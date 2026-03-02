Od początków Netfliksa po dziś – 22 najlepsze brytyjskie seriale-thrillery

Brytyjczycy od lat udowadniają, że w budowaniu napięcia nie mają sobie równych. Gęsta atmosfera, moralne niejednoznaczności, powolne odkrywanie tajemnic i bohaterowie z krwi i kości – to znaki rozpoznawcze thrillerów z Wysp. Gdy w 2016 roku Netflix na dobre zadomowił się w Polsce, widzowie zyskali dostęp do imponujących seriali z Wielkiej Brytanii, których to biblioteka z roku na rok się rozrastała. Na naszej liście znalazły się 22 produkcje z tej półki, które zdobyły najwyższe oceny widzów. Wśród nich są zarówno adaptacje bestsellerowych powieści, jak i oryginalne produkcje tworzone z myślą o globalnej publiczności. Są nowości i są też hity sprzed lat, kiedy platforma zaczynała dopiero „raczkować”.

Jeżeli zatem macie ochotę na serialowe opowieści o traumach, tajemnicach sprzed lat, skomplikowanych relacjach rodzinnych i cienkiej granicy między winą a niewinnością, oto rozpiska, która może pomóc w doborze repertuaru na wieczór.

Topka serialowych brytyjskich thrillerów na Netflix. Od powstania serwisu do teraz

„Zdrada” (2022)



Ścieżka kariery wyszkolonego przez MI6 Adama Lawrence’a wydaje się prosta, ale z powodu Kary, agentki rosyjskiego wywiadu, z którą dzieli on skomplikowaną przeszłość, przyjdzie mu zakwestionować całe swoje życie. Kara, Adam i jego żona Maddy próbują nawzajem ujawnić swoje sekrety, nawigując w stosunkach politycznych i dyplomatycznych. Czy uda im się ochronić swoje życie prywatne oraz tych, na których najbardziej im zależy?



„Black Earth Rising” (2018)



Thriller opowiadający o trudnych losach Rwandyjki, której rodzice padli ofiarą ludobójstwa. Wychowana w Londynie przez adopcyjną matkę kobieta próbuje odkryć prawdę o swojej przeszłości. Ukazując wycinek procedury ścigania zbrodniarzy wojennych, twórcy serialu prowokują do zadawania pytań o charakter relacji łączących Zachód i kraje Afryki.



„Wybór” (2025)



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?



„Red Rose” (2022)



Grupa zadziornych nastolatków pobiera aplikację, która wydaje niebezpieczne polecenia ze śmiertelnymi konsekwencjami. Zaczyna się lato grozy.



„Obsesja” (2023)



Romans szanowanego londyńskiego chirurga z narzeczoną jego syna przeradza się w erotyczne zauroczenie, które może odmienić ich życie na zawsze.



„Requiem” (2018)



Gdy matka Matildy popełnia samobójstwo, dziewczyna zaczyna kwestionować własną tożsamość. Szukając odpowiedzi, wyrusza do walijskiej wioski, w której 23 lata wcześniej zaginęło dziecko.



„Top Boy” (2011)



Dushane i Sully są dilerami, którzy mają ambicję stać się liderami i rządzić całym narkobiznesem we wschodnim Londynie. Wspinanie się na szczyt oddziałuje na lokalną społeczność Summerhouse, w tym Ra'Nella i Gema.



„Collateral” (2018)



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Na marginesie” (2025)



W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki” (2024)



Pięć lat po zabójstwie 17-latki w sennym angielskim miasteczku pewna uczennica nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę i znaleźć prawdziwego mordercę.



„Tęsknię za tobą” (2025)



Jedenaście lat temu Josh, narzeczony i miłość życia detektyw Kat Donovan, zniknął i od tamtej pory się do niej nie odezwał. Teraz, przeglądając profile w aplikacji randkowej, Kat nagle widzi jego twarz i jej świat znowu wywraca się do góry nogami. Pojawienie się Josha zmusza ją do ponownego zagłębienia się w tajemnicę związaną z morderstwem jej ojca i odkrycia dawno pogrzebanych sekretów z własnej przeszłości.



„O krok za daleko” (2026)



Simon wiódł idealne życie – kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku – zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami – może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Anatomia skandalu” (2022)



Thriller psychologiczny i wciągający dramat sądowy o kulisach życia brytyjskich elit pełnego skandali towarzyskich i politycznych. W tym świecie prawda jest kompromisem między sprawiedliwością a przywilejami. James i Sophie Whitehouse żyją beztrosko w elitarnym środowisku. Wydaje się, że przed Jamesem, kochającym ojcem rodziny na stanowisku ministra, świat stoi otworem - aż do chwili gdy na jaw wychodzą szokujące tajemnice. Prawniczka Kate Woodcroft prowadzi własną krucjatę, a jej śledztwo może zagrozić Westminsterowi, małżeństwu Whitehouse'ów i jej własnej opinii.



„W zamknięciu” (2022)



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Marcella” (2016)



Marcella (Anna Friel) to zbliżająca się do czterdziestki pani detektyw, która po 12-letniej przerwie w pracy wraca w końcu do policyjnego wydziału zabójstw. Marcella niegdyś porzuciła obiecującą karierę i poświęciła się życiu rodzinnemu. Dziś jej codzienność to konieczność godzenia się z rozpadem niegdyś udanego małżeństwa i brakiem kontaktu z dziećmi, które przebywają w szkole z internatem. Właśnie w takich okolicznościach Marcella wraca do pracy, a jej poczucie własnego ja jest mocno zachwiane.



„Eric” (2024)



Wzruszający thriller stworzony przez Abi Morgan osadzony w Nowym Jorku lat 80. opowiada historię ojca desperacko poszukującego swojego dziewięcioletniego syna, który zaginął w drodze do szkoły. Vincent, znany nowojorski lalkarz oraz twórca popularnego programu telewizyjnego dla dzieci „Good Day Sunshine”, nie może pogodzić się z utratą syna Edgara oraz stopniowo popada w coraz głębszą rozpacz. Przepełniony nienawiścią do siebie i poczuciem winy postanawia ożywić w telewizji niebieską lalkę potwora o imieniu Eric z rysunków syna, przekonany, że dzięki temu Edgar wróci do domu. Gdy destruktywne zachowanie Vincenta doprowadza do konfliktów z rodziną, współpracownikami i śledczymi próbującymi mu pomóc, to właśnie Eric, ułuda konieczności, staje się jego jedynym sprzymierzeńcem w dążeniu do odzyskania dziecka.



„Gypsy” (2017)



Terapeutka Jean Holloway nadmiernie angażuje się w życie swoich pacjentów, próbując poznać drugą stronę opowiadanych przez nich historii i kierujące nimi motywy.



„Black Doves” (2024)



Serial, którego akcja rozgrywa się w czasie świąt w Londynie, to mocna, dynamiczna i emocjonująca opowieść o przyjaźni i poświęceniu. Główna bohaterka, Helen Webb (Keira Knightley), jest bystrą i rzeczową kobietą, która spełnia się jako żona i matka, a do tego zajmuje się szpiegostwem. Od 10 lat przekazuje polityczne sekrety swojego męża tajemniczej organizacji znanej jako Black Doves, dla której pracuje. Kiedy jej kochanek Jason (Andrew Koji) zostaje zamordowany, jej tajemnicza przełożona Reed (Sarah Lancashire) wzywa dawnego przyjaciela Helen, aby ją chronił. Sam (Ben Whishaw) i Helen usiłują dowiedzieć się, kto i dlaczego zabił Jasona, odkrywając przy tym skomplikowany i sięgający wielu sfer spisek łączący londyński półświatek z nadciągającym kryzysem geopolitycznym.



„Już mnie nie oszukasz” (2024)



Detektyw sierżant Sami Kierce (Adeel Akhtar) prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Joego, zmagając się jednocześnie z własnymi sekretami. Siostrzenica i siostrzeniec Mayi - Abby i Daniel - próbują odkryć prawdę o morderstwie ich matki, do którego doszło kilka miesięcy wcześniej. Czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane? "Już mnie nie oszukasz" śledzi losy tych bohaterów i ich ekscytujące poszukiwania, które ujawnią szokujące tajemnice i zmienią ich życie na zawsze.



„Nieznajoma” (2020)



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„Dept. Q” (2025)



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się Morcka ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole - wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Czarne lustro” (2011)



"Czarne lustro" to antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną, wyrazistą i trzymającą w napięciu historię, poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon - czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku.Czytaj też:

