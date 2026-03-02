Gorący tydzień na Netflix. Lawina doskonałych nowości dla Polaków

W tym tygodniu Netflix nie zwalnia tempa – to jeden z tych momentów, gdy naprawdę trudno zdecydować, co włączyć najpierw. Najwięcej emocji wzbudzi z pewnością prowokacyjny miniserial z hollywoodzką gwiazdą w roli głównej i aktorem znanym z hitu HBO. Adaptacja popularnej powieści balansuje na granicy romansu, obsesji i ostrego jak brzytwa humoru. Zapowiada się produkcja, o której będzie głośno. Wraca też ceniony serial sprzed lat – dynamiczna opowieść o młodych nowojorczykach goniących amerykański sen, z oceną 7,6/10 na Filmwebie. Jeśli ktoś przegapił ten tytuł dekadę temu, teraz ma idealną okazję nadrobić zaległości.

Miłośnicy true crime dostaną aż dwa mocne dokumenty: jeden oparty na wstrząsającej sprawie z Danii, drugi o zaginięciu, w którym trop prowadzi do popularnego twórcy z TikToka. Do tego thriller o morderczej selekcji w elitarnej jednostce wojskowej, dramat oparty na bestsellerze „New York Timesa” z uznanymi nazwiskami w obsadzie oraz sensacyjna historia kobiety, która po wyjściu z więzienia odkrywa szokującą prawdę. Nie zabraknie też emocji w reality show o parach walczących o swoje związki. Jedno jest pewne – szykuje się tydzień pełen napięcia, wielkich nazwisk i historii, które trudno będzie przerwać w połowie odcinka.

Netflix z 14 nowymi tytułami w tym tygodniu! Co TRZEBA obejrzeć?

„Jak to się robi w Ameryce”, sezony 1-2



Zdeterminowani, aby ich amerykański sen spełnił się, Ben i Cam, dwóch młodych nowojorczyków obiera nietypową drogę do sukcesu. Będzie to nie lada wyzwanie, jednak Ben, Cam i ich przyjaciele użyją wszelkich metod, aby pokonać napotkane przeszkody.

Premiera: 03/03/2026



„Bracia z przedmieść 3”



Noumouké osiąga ważny etap w swojej karierze muzycznej, ale wpływ ulicy może zepchnąć go z właściwych torów. Demba buduje nowe życie z Djenabą, ale dawne decyzje wciąż mają na niego wpływ. Soulaymaan robi karierę jako prawnik i ponownie znajduje miłość, ale w miarę zbliżania się wyborów samorządowych jego zaangażowanie na rzecz mieszkańców dzielnicy staje pod znakiem zapytania. Wybory trzech braci wpłyną nie tylko na ich własną przyszłość, ale też na losy całej rodziny. Czy podjęte przez nich decyzje okażą się trafne?

Premiera: 04/03/2026



„Błękitna terapia”



W programie śledzimy losy 7 par, które walczą o swoje związki, próbując pokonać różnorakie wyzwania – od zdrady po kłopoty finansowe. Uczestnicy z pomocą terapeutki mierzą się z głęboko ukrytymi lękami, a także ujawnią bolesne sekrety. Jednak dopiero po wyjściu z gabinetu przychodzi trudny czas odbudowy związku i sprawdzania, co faktycznie udało się osiągnąć.

Premiera: 04/03/2026



„Budka z przekąskami”



Dwójka nastoletnich przyjaciół wygrywa w wakacje przetarg na prowadzenie basenowego bufetu z przekąskami.

Premiera: 04/03/2026



„Przyjaciel i morderca”



Nowy duński, trzyodcinkowy dokument true crime, wyprodukowało studio GODT Media. Historia opiera się na prawdziwych zdarzeniach, które wstrząsnęły lokalną społecznością w Danii i odbiły się echem w całym kraju.

Premiera: 05/03/2026



„Podwójne zagrożenie”



Libby trafia do więzienia za zamordowanie męża. Gdy wychodzi na wolność odkrywa, że małżonek żyje, więc postanawia się na nim zemścić.

Premiera: 05/03/2026



„Vladimir”



Gdy ułożone życie zaangażowanej, lecz nierozważnej wykładowczyni zaczyna się sypać, popada ona w niebezpieczną obsesję na punkcie nowego, pociągającego adiunkta. Granica między uwodzeniem a fiksacją szybko się zaciera i kobieta ryzykuje wszystkim, by urzeczywistnić swoje najdziksze fantazje. Prowokacyjny miniserial, który wręcz kipi od zakazanych pokus, skandalicznych sekretów, ostrego jak brzytwa humoru i charyzmatycznych, nieprzewidywalnych postaci. Na podstawie popularnej powieści Julii May Jonas.

Premiera: 05/03/2026



„Rob Peace”

Rob Peace (Jay Will) to genialny chłopak, który zostaje uwikłany w rodzinne sprawy. Wychowywany samotnie przez matkę (Mary J. Bilge) musi wybrać między własną przyszłością, a losem ojca (Chiwetel Ejiofor), odsiadującego wyrok w więzieniu. Film oparty na bestsellerze „New York Timesa” napisanego przez Jeffa Hobbsa.





Premiera: 05/03/2026



„Czego nie wiemy o dinozaurach”



Nowy serial dokumentalny twórców „Życia na planecie Ziemia” to opowieść o świcie i zmierzchu dinozaurów, która ukazuje, skąd wzięły się te stworzenia, dlaczego odgrywały tak istotną rolę, w jaki sposób ewoluowały i co sprawiło, że zniknęły na zawsze.

Premiera: 06/03/2026



„Morderca z TikToka”



Kiedy Esther znika bez śladu, jej rodzina odtwarza ostatnie działania zaginionej dzięki Josému Jurado Montilli – podróżnikowi, który wrzuca na TikToka sympatyczne filmy z odwiedzonych miejsc w Hiszpanii. Okazuje się jednak, że „Dinamita” Montilla – czyli ostatnia osoba, która widziała Esther – ma mroczną przeszłość.

Premiera: 06/03/2026



„Maszyna do zabijania”



Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.

Premiera: 06/03/2026



„Chłopak na życzenie”



Romantyczny serial komediowy o wyczerpanej producentce komiksów internetowych, Mi-rae, która ucieka od rzeczywistości w oparty na subskrypcji wirtualny symulator randek, gdzie wreszcie może przeżyć wymarzone romantyczne spotkania.

Premiera: 06/03/2026



„Outlander”, 8. sezon



Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.

Premiera: 07/03/2026



„Rybki z ferajny”



Oskar, skrobacz języków w myjni wielorybów nieoczekiwanie zmienia się w wielkiego bohatera rafy koralowej dzięki małemu, niewinnemu kłamstewku. Aby utrzymać je w tajemnicy Oscar musi zaprzyjaźnić się z rekinem wegetarianinem. Wszystko jednak wychodzi na jaw, a Oskar musi stanąć do walki z najgroźniejszą rybą w mieście.

