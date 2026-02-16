Wielki tydzień premier na Netflix. 18 nowości i powrót uwielbianego serialu

W tygodniu od 16 do 22 lutego na Netflix pojawi się kilkanaście nowych produkcji oryginalnych, ale też sporo tytułów na licencji. Widzów czeka przede wszystkim mocna kontynuacja – serial, który uwielbiali Polacy, powraca z kolejną odsłoną i zapowiada jeszcze więcej napięcia, zwrotów akcji oraz mrocznych tajemnic. Twórcy obiecują rozwinięcie wątków znanych z poprzedniego sezonu oraz zupełnie nowe postaci, które namieszają w fabule.

To jednak nie wszystko. W nadchodzących dniach w bibliotece platformy znajdzie się również nowy hiszpański film oryginalny Netfliksa – pełen emocji thriller z wyraźnym społecznym tłem, który ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych europejskich tytułów tej zimy. Miłośnicy ambitniejszego kina powinni z kolei zwrócić uwagę na świeżą produkcję skandynawską – dramat wojenny prosto ze Szwecji, opowiadający o losach zwykłych ludzi w cieniu wielkiej historii.

Wygląda więc na to, że nadchodzący tydzień będzie wyjątkowo intensywny dla subskrybentów Netfliksa. Sprawdźcie wszystkie nowości, jakich możecie wypatrywać w najbliższych dniach na platformie.

18 nowości w tym tygodniu na Netflix. Polacy czekali na ten serial

„Sommore: Chandelier Fly”



Królowa Komedii powraca na scenę teatru Garden w Detroit, aby podzielić się w nowym stand-upie „Sommore: Chandelier Fly” błyskotliwymi przemyśleniami na temat przedwczesnej śmierci, skandali z udziałem celebrytów i operatorów komórkowych, którzy uczą się pilnować swojego nosa.

Premiera: 17/02/2026



„Kulinarne królestwo Gordona Ramsaya”



Nowy serial dokumentalny, który śledzi losy jednego z najsłynniejszych szefów kuchni na świecie w okresie poprzedzającym jego największe jak dotąd przedsięwzięcie restauracyjne — otwarcie pięciu lokali kulinarnych w jednym z najwyższych londyńskich budynków przy Bishopsgate 22. Gordon, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, otwiera drzwi do swojego domu i firmy. W ciągu sześciu miesięcy ekspansja jego imperium restauracyjnego nabiera kształtów, a wraz ze zbliżającym się oficjalnym otwarciem obserwujemy, jak Gordon godzi wyzwania biznesowe z byciem mężem Tany i ojcem ich szóstki dzieci.

Premiera: 18/02/2026



„Nocny agent”, 3. sezon



Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie: odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu — tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?

Premiera: 19/02/2026



„Szwedzki łącznik”



Mało znana prawdziwa historia. Szwedzki urzędnik staje się nieoczekiwanym bohaterem wojennym, który ratuje życie Żydów w najmroczniejszych dniach II Wojny Światowej.

Premiera: 19/02/206



„Prawo Vegas”



Wiecznie spięty adwokat Lincoln Gumb jest zbyt nudny, żeby wygrywać sprawy w Las Vegas — dopóki do jego zespołu nie dołącza lokalna magiczka/hedonistka Sheila Flambé, aby z polotem i energią bronić najgłupszych spraw w mieście.

Premiera: 20/02/206



„Pawana”



Opowieść o trzech zamkniętych emocjonalnie osobach, z których każda powoli zaczyna rozświetlać życie pozostałych, by w końcu nauczyć się ponownie stawiać czoła życiu i miłości.

Premiera: 20/02/2026



„Zatrzymać pożar”



Po śmierci męża Mara (Belén Cuesta) wraz z córką Lide (Candela Martínez), szwagrem Luisem (Joaquín Furriel), jego żoną Eleną (Diana Gómez) i ich synem (Mika Arias) wyjeżdża do rodzinnego domku letniskowego w lesie, aby w końcu zamknąć stare rany. To, co miało być prostym pożegnaniem, szybko zamienia się w koszmar, gdy po kłótni jej córka znika bez śladu w lesie. Sytuacja pogarsza się, gdy w okolicy wybucha niekontrolowany pożar. Gdy ogień zaczyna obejmować coraz większy obszar, władze zawieszają poszukiwania i zarządzają natychmiastową ewakuację. Zdesperowana Mara nie chce ruszyć się z miejsca. Rodzina podejmuje dramatyczną decyzję, by zignorować nakaz ewakuacji i na własną rękę szukać dziewczynki w lesie. Odcięci od świata, bez oficjalnej pomocy i w obliczu zbliżającego się pożaru są zdani tylko na Santiego (Enric Auquer), miejscowego leśniczego. Robi się coraz groźniej, a Mara zaczyna podejrzewać, że być może pożar nie jest jedynym zagrożeniem. Ktoś kłamie.

Premiera: 20/02/2026



„Świąteczna gorączka”



Zapracowany biznesmen, na chwilę przed Wigilią, stara się dokonać rzeczy niemożliwej - zdobyć Turbo-Mana dla swojego syna.

Premiera: 16/02/2026



„Prometeusz”



Grupa odkrywców organizuje wyprawę do odległych zakątków wszechświata. Wkrótce poszukiwania początków ludzkości zamienią się w walkę o przetrwanie gatunku.

Premiera: 16/02/2026



„Harold i magiczna kredka”



Młody chłopiec o imieniu Harold wyrusza w podróż z pomocą swojej magicznej, fioletowej kredki.

Premiera: 16/02/2026



„Aviator”



Wizjoner Howard Hughes zakłada własne linie lotnicze, przyciągając tym samym uwagę właściciela Pan Am oraz rządu.

Premiera: 19/02/2026



„Pół na pół”



Gdy Sandrine odkrywa, że mąż ją zdradza, proponuje kochance zaskakujący układ.

Premiera: 19/02/2026



„Gangi Nowego Jorku”



XIX wiek. Po 16-letniej odsiadce Amsterdam Vallon wraca do rodzinnej dzielnicy, by zemścić się na przywódcy gangu odpowiedzialnego za śmierć jego ojca.

Premiera: 20/02/2026



„Hightown”, sezony 1-3



Uzależniona od heroiny agentka federalna próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa po tym jak znajduje zwłoki w zatoce.

Premiera: 20/02/2026



„Love Life”



Świeże spojrzenie na drogę od pierwszej miłości do tej ostatniej oraz to, w jaki sposób ludzie, których spotykamy wpływają na to, jacy jesteśmy, kiedy decydujemy się zostać z kimś na zawsze.

Premiera: 20/02/2026



„Wiecznie żywy”



Zombie o imieniu R zakochuje się w narzeczonej jednej ze swoich ofiar.

Premiera: 22/02/2026



„Listy do Julii”



Młoda dziewczyna po przeczytaniu starego listu pragnie odszukać jego autorkę, by zainspirować ją do odnalezienia mężczyzny poznanego przed wieloma laty.

Premiera: 22/02/2026



„Charlie”



Zamknięty w sobie Charlie zaczyna naukę w liceum. Zaprzyjaźnia się z uczniami ostatniej klasy.

Premiera: 22/02/2026Czytaj też:

