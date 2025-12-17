Same perełki od HBO Max do końca grudnia! Nowy film z DiCaprio i polskie seriale to dopiero początek

HBO Max zaskakuje świetnymi premierami w drugiej połowie grudnia. Na koniec roku serwuje widzom aż dwie nowiutkie produkcje oryginalne – od dziś obejrzycie odcinkowy dokument Macieja Bielińskiego o głośnym morderstwie Agnieszki Kotlarskiej, a pod koniec miesiąca wyląduje na platformie oparty na prawdziwej historii dramat psychologiczny „Niebo. Rok w piekle”, w którym Tomasz Kot wcieli się w guru sekty. Niewinna duchowa komuna zmienia się w brutalny system przemocy, manipulacji i fanatyzmu.
W serwisie także niemal codziennie pojawiać się będą największe kinowe hity, także tegoroczne. Zobaczymy między innymi filmy „Jedna bitwa po drugiej” – głośny thriller z Leonardo DiCaprio, serię „Kingsman” czy oscarowe „Gdyby ulica Beale umiała mówić”. Nie zabraknie również pozycji idealnych na święta Bożego Narodzenia.
Sprawdźcie wszystkie nowości i nie przegapcie świetnych premier podczas świąt.
„Zabić Miss”
Dokument opowiadający historię Agnieszki Kotlarskiej, królowej piękności, obiecującej modelki, mamy i żony, której życie zostało brutalnie przerwane przez jej oszalałego na jej punkcie stalkera.
Premiera: 17 grudnia
„Pekielne wakacje”
Zamaskowany morderca terroryzuje letnich opiekunów obozu Pineway w tej kampowej komedii grozy.
Premiera: 18 grudnia
„Święta w blasku reflektorów”
Gwiazda pop i zbuntowany piłkarz odkrywają, że magia świąt może przemienić przelotny romans w prawdziwą miłość.
Premiera: 18 grudnia
„Romans pachnący drewnem”
Andrea wraca na święta do domu, gdzie spotyka dawną miłość. Wspólna odbudowa miasteczka po pożarze rodzi uczucie.
Premiera: 18 grudnia
„Jedna bitwa po drugiej”
Bob, podstarzały rewolucjonista, żyje w paranoi z córką Willą. Gdy wróg wraca, a ona znika, rozpoczyna desperackie poszukiwania.
Premiera: 19 grudnia
„Ricky Bobby – Demon prędkości”
Sławny amerykański rajdowiec staje do pojedynku z rywalem z Francji. Gra toczy się o wysoką stawkę, a zwycięzca może być tylko jeden.
Premiera: 19 grudnia
„Kingsman: Tajne służby”
Colin Firth jako doświadczony agent służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza.
Premiera: 19 grudnia
„Kingsman: Złoty Krąg”
Kontynuacja kinowego hitu opowiadająca o przygodach członków brytyjskiej organizacji szpiegowskiej, którzy próbują ochronić świat przed złoczyńcami.
Premiera: 19 grudnia
„Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?”
Kameralny dokument przedstawiający historię zespołu Counting Crows i nieustającą presję, jaka towarzyszyła ich sukcesowi.
Premiera: 19 grudnia
„Minecraft: Film”
Kultowy film w nowej odsłonie – śpiewaj lub twórz memy z ulubionych scen!
Premiera: 19 grudnia
„Jutro o świcie”
Una zmaga się z żałobą, skrywając sekret, którego nie potrafi w pełni wyrazić, próbując odnaleźć się w trudnych sytuacjach.
Premiera: 20 grudnia
„Trolle”
Gdy ich wioskę najeżdżają zrzędliwe Bergeny, dwójka niedobranych przyjaciół musi działać w idealnej harmonii, by ocalić dzień.
Premiera: 20 grudnia
„Trolle 2”
Poppy i Branch muszą zjednoczyć sześć różnych plemion Trolli, oddanych różnym gatunkom muzyki, aby odnaleźć harmonię, która ocali wszystkich.
Premiera: 20 grudnia
„P.S. Kocham cię”
Życie Holly wydaje się skończone, gdy umiera jej mąż Gerry. Nie potrafiąc poradzić sobie sama, Holly otrzymuje wsparcie od matki i przyjaciół, którzy próbują ją pocieszyć.
Premiera: 20 grudnia
„Piękna i Bestia”
Młoda i piękna dziewczyna rozpoczyna życie w zamku należącym do tajemniczego potwora. Filmowa wersja słynnej baśni opowiadającej o tym, czym jest prawdziwa miłość.
Premiera: 20 grudnia
„Dotknięci miłością”
Nicholas i Isabel są sobie przeznaczeni, lecz życie i los wystawiają ich miłość na próbę. Czy uda im się być razem?
Premiera: 21 grudnia
„Wiosna Juliette”
Juliette wraca do rodzinnego miasta, by spędzić trochę czasu z rodziną. Na powierzchnię wypływają dawno pogrzebane wspomnienia i rodzinne sekrety.
Premiera: 21 grudnia
„Pada Shrek”
W Wigilię Shrek próbuje wczuć się w świąteczny nastrój dla Fiony i dzieci, ale chaos wywołany przez przyjaciół zmienia plany w niezapomnianą przygodę.
Premiera: 24 grudnia
„Noc przed Świętami w Krainie Czarów”
Gdy w Wigilię Święty Mikołaj otrzymuje spóźniony list od Księżniczki Kier, wyrusza do Krainy Czarów, by dostarczyć jej prezent.
Premiera: 24 grudnia
„Stażyści”
Dwóch sprzedawców, których kariery zostały storpedowane przez erę cyfrową, trafia na upragniony staż w Google, gdzie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy.
Premiera: 24 grudnia
„Andrea Bocelli: Because I Believe”
Spokojne wakacje Cécile z ojcem na południu Francji zostają zakłócone przez pojawienie się enigmatycznej przyjaciółki jej zmarłej matki.
Premiera: 25 grudnia
„Gdyby ulica Beale umiała mówić”
Ukochany młodej Afroamerykanki trafia do więzienia za czyn, którego nie popełnił. Nominacja do Oscara za scenariusz.
Premiera: 25 grudnia
„Sokół z masłem orzechowym”
Chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia.
Premiera: 25 grudnia
„Niebo. Rok w piekle”
Serial opowiada historię młodego i zagubionego w swoich wyborach Sebastiana (Stanisław Linowski), który trafia pod skrzydła charyzmatycznego guru (Tomasz Kot) prowadzącego wspólnotę duchową „Niebo”.
Premiera: 26 grudnia
„Feride przeciw całemu światu”
Feride, silna i niezależna kobieta, sprzeciwia się normom społecznym dzięki swojemu ostremu poczuciu humoru.
Premiera: 26 grudnia
„Barwy dźwięków”
Totsuko, która widzi emocje ludzi jako kolory, zakłada zespół razem z Kimi i Rui. Podczas prób muzyka wzmacnia ich więź i daje im poczucie wolności.
Premiera: 26 grudnia
„Barry Seal: Król przemytu”
CIA rekrutuje pilota, który ma poprowadzić jedną z największych tajnych operacji w historii Stanów Zjednoczonych.
Premiera: 27 grudnia
„Uciekające kurczaki”
W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky.
Premiera: 27 grudnia
„Ława przysięgłych”
Wdowa oskarża producenta broni o śmierć męża, który zginął w strzelaninie. Thriller na podstawie bestsellerowej powieści Johna Grishama.
