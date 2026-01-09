To „najlepszy film tego genialnego reżysera”. Znika z Netlix za 5 dni

„Trzyma za gardło nawet przy zwykłych scenach”; „Hipnotyzująca przygoda umysłu”; „Połączenie traktatu filozoficznego i zaginionej powieści Verne'a. Ekscytujące kino!”; „Wbija w fotel od pierwszej sekundy, nadzwyczaj ciekawy i osobliwy”; „Pod pozorem nawiązywania kontaktu z obcymi bardziej traktuje o międzyludzkim braku dialogu. Zbieram szczękę z podłogi, w jak doskonały sposób to czyni”; „Widziany kilkukrotnie, a wciąż zachwyca tak samo”; „Na spokojnie. Film o ludziach bardziej niż o kontakcie z obcymi”; „Villeneuve po raz kolejny odwalił kawał dobrej roboty, tworząc film z mrocznym klimatem i smolistą atmosferą”: „To najlepszy film tego genialnego reżysera” – piszą o tym filmie widzowie.

„Nowy początek” z 2016 roku, choć jest filmem fantastycznonaukowym — a więc przedstawicielem nie zawsze najbardziej popularnego gatunku — został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez krytyków, jak i widzów. Produkcja Denisa Villeneuve’a, zrealizowana na podstawie opowiadania „Historia twojego życia” autorstwa Teda Chianga, przyciągnęła do kin tłumy. Film okazał się także sukcesem finansowym: przy budżecie wynoszącym 47 mln dolarów zarobił na całym świecie ponad 203 mln dolarów.

Film, który powinni zobaczyć wszyscy, usuwany przez Netfliksa. Do kiedy go obejrzymy?

Film „Nowy początek” opowiada o wybitnej lingwistce Louise Banks (Amy Adams), która zostaje wezwana przez siły obronne kraju, by spróbować porozumieć się z wysłannikami innej cywilizacji po tym, jak gigantyczny obiekt zawisł nieruchomo tuż nad Ziemią. Nikt tak naprawdę nie wie, czy obcy przybyli na Ziemię w celach pokojowych czy może są zwiastunem inwazji. W zespole badawczym wspomagają ją pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Pełna napięcia metaforyczna opowieść o płynności czasu, tajemnicy, zdarzeniach, których ludzki umysł nie potrafi objąć intelektualnie.

Niestety Netflix zdecydował się usunąć film z biblioteki, dlatego jeżeli jeszcze nie mieliście szansy go obejrzeć, warto się pospieszyć z seansem. „Nowy początek” będzie dostępny na platformie tylko do 14 stycznia.

Czytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix! Ten miniserial przyciągnie w tym tygodniu tłumyCzytaj też:

3 perełki od HBO Max, 2 hity od Netflix. Ale to ten miniserial zgarnie laury!