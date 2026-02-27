Lawina nowości na Netflix. 40+ premier – do gry wkraczają Harry Hole i Tommy Shelby!

Marzec na Netflix zapowiada się jak serialowy maraton bez snu – ponad 40 premier, wielkie powroty, wyczekiwane nowości i kultowe tytuły, które znów będzie można obejrzeć w jednym miejscu. Na platformę wkracza legendarny Tommy Shelby w filmowej kontynuacji historii znanej z kultowego serialu „Peaky Blinders”. Miłośnicy thrillerów powinni zwrócić uwagę na polską produkcję „Tu zdarzy się coś strasznego” w reżyserii Weronika Tofilska, twórczyni głośnego serialu „Reniferek”. Fanów skandynawskiego klimatu i kryminalnych zagadek przyciągnie „Harry Hole” – ekranizacja bestsellerowych powieści Jo Nesbø. Genialny, lecz pogrążony w osobistych demonach detektyw ponownie stanie do walki z brutalnymi mordercami w mroźnej, bezlitosnej scenerii północy. Wśród marcowych nowości nie zabraknie też mocnych dokumentów. A to dopiero początek. W marcowym repertuarze znajdziemy również głośne kontynuacje hitowych seriali, nowe thrillery i kryminały oraz kinowe klasyki i produkcje sprzed lat, które biły rekordy oglądalności – idealna okazja, by nadrobić zaległości albo wrócić do ulubionych historii. Jedno jest pewne: w tym miesiącu kinomaniacy nie będą mieli chwili wytchnienia. Przejrzyjcie pełną listę nowości!

40+ nowości na Netflix – pełna lista premier. Najmocniejszy miesiąc roku?

„Bracia z przedmieść 3”



W finałowym rozdziale trylogii „Bracia z przedmieść” życie trzech braci wciąż polega na dokonywaniu wyborów. Noumouké osiąga ważny etap w swojej karierze muzycznej, ale wpływ ulicy może zepchnąć go z właściwych torów. Demba buduje nowe życie z Djenabą, ale dawne decyzje wciąż mają na niego wpływ. Soulaymaan robi karierę jako prawnik i ponownie znajduje miłość, ale w miarę zbliżania się wyborów samorządowych jego zaangażowanie na rzecz mieszkańców dzielnicy staje pod znakiem zapytania. Wybory trzech braci wpłyną nie tylko na ich własną przyszłość, ale też na losy całej rodziny. Czy podjęte przez nich decyzje okażą się trafne?

Premiera: 04/03/2026



„Vladimir”



Gdy ułożone życie zaangażowanej, lecz nierozważnej wykładowczyni zaczyna się sypać, popada ona w niebezpieczną obsesję na punkcie nowego, pociągającego adiunkta. Granica między uwodzeniem a fiksacją szybko się zaciera i kobieta ryzykuje wszystkim, by urzeczywistnić swoje najdziksze fantazje. Prowokacyjny miniserial, który wręcz kipi od zakazanych pokus, skandalicznych sekretów, ostrego jak brzytwa humoru i charyzmatycznych, nieprzewidywalnych postaci. Na podstawie popularnej powieści Julii May Jonas.

Premiera: 05/03/2026



„Czego nie wiemy o dinozaurach”



Nowy serial dokumentalny twórców „Życia na planecie Ziemia” to opowieść o świcie i zmierzchu dinozaurów, która ukazuje, skąd wzięły się te stworzenia, dlaczego odgrywały tak istotną rolę, w jaki sposób ewoluowały i co sprawiło, że zniknęły na zawsze.

Premiera: 06/03/2026



„Morderca z TikToka”



Kiedy Esther znika bez śladu, jej rodzina odtwarza ostatnie działania zaginionej dzięki Josému Jurado Montilli – podróżnikowi, który wrzuca na TikToka sympatyczne filmy z odwiedzonych miejsc w Hiszpanii. Okazuje się jednak, że „Dinamita” Montilla – czyli ostatnia osoba, która widziała Esther – ma mroczną przeszłość.

Premiera: 06/03/2026



„Maszyna do zabijania”



Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.

Premiera: 06/03/2026



„Chłopak na życzenie”



Romantyczny serial komediowy o wyczerpanej producentce komiksów internetowych, Mi-rae, która ucieka od rzeczywistości w oparty na subskrypcji wirtualny symulator randek, gdzie wreszcie może przeżyć wymarzone romantyczne spotkania.

Premiera: 06/03/2026



„One Piece”, 2. sezon



Epicka piracka przygoda Netflixa, powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line – legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.

Premiera: 10/03/2026



„Louis Theroux: W głębi manosfery”



W swoim pierwszym pełnometrażowym filmie dokumentalnym dla Netflixa Louis Theroux podróżuje do Miami, Nowego Jorku i Marbelli, aby poznać influencerów i twórców treści w samym sercu radykalnego nurtu manosfery. 90-minutowy film wyjaśnia, jak czołowi krzewiciele tej ideologii, między innymi Harrison Sullivan (alias HS Tikky Tokky), Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy (alias Sneako), Justin Waller oraz Ed Matthews pomagają kształtować wyobrażenia młodych mężczyzn na temat męskości i napędzają światowy ruch maskulinistyczny. Louis zagłębia się w ich ekosystem i spotyka się z głównymi orędownikami, którzy przedstawiają swoje interpretacje tradycyjnych ról płciowych i wartości. Filmowiec zapoznaje się z ich językiem, między innymi z pojęciem „czerwonej pigułki”, oraz bada, na czym polega atrakcyjność tej ideologii. Próbuje też poznać opinie kobiet z ich otoczenia, które najwyraźniej ich wspierają.

Premiera: 11/03/2026



„Miłość nie zna wieku”



W tym serialu randkowym gdy chodzi o bratnie dusze, wiek traci znaczenie. Ale czy miłość naprawdę nie zna granic, czy też różnica lat stanie singlom na drodze do szczęścia? W tym nowym eksperymencie społecznym prowadzonym przez Nicka Vialla i Natalie Joy grupa randkowiczów odkryje, czy to prawda, że miłość nie zna wieku.

Premiera: 11/03/2026



„Virgin River”, 7. sezon



Mel i Jack tuż po ślubie marzą o adopcji dziecka. Tymczasem niewygasłe miłości i nowe zagrożenia ciążą nad Virgin River.

Premiera: 12/03/2026



„Love is Blind: Szwecja”, 3. sezon



Eksperyment społeczny z udziałem singli, którzy chcą, żeby ktoś pokochał ich za to, jacy są, a nie za to, jak wyglądają. Uczestnicy poznają się, nie widząc się nawzajem, a pierwsze spotkanie twarzą w twarz czeka ich dopiero po ewentualnych zaręczynach. Przez kolejne 5 tygodni będą mieszkać razem i planować ślub oraz spróbują do więzi emocjonalnej dołączyć tę fizyczną. Czy kiedy nadejdzie dzień ślubu, zdecydują się związać na zawsze z osobą, w której się zakochali, nie znając jej wyglądu? Czy może fizyczność i inne czynniki przerwą ich związek?

Premiera: 12/03/2026



„Ta noc”



Podczas rodzinnych wakacji na Dominikanie Elena (Clara Galle) przypadkiem potrąca mężczyznę samochodem. Zdesperowana i przestraszona, dzwoni do swoich sióstr, Pauli (Claudia Salas) i Cris (Paula Usero), prosząc o pomoc. Na miejscu wypadku muszą razem zdecydować, co dalej. Żadna z nich nie może znieść myśli, że ich młodsza siostra trafi do więzienia, zostawiając swoje jedyne dziecko bez matki. Jak daleko będą gotowe się posunąć, aby chronić swoją rodzinę?

Premiera: 13/03/2026



„Furie: Opór”, „Furie”, 2. sezon



Lyna, młoda kobieta, która całą sobą pragnie po prostu zwyczajnego życia, próbuje pomścić śmierć ojca i zostaje wplątana w sprawy Furii — kobiety dbającej o porządek w paryskim półświatku. Mimo zaciekłej determinacji, by umknąć przeznaczeniu, wkrótce dostrzega, że przeciwstawienie się losowi nie będzie wcale takie łatwe.

Premiera: 18/03/2026



Pierwszy raz, 4. sezon



Kolumbia, lata 70. XX wieku. Tajemnicza nastolatka zaczyna naukę w szkole dla chłopców, gdzie łamie stereotypy, zasady i... kilka serc.

Premiera: 18/03/2026



„Radioaktywny kryzys”



Fizycy i lekarze walczą z ogromną katastrofą radiologiczną zagrażającą tysiącom ludzi w serialu dramatycznym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.

Premiera: 18/03/2026



„Beauty in Black”, 2. sezon, 2. część



Dla bezwzględnej, zdradzieckiej rodziny, która stoi za marką kosmetyczną — i podziemnym gangiem handlu ludźmi — nadchodzi dzień rozliczenia. Kimmie, kiedyś pracująca dla nich striptizerka, staje się niepowstrzymaną siłą. Po odziedziczeniu całego rodzinnego imperium to właśnie ona teraz rozdaje rozkazy.

Premiera: 19/03/2026



„Historia Red Hot Chilli Peppers: Nasz brat, Hillel”



Wnikliwe spojrzenie na burzliwe początki Red Hot Chili Peppers ukazujące, jak wielki wpływ na zespół miał jego pierwszy gitarzysta, Hillel Slovak. Dokument przybliża nam ewolucję muzyków, która dokonywała się w Los Angeles, oraz losy przyjaźni, jaka ich połączyła.

Premiera: 20/03/2026



„Peaky Blinders: Nieśmiertelny”



Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders…

Laureat Oscara Cillian Murphy powraca w kultowej roli Tommy’ego Shelby’ego w pełnym rozmachu filmie pełnometrażowym w reżyserii Toma Harpera na podstawie scenariusza Stevena Knighta.

W obsadzie znaleźli się też Rebecca Ferguson („Diuna”, „Dom pełen dynamitu”), nominowany do Oscara Tim Roth („Wściekłe psy”, „Nienawistna ósemka”), Sophie Rundle („After the Flood”, „Gentleman Jack”), nominowany do Oscara Barry Keoghan („Saltburn”, „Duchy Inisherin”) oraz lauraet Primetime Emmy Stephen Graham („Dojrzewanie”, „Punkt wrzenia”).

Premiera: 20/03/2026



„Inside”, 3. sezon



Jeden dom. Milion funtów. Cała masa influencerów. Twórcy internetowi podejmują szereg zaskakujących wyzwań, aby zgarnąć wielką nagrodę w tym programie reality prowadzonym przez grupę kultowych youtuberów znanych jako Sidemen.

Premiera: 23/03/2026



„Szkoła złamanych serc”, 3. sezon



Uczniowie ostatniej klasy liceum Hartley przygotowują się do wejścia w dorosłość. Jednak gdy pożegnalny żart kończy się katastrofą, Amerie i jej przyjaciele muszą zatuszować sprawę, ryzykując utratą wszystkiego, na co pracowali.

Premiera: 25/03/2026



„Za czerwoną linią”



W czasach przed konfliktem na granicy Tajlandii Orn — niegdyś błyskotliwa specjalistka od marketingu, a dziś gospodyni domowa — pada ofiarą oszustwa telefonicznego i traci pokaźne oszczędności rodzinne. Teraz mierzy się z okrutną rzeczywistością: wymiar sprawiedliwości nie pomoże jej odzyskać straconych pieniędzy. Jej desperacja przeradza się we wściekłość i postanawia połączyć siły z innymi ofiarami: fizjoterapeutką Fai, która straciła fundusze przeznaczone na spełnienie swoich marzeń, oraz internetową handlarką Wawwow, której babcia została podstępnie okradziona z życiowych oszczędności. Z pomocą utalentowanego hakera imieniem OJ realizują niebezpieczny plan namierzenia Aooda — bezwzględnego szefa gangu odpowiedzialnego za oszustwa — poprzysięgając, że rozbiją jego przestępczą szajkę i odzyskają wszystkie skradzione pieniądze.

Premiera: 26/03/2026



„Harry Hole”



Serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów — i teoretycznie współpracowników — którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.

Premiera: 26/03/2026



„Tu zdarzy się coś strasznego”



Klimatyczny serial grozy, którego osią są losy narzeczonych w tygodniu poprzedzającym ich nieszczęsny ślub. To nie żaden spoiler — po prostu przeczytaj tytuł.

Premiera: 26/03/2026



„53 niedziele”



Trójka rodzeństwa spotyka się, by postanowić, co zrobić z 86-letnim ojcem, który zaczyna zachowywać się w bardzo dziwny sposób. Czy powinni przenieść go do domu opieki? A może tata zamieszka z jednym z nich? Miłe rodzinne spotkanie szybko przeradza się w zabawną i pełną niespodzianek sytuację, która szybko kompletnie wymyka się spod kontroli.

Premiera: 27/03/2026



„Mentalista”, sezony 1-7



Zmysł dedukcji oraz wybitny talent do obserwacji sprawiają, że Patrick Jane jest cennym konsultantem policji przy sprawach kryminalnych.

Premiera: 01/03/2026



„Jak to się robi w Ameryce”, sezony 1-2



Zdeterminowani, aby ich amerykański sen spełnił się, Ben i Cam, dwóch młodych nowojorczyków obiera nietypową drogę do sukcesu. Będzie to nie lada wyzwanie, jednak Ben, Cam i ich przyjaciele użyją wszelkich metod, aby pokonać napotkane przeszkody.

Premiera: 03/03/2026



„Budka z przekąskami”



Dwójka nastoletnich przyjaciół wygrywa w wakacje przetarg na prowadzenie basenowego bufetu z przekąskami.

Premiera: 04/03/2026



„Rob Peace”



Błyskotliwy młody człowiek ryzykuje przyszłość, aby uwolnić ojca z więzienia.

Premiera: 05/03/2026



„Podwójne zagrożenie”



Libby trafia do więzienia za zamordowanie męża. Gdy wychodzi na wolność odkrywa, że małżonek żyje, więc postanawia się na nim zemścić.

Premiera: 05/03/2026



„Outlander”, 8. sezon



Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.

Premiera: 07/03/2026



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.

Premiera: 10/03/2026



„27 sukienek”



Jane jest nałogową druhną, a w jej szafie wisi 27 sukienek - pamiątek po ślubach, na których wystąpiła jako świadek. Dziennikarz specjalizujący się w relacjach z wesel postanawia napisać o niej artykuł.

Premiera: 13/03/2026



„Wróg u bram”



Druga wojna światowa. W oblężonym Stalingradzie dochodzi do pojedynku dwóch snajperów.

Premiera: 13/03/2026



„Ucieczka z Alcatraz”



Grupa więźniów osadzonych w rygorystycznym więzieniu Alcatraz postanawia z niego uciec.

Premiera: 13/03/2026



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.

Premiera: 14/03/2026



„Młoda Francuzka”



Plany oświadczyn Gordona lęgną w gruzach, gdy jego dziewczyna dostaje ofertę pracy u swojej byłej ukochanej.

Premiera: 15/03/2026



„Becoming Led Zeppelin”



Dokument śledzi losy czterech członków zespołu Led Zeppelin - jednego z najważniejszych w historii rocka.

Premiera: 15/03/2026



„Późna noc z diabłem”



Rok 1977. Telewizyjna transmisja na żywo jednego z talk-show wprowadza złe moce do domostw w całym kraju.

Premiera: 15/03/2026



„Lady Bird”



Rok z życia zbuntowanej dziewczyny, która uczy się w katolickim liceum.

Premiera: 18/03/2026



„Co się zdarzyło w Las Vegas”



Po nocy w Las Vegas Joy i Jack budzą się jako małżeństwo. Na domiar złego jedno wygrywa fortunę za pieniądze drugiego.

Premiera: 20/03/2026



„Niewidzialny człowiek”



Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.

Premiera: 20/03/2026



„Miłość na zamówienie”



Rodzice Trippa pragną, by ich trzydziestopięcioletni syn w końcu się usamodzielnił. Podstępem wprowadzają w jego życie kobietę idealną - Paulę.

Premiera: 20/03/2026



„Jeździec bez głowy”



Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.

