotliwy humor, absurdalne sytuacje i dobrze znaną chemię między bohaterami. Miłośnicy europejskich produkcji też nie będą się nudzić. „Jeśli dziś wtorek, to mamy morderstwo” wrzuca grupę turystów prosto w sam środek kryminalnej zagadki w słonecznej Lizbonie — wakacyjna sielanka błyskawicznie zamienia się w śledztwo, w którym każdy może być podejrzany. Z kolei „Lucky Luck” przywraca na ekran kultowego bohatera lat 90., tym razem w dramatycznej odsłonie, która łączy nostalgię z zupełnie nową energią. Nie zabraknie też serii klasyków i kontynuacji ukochanych reality show. Sprawdźcie pełną rozpiskę poniżej!

13 nowych tytułów w marcu na Disney+. Ależ gratka!

„Pitch Perfect”



Beca (Anna Kendrick), świeżo upieczona studentka pierwszego roku, nie ma chęci do integracji z jakąkolwiek grupą studentów. Ostatecznie decyduje się przyłączyć do szkolnej grupy wokalnej Bellas, która składa się z różnych mniej lub bardziej zwariowanych dziewczyn. Bellas łączy tylko jedno – staranie o to, aby śpiewać razem najlepiej, jak się da. Beca wnosi do zespołu potrzebną dawkę energii , dzięki czemu dziewczyny podejmują rywalizację z męskim chórem, który podczas występów wykonuje skoczne show złożone z żywych coverów.

Premiera: Już dostępny



„Pitch Perfect II”



Beca (Anna Kendrick), Otyła Amy (Rebel Wilson) i pozostałe dziewczęta z Barden wracają, by stawić czoło całemu światu! Po skandalu, który postawił pod znakiem zapytania ich studia, trzykrotne mistrzynie obawiają się, że stracą swoje brzmienie na dobre. Jedyną szansą jest udział w najtrudniejszym konkursie chórów na świecie: muszą pokonać niemiecką grupę Das Sound Machine i walczyć o mistrzostwo świata w śpiewie a capella. Ale aby zostać najlepszymi na świecie, trzeba poczucia więzi, harmonii i siły!

Premiera: Już dostępny



„Pitch Perfect III”



Teraz, kiedy opuściły już mury college'u i dopadły je problemy dorosłości, trzeba czegoś więcej, by wróciły. Ale wracają: dziewczyny z uwielbianej na całym świecie serii "Pitch Perfect"! Po sukcesie podczas Mistrzostw Świata dziewczyny z The Barden Bellas odkrywają, że niełatwo będzie żyć z muzyki. Co więcej, każda z nich idzie w swoją stronę. Ot, życie. Kiedy jednak otrzymują szansę na ponowne połączenie sił podczas międzynarodowego tournée, nie wahają się.

Premiera: Już dostępny



„Łowca i Królowa Lodu”



Jeśli szukasz opowieści o Królewnie Śnieżce, mamy dla ciebie opowieść o tym, co zdarzyło się wcześniej. Chris Hemsworth i laureatka Oscara Charlize Theron (za rolę w filmie "Monster") powracają w swoich rolach w widowiskowym przygodowym filmie akcji "Łowca i Królowa Lodu", obok Emily Blunt i Jessicy Chastain. Theron występuje w roli złej Królowej Ravenny, która niewybaczalnym podstępem zdradza swą dobrą siostrę Freyę (Blunt), zamrażając jej serce i uwalniając tkwiącą w niej moc, o której istnieniu Freya nie miała pojęcia. Kiedy konflikt między dwoma królowymi narasta, jedynie łowca Eric (Hemsworth) i towarzysząca mu wojowniczka Sara (Chastain) mogą pomóc Frei w pokonaniu siostry - inaczej szaleństwo Ravenny na zawsze opanuje świat.

Premiera: Już dostępny



„Królewna Śnieżka i Łowca”



W zrealizowanym z wielkim rozmachem filmie przygodowym Kristen Stewart (Saga „Zmierzch”) wciela się w rolę pięknej Królewny – jedynej osoby na ziemi, która śmie być piękniejszą od Złej Królowej (w tej roli laureatka Nagrody Akademii Filmowej Charlize Theron). Celem Królowej staje się zgładzenie Piękności. W tym celu wysyła za nią bezwzględnego Łowcę (Chris Hemsworth – „Thor”). Czy Królewnie uda się wypełnić swoje przeznaczenie i położyć kres ciemności, w której pogrążona jest kraina od śmierci jej ojca?

Premiera: Już dostępny



„Sekrety mormońskich żon”, 4. sezon



Skandaliczny świat grupy wpływowych mormońskich mam imploduje, gdy zostają złapane pośrodku swingerskiego skandalu seksualnego, który trafia na pierwsze strony międzynarodowej prasy. Ich siostrzana wspólnota jest wstrząśnięta do głębi. Wiara, przyjaźń i reputacja są zagrożone. Czy #MomTok będzie w stanie przetrwać i nadal walczyć o swoje zasady, czy też ta grupa wypadnie z łask?

Premiera: 12 marca



„Chirurdzy”, 22. sezon



Nagrodzony Złotym Globem i wielokrotnie nominowany do nagrody Emmy serial „Chirurdzy” to jeden z najwybitniejszych seriali naszych czasów. Ten pełen napięcia dramat medyczny, którego akcja toczy się już 22. sezon, śledzi losy lekarzy ze szpitala Grey Sloan Memorial. Codziennie podejmują decyzje na wagę życia i śmierci. Są dla siebie wsparciem, lecz czasem szukają czegoś więcej niż przyjaźń. Wspólnie odkrywają, że ani medycyna, ani związki nie są czarno-białe.

Premiera: 12 marca



„Lucky Luke”



Lucky Luke, samotny rewolwerowiec, musi połączyć siły z Louise, nieustraszoną młodą kobietą poszukującą swojej zaginionej matki. Razem stawiają czoła niebezpieczeństwom Dzikiego Zachodu, sprzymierzają się ze starymi wrogami, takimi jak Daltonowie czy Billy the Kid, i uczą się współpracy. Ta misja może ujawnić znacznie większe zagrożenie i doprowadzić Luke'a z powrotem do początków jego legendy.

Premiera: 23 marca



„Daredevil: Odrodzenie”, 2. sezon



Burmistrz Wilson Fisk twardą ręką rządzi Nowym Jorkiem i poluje na wroga publicznego numer jeden, mściciela z Hell’s Kitchen znanego jako Daredevil. Jednak kryjący się pod rogatą maską Matt Murdock nieustannie atakuje z cieni – ma zamiar zniszczyć skorumpowane imperium Kingpina i odzyskać swój dom. Buntujcie się. Burzcie. Budujcie.

Premiera: 25 marca



„Hoży doktorzy: Powrót”, 1. sezon



J.D. i Turk po długiej przerwie ponownie zakładają fartuchy i stają ramię w ramię na sali operacyjnej. Choć przez lata medyczny świat się zmienił, a korytarze Szpitala Świętego Serca wypełnili nowi stażyści i lekarze, ich kumpelska więź przetrwała próbę czasu. Starzy i nowi bohaterowie przemierzają szpitalne korytarze, a na ich drodze nie brakuje śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.

Premiera: 25 marca



„Stanfordzki eskperyment więzienny: odkrywając prawdę”



Przełomowe spojrzenie na słynny eksperyment Zimbardo. Uczestnicy po raz pierwszy opowiadają swoje historie i kwestionują motywy doktora.

Premiera: 25 marca



„Mike & Nick & Nick & Alice”



Zwariowana, stylizowana komedia akcji dla dorosłych o dwóch gangsterach i kobiecie, którą kochają, próbujących przetrwać najniebezpieczniejszą noc w swoim życiu. A jakby tego było mało, do całej tej mieszanki dochodzi jeszcze jeden szalony element: wehikuł czasu. W filmie, który od 27 marca można oglądać tylko w Disney+, występują: Vince Vaughn, James Marsden, Eiza González, Keith David, Jimmy Tatro, Stephen Root, Lewis Tan, Ben Schwartz, Emily Hampshire oraz Arturo Castro.

Premiera: 27 marca



„Jeśli dziś wtorek, to mamy morderstwo”



Różnorodna grupa hiszpańskich turystów na zorganizowanej wycieczce, niegdyś okazały hotel popadający w ruinę i garść mrocznych tajemnic zbiegają się podczas tygodniowego urlopu w Lizbonie. Kiedy jeden z podróżników zostaje znaleziony martwy dzień po przyjeździe, czworo pozostałych postanawia zbadać, kim może być zabójca – i czy może to być ktoś z ich własnej grupy. Ekipa fanów historii true crime i powieści kryminalnych będzie musiała zmierzyć się z policją, listą podejrzanych, groźbą wyrzucenia z wycieczki i własnymi tajemnicami, podczas gdy dni mijają i już niedługo będą musieli opuścić Lizbonę.

Premiera: 31 marca Czytaj też:

Trzy nowe hity Disney+. Te seriale oglądają teraz wszyscyCzytaj też:

Powrót najlepszego serialu ostatnich lat! Dzisiaj wszyscy to odpalają