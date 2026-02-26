Hit za hitem na streamingu w marcu. Wpadnie 15 absolutnych perełek

Po długich zimowych dniach wreszcie nadchodzi wiosna, a wraz z nią premiery filmów i seriali. W marcu do SkyShowtime trafią aż dwie produkcje od Taylora Sheridana. „Marshals: A Yellowstone Story” („Marshals: historia z Yellowstone”), gdzie Luke Grimes powróci jako Kayce Dutton i „Madison” z olśniewającą Michelle Pfeiffer. Nie zabraknie też wzruszeń filmowych. 5 marca w serwisie zadebiutuje dokument „Edyta Górniak”, w którym będzie można poznać nieznane dotąd kulisy życia artystki.

15 nowości w marcu na SkyShowtime. Rozpiska wszystkich nowości

„Marshals: Historia z Yellowstone”



Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce Dutton (Luke Grimes) dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals. Łącząc umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, wymierza sprawiedliwość w Montanie. Stara się pogodzić życie rodzinne i pracę oraz udźwignąć ogromny psychiczny ciężar służby na ostatniej linii obrony w walce z przemocą.

Premiera: 2 marca



„Ted”, 2. sezon



Ten prequel kultowej komedii przenosi nas do lat 90. – czasu, gdy gadający miś Ted nie jest już na fali. Wraca do rodzinnego Framingham w stanie Massachusetts, by później zamieszkać ze swoim najlepszym kumplem, 17-letnim Johnem Bennettem (Max Burkholder), jego rodzicami Mattym i Susan (Scott Grimes i Alanna Ubach) oraz kuzynką Blaire (Giorgia Whigham). Ted może i nie jest idealnym towarzyszem dla Johna, ale jedno jest pewne – to oddany przyjaciel, który dla bliskich zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to kłopoty po uszy.

Premiera: 20 marca



„Grzmotomocni: Tajniacy”, sezon 2. B



Phoebe, Max i Chloe pod przykrywką zostają wysłani do nowego miasta, gdzie czeka ich pełna niebezpieczeństw misja – a to dopiero początek ich kolejnych przygód. Gdy sytuacja się komplikuje, a trio Grzmotomocnych musi pozostać tam na dłużej, skłóceni bracia przejmują opiekę nad młodszą siostrą.

Premiera: 20 marca



„Veronika”, 3. sezon



Po wypadku Tomasa Veronika próbuje za wszelką cenę utrzymać rodzinę razem, a sama zmaga się z traumą i coraz silniejszymi, niepokojącymi wizjami. Gdy znika Nils – syn żużlowca Toma – całe miasteczko Älvsbruk mobilizuje się i rozpaczliwie go poszukuje. Wkrótce okazuje się, że chłopiec nie żyje, a śledztwo w sprawie jego śmierci szybko się komplikuje. Podejrzenia padają na drużynę żużlową, lokalny gang motocyklowy oraz osoby z najbliższego otoczenia Nilsa. Na jaw zaczynają wychodzić dawne konflikty i skrywane od lat tajemnice. Wizje Veroniki okazują się kluczem do zrozumienia tego, co naprawdę się wydarzyło – mimo narastającego napięcia i rozpadających się relacji. Dochodzenie wielokrotnie zmienia kierunek i prowadzi do wstrząsającego odkrycia, które wywraca wszystko do góry nogami. Finał sezonu stawia Veronikę przed trudnym wyborem, który na zawsze wpłynie na przyszłość jej rodziny.

Premiera: 26 marca



„Madison”



Madison opowiada historię rodziny Clyburnów, która opuszcza Nowy Jork i osiedla się w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie. Serial jest wzruszającym studium żałoby i ludzkich relacji. Twórcą serialu jest nominowany do Oscara® Taylor Sheridan, a w rolach głównych występują nominowana do Oscara Michelle Pfeiffer oraz nominowany do Złotego Globu Kurt Russell.

Premiera: 27 marca



„Edyta Górniak”



Film o Edycie Górniak to osobista, subtelna i wielowymiarowa opowieść przedstawiająca kulisy życia jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny muzycznej. Dokument pozwala zanurzyć się w świecie wybitnej artystki, na który składała się zarówno spektakularna kariera, jak i codzienność kobiety i matki. Opowieść odsłania nieoczywiste kontrasty między tymi dwoma światami, pozwalając lepiej poznać fascynującą osobowość dziewczyny, która ze skromnego podwórka w Ziębicach dotarła na światowe sceny.

Premiera: 5 marca



„Ostatnie starcie”



W brutalnym, nielegalnym turnieju najlepsi zabójcy na świecie walczą na śmierć i życie. Wśród nich działa jednak grupa buntowników, którzy mają własny plan: przetrwać rzeź, przeniknąć do drużyny rywali i zlikwidować tego, kto pociąga za sznurki. Sojusze nieustannie się zmieniają, ciał przybywa, a prawdziwa walka toczy się nie tylko o przeżycie – lecz o zemstę i fortunę wartą najwyższej ceny. W rolach głównych występują nagrodzony Oscarem Jon Voight, Adam Woodward oraz Charlotte Vega.

Premiera: 6 marca



„Bau, artysta na wojnie”



To historia człowieka, który w piekle Holocaustu nie stracił siły ducha – tworzył, śmiał się i ratował innych dzięki swojemu talentowi. Artysta i utalentowany fałszerz ryzykował życie, gdy podrabiał dokumenty i ratował współwięźniów przed śmiercią. A w samym środku tego przerażającego świata odkrył coś, co okazało się silniejsze niż strach… miłość.

Premiera: 13 marca



„Opus”



To opowieść o młodej pisarce (w tej roli Ayo Edebiri, zdobywczyni Złotego Globu i Emmy) zaproszonej do odosobnionej posiadłości legendarnego gwiazdora popu Morettiego (w tej roli John Malkovich, zdobywca Emmy i dwukrotnie nominowany do Oscara). Po trzydziestu latach nieobecności na scenie artysta powraca, by zrealizować swój obłudny plan, a jednocześnie wciąga bohaterkę w sam środek dziwnych wydarzeń i otaczających gwiazdora pochlebców.

Premiera: 14 marca



„Nikt 2”



Czasem najniebezpieczniejsze dla ojca mogą okazać się… rodzinne wakacje. Laureat Emmy Bob Odenkirk w drugiej części kultowego thrillera akcji z 2021 roku ponownie wciela się w Hutcha Mansella – męża, ojca i chorobliwego zabójcę. Cztery lata po tym, jak niechcący wpakował się w konflikt z rosyjską mafią, Hutch wciąż jest winien tej organizacji 30 milionów dolarów, więc bierze krwawe zlecenia, by spłacić swój dług.

Premiera: 21 marca



„Przyjaciel”



Po samobójczej śmierci najbliższego przyjaciela i mentora nowojorska powieściopisarka Iris (Naomi Watts) dziedziczy prawa do jego dorobku literackiego, a także doga niemieckiego Apolla. Iris niechętnie przyjmuje ogromnego psa do swojego malutkiego mieszkania na Manhattanie, ale nieoczekiwanie nawiązuje się między nimi więź – mimo że jego obecność wywraca do góry nogami zarówno jej życie zawodowe, jak i codzienną rutynę. Strata wspólnego przyjaciela zbliża ich do siebie, a Apollo pomaga kobiecie na nowo odnaleźć akceptację i wrócić do życia. W filmie występuje także Bill Murray.

Premiera: 28 marca



„Forrest Gump”



Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.

Premiera: Już dostępny



„Szeregowiec Ryan”



Historia oglądana oczami kilku amerykańskich żołnierzy, zaczyna się w decydującym dniu inwazji na Normandię. Oto plaża, na której, podczas śmiertelnie niebezpiecznej misji, ludzie muszą dokonać niemożliwego. Kapitan John Miller (Tom Hanks) otrzymuje rozkaz przedarcia się za linię wroga, by odnaleźć szeregowca Jamesa Ryana, którego trzej bracia polegli w walce. Stojąc twarzą w twarz ze śmiercią żołnierze pytają o sens tej, zdawać by się mogło, beznadziejnej misji. Dlaczego ośmiu ludzi musi ryzykować życie, by ocalić jednego? W brutalnej rzeczywistości krwawej wojny każdy z bohaterów stara się przetrwać i znaleźć własną odpowiedź.

Premiera: Już dostępny



„Ojciec chrzestny”



Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.

Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.

Premiera: Już dostępny



„Wicked”



Kraina Oz. Elphaba, odrzucona przez ludzi ze względu na zielony kolor skóry, niespodziewanie nawiązuje na Uniwersytecie Shiz przyjaźń z popularną studentką Galindą.

Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.

Premiera: Już dostępnyCzytaj też:

Nowy serial od mistrza! W obsadzie śmietanka HollywoodCzytaj też:

Jest zwiastun dokumentu o Edycie Górniak. Gwiazda pokazała kulisy swojego życia