Nowy serial od mistrza! W obsadzie śmietanka Hollywood

W sieci zadebiutował zwiastun nowego serialu „Madison”, historii miłosnej i dramatu rodzinnego o harcie ducha i przemianie, autorstwa nominowanego do Oscara Taylora Sheridana.

Nowość od twórcy hitu „Yellowstone”. W obsadzie Kurt Russell i Michelle Pfeiffer

„Madison” to najbardziej osobiste dzieło w twórczości Sheridana. Fabuła rozgrywa się w dwóch odrębnych światach – pośród pięknych krajobrazów Montany i na tętniącym życiem Manhattanie – gdzie przyjrzymy się więziom, które łączą rodziny bohaterów.

W pierwszym sezonie serialu poznajemy rodzinę Clyburnów, która opuszcza Nowy Jork i osiedla się w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie. Sześcioodcinkowa produkcja jest wzruszającym studium żałoby i ludzkich relacji.

Obok Michelle Pfeiffer i Kurta Russella w serialu zagrają: Beau Garrett („Firefly Lane”), Elle Chapman („Mężczyzna imieniem Otto”), Patrick J. Adams („W garniturach”), Amiah Miller („Wojna o planetę małp”), Alaina Pollack („The Surrender”), Ben Schnetzer („Problem trzech ciał”), Kevin Zegers („Power”), Rebecca Spence (Kobieta z jeziora), Danielle Vasinova („1923”), Matthew Fox („Zagubieni”) i Will Arnett („Czy mnie słychać?”).

Premiera pierwszych dwóch odcinków wciągającej produkcji „Madison” z nominowaną do Oscara Michelle Pfeiffer i nominowanym do Złotego Globu Kurtem Russellem odbędzie się 27 marca, wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

W ofercie SkyShowtime dostępne są też inne światowe hity Taylora Sheridana: wszystkie pięć sezonów Yellowstone oraz takie seriale jak „Landman” („Landman: Negocjator”), Lawmen: „Bass Reeves” („Stróżowie prawa: Bass Reeves”), „Lioness”, „Mayor of Kingstown” i „Tulsa King”. Obejrzeć można także prequele „Yellowstone”: „1883” i „1923”, a już wkrótce do serwisu trafią również seriale „Marshals: A Yellowstone Story” („Marshals: historia z Yellowstone”) i „Dutton Ranch”.

