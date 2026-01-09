3 hity na Netflix, 6 perełek na HBO Max. Co oglądać w weekend?

Platformy streamingowe przygotowały masę nowości na początek roku. O premierach niektórych z nich było bardzo głośno, inne stały się ogromną niespodzianką dla widzów. W tym tygodniu szczególną uwagę przyciągają trzy tytuły z Netfliksa i aż sześć premier z HBO Max.

Jeżeli mowa o pierwszej z platform, najbardziej w tym tygodniu widzowie wyczekiwali nowiutkiego serialowego thrillera na podstawie powieści bestsellera Alice Feeney. To zresztą pierwsza z zapowiedzianych adaptacji prozy brytyjskiej autorki. Netflix ma też w planach nakręcenie kolejnego jej kryminału, tj. „Papier, kamień, nożyce”. Tymczasem już możemy cieszyć się sześcioodcinkową produkcją, która najwyraźniej spodobała się polskiej widowni, bo zadebiutowała w czwartek 8 stycznia, a już jest numerem jeden wśród seriali na Netflix. Był to na platformie tydzień książkowych adaptacji, ponieważ mamy jeszcze w nowościach dwa filmy oparte na bestsellerach. Jeden z nich to komedia romantyczna, na podstawie książki tym razem amerykańskiej autorki Emily Henry. Film zyskuje popularność, która z pewnością tylko wzrośnie w weeked. W bibliotece znajdziecie też dramat, na który w ubiegłym roku wybrało się do kin miliony ludzi, jednak wzbudził ogromne kontrowersje. Jeżeli nie mieliście jeszcze szansy go obejrzeć, to dobry moment.

Na HBO Max po cichu zadebiutował z kolei dramat uwielbianego włoskiego reżysera Luca Guadagnino, z główną rolą samego Daniela Craiga. Ponadto obejrzycie kolejny sezon popularnego serialu medycznego, w którym po latach powrócił gwiazdor „Ostrego dyżuru”, a także polską nowość na faktach o sekcie Niebo, funkcjonującej w Polsce pod koniec lat 90. Z czołówki zestawienia nie spadają jednak wciąż hity z hollywoodzkimi nazwiskami, jak nowość z Leonardo DiCaprio czy kryminał z Robertem De Niro.

Sprawdźcie pełną listę nowości, które warto odpalić w piątek lub wolny weekend – tym razem jest pełna bardzo obiecujących tytułów.

Netflix i HBO Max na piątek i weekend. Bardzo dużo dobrych seansów

„Zabójcza przyjaźń” (Netflix)



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega — sennym miasteczku, w którym dorastała — Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony — jego i jej — co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.



„Ludzie, których spotykamy na wakacjach” (Netflix)



Niepokorna Poppy i uwielbiający rutynę Alex od dekady przyjaźnią się ze sobą i razem podróżują, a teraz zastanawiają się, czy to możliwe, że są dla siebie stworzeni.



„It Ends With Us” (Netflix)



Lily rozpoczyna nowe życie w Bostonie i spełnia życiowe marzenie o otwarciu własnego biznesu. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Rylem Kincaidem zapoczątkowuje intensywną więź, która kończy się niezwykłym uczuciem.



„The Pitt”, 2. sezon (HBO Max)



Serial „The Pitt” pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Każdy odcinek to jedna godzina z życia szpitalnego oddziału ratunkowego. W roli głównej występuje Noah Wyle.



„Niebo. Pięć lat w sekcie” (HBO Max)



Sebastian wychowywany przez samotną matkę szuka sensu życia. Przypadkiem znajduje go w charyzmatycznym Piotrze, samozwańczym guru prowadzącym wspólnotę duchową „Niebo”. Z czasem niewinna duchowa komuna zaczyna funkcjonować jak brutalny system przemocy, pełen manipulacji i fanatyzmu.



„Queer” (HBO Max)



1950 rok. William Lee, około pięćdziesięcioletni amerykański ekspat żyjący w Meksyku, spędza dni niemal całkowicie w samotności, z wyjątkiem kilku kontaktów z innymi członkami małej amerykańskiej społeczności. Jego spotkanie z Eugene'em Allertonem, nowym w mieście, młodym studentem, po raz pierwszy pokazuje mu, że być może w końcu możliwe będzie nawiązanie intymnej więzi.



„Jedna bitwa po drugiej” (HBO Max)



Gdy po latach powraca ich śmiertelny wróg, grupa byłych rewolucjonistów jednoczy się, aby uratować córkę swego towarzysza.



„Arcyoszust” (HBO Max)



Bernie Madoff (Robert De Niro) był jednym z najbardziej wpływowych doradców inwestycyjnych w USA. Dobra passa finansisty kończy się w grudniu 2008 roku, gdy wybucha wielki skandal z jego udziałem. Mężczyzna zostaje aresztowany przez FBI. Po trwającym niespełna rok procesie biznesmen trafia za kratki z wyrokiem 150 lat pozbawienia wolności za stworzenie piramidy finansowej. Poszkodowanych jest ok. 13,5 tys. indywidualnych inwestorów oraz organizacji. Ich łączne straty szacuje się na miliardy dolarów. Tłem historii krętactw i kłamstw Madoffa oraz jego prób zatuszowania skandalu staje się dramat żony i synów finansisty, którzy nagle stają się obiektem powszechnej krytyki. Oparty na faktach, wnikliwy dramat produkcji HBO przedstawia kulisy największego oszustwa finansowego w historii Stanów Zjednoczonych.



„Zniknięcia” (HBO Max)



Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem. Czytaj też:

5 thrillerów nie do ominięcia na Netflix. Dobre, a mało znane perełkiCzytaj też:

To „najlepszy film tego genialnego reżysera”. Znika z Netlix za 5 dni