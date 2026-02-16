Lawina nowości w najbliższych dniach na HBO Max. 20+ premier dla Polaków

Druga połowa lutego w HBO Max zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Na widzów czeka powrót uwielbianego przez Polaków programu „The Traitors”, który ponownie wciągnie w pełną napięcia grę w zdradę, sojusze i bezlitosną rywalizację. Nowe odcinki reality show to gwarancja emocji i zwrotów akcji, o których znów będzie głośno w mediach społecznościowych.

Już 20 lutego zadebiutuje także polska produkcja dokumentalna HBO Original „Morderca szyty na miarę”– wstrząsająca opowieść o makabrycznym odkryciu w Krakowie pod koniec lat 90., które zapoczątkowało jedno z najbardziej zagadkowych śledztw w kraju. Serial odsłania kulisy sprawy pełnej błędnych tropów i kontrowersyjnych decyzji, przyglądając się mechanizmom działania wymiaru sprawiedliwości.

Wśród premier serialowych wyróżnia się również drugi sezon thrillera „Nocny nalot”, w którym śledczy próbują zapobiec katastrofie lotniczej, a także włoski dramat „Portobello” – oparty na prawdziwej historii medialnego skandalu. W bibliotece pojawi się też klasyczna adaptacja „Władcy much”, przypominająca ponadczasową opowieść o cienkiej granicy między cywilizacją a chaosem.

Nie zabraknie mocnych filmowych tytułów, poruszających dokumentów i ambitnych historii z całego świata. Poniżej prezentujemy listę wybranych nowości oraz szczegółową rozpiskę premier dzień po dniu.

„Nocny nalot”, 2. sezon



DS Hana Li i agent Clay Brody tropią zabójcę, by zapobiec zestrzeleniu brytyjskiego samolotu.

Premiera: 17 lutego



„Banksterzy”



20-kilkuletni Yusuf trafia do aresztu za serię napadów na banki, a jego siostra próbuje oddać pieniądze i znaleźć zdrajcę.

Premiera: 20 lutego



„Portobello”



Włoski dramat o Enzu Tortorze, popularnym prezenterze, którego życie niszczy fałszywe oskarżenie o udział w grupie przestępczej.

Premiera: 20 lutego



„Władca much”



Adaptacja powieści Goldinga z 1954 roku. Grupa brytyjskich chłopców na bezludnej wyspie próbuje rządzić, co kończy się katastrofą.

Premiera: 24 lutego



„Listy miłosne”



Céline oczekuje pierwszego dziecka. Ale to nie ona jest w ciąży – za trzy miesiące jej żona Nadia urodzi córkę.

Premiera: 18 lutego



„Dziewczyna ze zdjęcia”



Beth opuszcza łódź ojca i wyjeżdża do LA, gdzie przypadkowe zdjęcie daje jej sławę i prowadzi do Jake’a, fotografa, który się w niej zakochuje.

Premiera: 19 lutego



„Pewny kandydat. Jak nie zostać prezydentem”



Hugh Jackman jako polityk Partii Demokratycznej, którego karierę kończy skandal obyczajowy.

Premiera: 19 lutego



„Prawa ludzi”



U progu zimnej wojny marszałkowie Frank i Tommy ścigają mordercę w Nevadzie, odkrywając spisek grożący fundamentom prawa.

Premiera: 20 lutego



„Tornado”



1790, Anglia. Gdy gang atakuje pokaz lalek jej ojca, Tornado przysięga zemstę i postanawia wykuć własny los.

Premiera: 20 lutego



„Trzydzieści siedem”



Kierowca ciężarówki zabiera ciężarną autostopowiczkę, lecz jego mroczna przeszłość powraca, by go prześladować.

Premiera: 20 lutego



„Morderca szyty na miarę”



Pod koniec 1998 roku Kraków wstrzymał oddech - z Wisły wyciągnięto gorset z ludzkiej skóry, co rozpoczęło słynne śledztwo „polskiego Hannibala”.Premiera: 20 lutego



„Tatuśkowie”



Grupa gimnastyczek jedzie do Berlina w 1989 r., a ich ojcowie muszą im towarzyszyć tuż przed upadkiem Muru.

Premiera: 20 lutego



„Detektyw Monk: Ostatnia sprawa”



Monk, genialny detektyw z OCD, wraca, by rozwiązać ostatnią, osobistą sprawę związaną z ukochaną pasierbicą przed jej ślubem.

Premiera: 21 lutego



„E.B. White’s Charlotte’s Web”



Prosiaczek Wilbur zaprzyjaźnia się z pająkiem Charlotte, która tka słowa w sieci, by ocalić go przed rzezią.

Premiera: 21 lutego



„Byłyśmy niebezpieczne”



W ośrodku dla dziewcząt na odległej wyspie Nellie, Daisy i Lou buntują się przeciw systemowi, czerpiąc siłę z przyjaźni.

Premiera: 21 lutego



„The Traitors. Zdrajcy”, 3. sezon



Polska adaptacja popularnego show inspirowanego grą Mafia, w której uczestnicy podzieleni na lojalnych i zdrajców realizują przygotowane misje i eliminują przeciwników.

Premiera: 22 lutego



„Morderstwo w Glitterball City”



Dwuczęściowy dokument HBO badający zbrodnię z 2010 roku w Louisville w stanie Kentucky.

Premiera: 22 lutego



„Do granic”



Diego i Elena chcą rozpocząć nowe życie w USA, jednak zostają zatrzymani na lotnisku. Przesłuchanie stawia pod znakiem zapytania ich relację.

Premiera: 26 lutego



„Po drugiej stronie globu”



Osadzona w burzliwych latach 60. historia miłości młodego Anglika i Amerykanki. Aby być razem, zakochani muszą pokonać wiele przeciwności. Perypetiom bohaterów towarzyszą piosenki zespołu The Beatles.

Premiera: 26 lutego



„Locke”



Ivan Locke, oddany rodzinie i menedżer budowy, odbiera telefon, który na zawsze odmieni jego życie i zburzy spokój.

Premiera: 27 lutego



„Pożyteczny duch”



Nat wraca jako duch w odkurzaczu, by sprzątać dom i chronić rodzinę przed mściwymi duchami.



Premiera: 28 lutegoCzytaj też:

