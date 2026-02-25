Cztery najlepsze seriale na Netflix w tym roku. Polski tytuł numerem 1.!

To co prawda dopiero początek roku, ale wśród ogromu nowości, łatwo już wyróżnić dotychczasowych faworytów, jeżeli chodzi o seriale. Spośród wszystkich premier i kontynuacji, które od stycznia trafiły do biblioteki Netflix, wyłoniła się czwórka ocenianych najwyżej.

Numerem jeden został polski tytuł, który szczególnie mocno poruszył odbiorców — produkcja zakorzeniona w naszej historii i społecznej wrażliwości. Tuż za nim znalazły się seriale balansujące między thrillerem, dramatem rodzinnym a mroczną intrygą kryminalną. Wśród wyróżnionych historii są też opowieści o dawnych tajemnicach, o rodzinach wystawionych na najcięższe próby oraz o śledztwach, w których prawda okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać.

Każdy z tych seriali oferuje inne emocje, inne tempo i inny świat, ale jedno je łączy – to hity dwóch pierwszych miesięcy 2026 roku, których nie warto przegapić!

4 najlepsze seriale na Netflix w tym roku (do tej pory). Numer 1 to polski hit!

„Zdemaskowani”



Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.



„O krok za daleko”



Simon wiódł idealne życie — kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom… Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku — zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami — może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Zabójcza przyjaźń”



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega — sennym miasteczku, w którym dorastała — Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony — jego i jej — co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.



„Ołowiane dzieci”



Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przeniesie widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splotą się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.

