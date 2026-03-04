Mroczny thriller medyczny z Andrzejem Chyrą. Zaraz wlatuje na ekrany TV

„Sortownia” wchodzi na antenę Polsatu z przytupem i od pierwszej sceny uderza w widza bez znieczulenia. Premiera thrillera medycznego już 5 marca o godz. 22.55 w Polsacie.

Andrzej Chyra jako lekarz na granicy

W głównej roli występuje Andrzej Chyra, który wciela się w Jacka Wolińskiego – cenionego lekarza warszawskiego SOR-u. W pracy opanowany, profesjonalny i skuteczny. Prywatnie wycofany samotnik, stroniący od ludzi, choć potrafiący bezinteresownie pomóc sąsiadowi czy wesprzeć Nicole, tancerkę z nocnego klubu.

Na oddziale pojawia się nowa lekarka Olga, w tej roli Jaśmina Polak. Jej pierwsze dni w szpitalu to brutalne zderzenie z rzeczywistością, w której każda decyzja może kosztować czyjeś życie. Jacek pomaga jej odnaleźć się w świecie ostrych dyżurów i dramatycznych wyborów.

Śmierć, która wszystko zmienia

Podczas jednego z dyżurów do szpitala trafia ofiara wypadku samochodowego. Mimo wysiłków Woliński nie jest w stanie jej uratować. Sprawca wychodzi z wypadku niemal bez szwanku – bez poważnych obrażeń i bez śladu poczucia winy. To wydarzenie staje się punktem zwrotnym.

W drodze do domu Jacek mija billboard z wizerunkiem znanego psychoterapeuty i pisarza Roberta Tracza, granego przez Marcin Czarnik. Ten obraz otwiera w nim głęboko skrywaną ranę. Widzowie szybko zaczynają rozumieć, że pod maską spokojnego lekarza kryje się ktoś, kto od dawna toczy prywatną walkę i być może już przekroczył granicę, której lekarzowi przekraczać nie wolno.

Thriller o winie i odpowiedzialności

Pierwszy odcinek „Sortowni” to intensywna opowieść o bezsilności, gniewie i potrzebie wymierzenia sprawiedliwości. Serial odważnie dotyka tematów odpowiedzialności, winy oraz moralnych wyborów podejmowanych w sytuacjach granicznych.

Czy lekarz, który codziennie ratuje życie, ma prawo decydować, kto na nie zasługuje? I jak długo można żyć z tajemnicą, która może zniszczyć wszystko?

„Sortownia” zapowiada się jako jedna z najmocniejszych propozycji wiosennej ramówki – bezkompromisowa, gęsta od emocji i trzymająca w napięciu od pierwszej minuty.

