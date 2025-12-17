Same perełki od HBO Max do końca grudnia! Nowy film z DiCaprio i polskie seriale to dopiero początek

HBO Max zaskakuje świetnymi premierami w drugiej połowie grudnia. Na koniec roku serwuje widzom aż dwie nowiutkie produkcje oryginalne – od dziś obejrzycie odcinkowy dokument Macieja Bielińskiego o głośnym morderstwie Agnieszki Kotlarskiej, a pod koniec miesiąca wyląduje na platformie oparty na prawdziwej historii dramat psychologiczny „Niebo. Rok w piekle”, w którym Tomasz Kot wcieli się w guru sekty. Niewinna duchowa komuna zmienia się w brutalny system przemocy, manipulacji i fanatyzmu.

W serwisie także niemal codziennie pojawiać się będą największe kinowe hity, także tegoroczne. Zobaczymy między innymi filmy „Jedna bitwa po drugiej” – głośny thriller z Leonardo DiCaprio, serię „Kingsman” czy oscarowe „Gdyby ulica Beale umiała mówić”. Nie zabraknie również pozycji idealnych na święta Bożego Narodzenia.

Sprawdźcie wszystkie nowości i nie przegapcie świetnych premier podczas świąt.

Od tegorocznego hitu z DiCaprio po nowiutkie seriale oryginalne. To serwuje nam HBO Max na koniec roku

„Zabić Miss”



Dokument opowiadający historię Agnieszki Kotlarskiej, królowej piękności, obiecującej modelki, mamy i żony, której życie zostało brutalnie przerwane przez jej oszalałego na jej punkcie stalkera.

Premiera: 17 grudnia



„Pekielne wakacje”



Zamaskowany morderca terroryzuje letnich opiekunów obozu Pineway w tej kampowej komedii grozy.

Premiera: 18 grudnia



„Święta w blasku reflektorów”



Gwiazda pop i zbuntowany piłkarz odkrywają, że magia świąt może przemienić przelotny romans w prawdziwą miłość.

Premiera: 18 grudnia



„Romans pachnący drewnem”



Andrea wraca na święta do domu, gdzie spotyka dawną miłość. Wspólna odbudowa miasteczka po pożarze rodzi uczucie.

Premiera: 18 grudnia



„Jedna bitwa po drugiej”



Bob, podstarzały rewolucjonista, żyje w paranoi z córką Willą. Gdy wróg wraca, a ona znika, rozpoczyna desperackie poszukiwania.

Premiera: 19 grudnia



„Ricky Bobby – Demon prędkości”



Sławny amerykański rajdowiec staje do pojedynku z rywalem z Francji. Gra toczy się o wysoką stawkę, a zwycięzca może być tylko jeden.

Premiera: 19 grudnia



„Kingsman: Tajne służby”



Colin Firth jako doświadczony agent służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza.

Premiera: 19 grudnia



„Kingsman: Złoty Krąg”



Kontynuacja kinowego hitu opowiadająca o przygodach członków brytyjskiej organizacji szpiegowskiej, którzy próbują ochronić świat przed złoczyńcami.

Premiera: 19 grudnia



„Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?”



Kameralny dokument przedstawiający historię zespołu Counting Crows i nieustającą presję, jaka towarzyszyła ich sukcesowi.

Premiera: 19 grudnia



„Minecraft: Film”



Kultowy film w nowej odsłonie – śpiewaj lub twórz memy z ulubionych scen!

Premiera: 19 grudnia



„Jutro o świcie”



Una zmaga się z żałobą, skrywając sekret, którego nie potrafi w pełni wyrazić, próbując odnaleźć się w trudnych sytuacjach.

Premiera: 20 grudnia



„Trolle”



Gdy ich wioskę najeżdżają zrzędliwe Bergeny, dwójka niedobranych przyjaciół musi działać w idealnej harmonii, by ocalić dzień.

Premiera: 20 grudnia



„Trolle 2”



Poppy i Branch muszą zjednoczyć sześć różnych plemion Trolli, oddanych różnym gatunkom muzyki, aby odnaleźć harmonię, która ocali wszystkich.

Premiera: 20 grudnia



„P.S. Kocham cię”



Życie Holly wydaje się skończone, gdy umiera jej mąż Gerry. Nie potrafiąc poradzić sobie sama, Holly otrzymuje wsparcie od matki i przyjaciół, którzy próbują ją pocieszyć.

Premiera: 20 grudnia



„Piękna i Bestia”



Młoda i piękna dziewczyna rozpoczyna życie w zamku należącym do tajemniczego potwora. Filmowa wersja słynnej baśni opowiadającej o tym, czym jest prawdziwa miłość.

Premiera: 20 grudnia



„Dotknięci miłością”



Nicholas i Isabel są sobie przeznaczeni, lecz życie i los wystawiają ich miłość na próbę. Czy uda im się być razem?

Premiera: 21 grudnia



„Wiosna Juliette”



Juliette wraca do rodzinnego miasta, by spędzić trochę czasu z rodziną. Na powierzchnię wypływają dawno pogrzebane wspomnienia i rodzinne sekrety.

Premiera: 21 grudnia



„Pada Shrek”



W Wigilię Shrek próbuje wczuć się w świąteczny nastrój dla Fiony i dzieci, ale chaos wywołany przez przyjaciół zmienia plany w niezapomnianą przygodę.

Premiera: 24 grudnia



„Noc przed Świętami w Krainie Czarów”



Gdy w Wigilię Święty Mikołaj otrzymuje spóźniony list od Księżniczki Kier, wyrusza do Krainy Czarów, by dostarczyć jej prezent.

Premiera: 24 grudnia



„Stażyści”



Dwóch sprzedawców, których kariery zostały storpedowane przez erę cyfrową, trafia na upragniony staż w Google, gdzie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy.

Premiera: 24 grudnia



„Andrea Bocelli: Because I Believe”



Spokojne wakacje Cécile z ojcem na południu Francji zostają zakłócone przez pojawienie się enigmatycznej przyjaciółki jej zmarłej matki.

Premiera: 25 grudnia



„Gdyby ulica Beale umiała mówić”



Ukochany młodej Afroamerykanki trafia do więzienia za czyn, którego nie popełnił. Nominacja do Oscara za scenariusz.

Premiera: 25 grudnia



„Sokół z masłem orzechowym”



Chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia.

Premiera: 25 grudnia



„Niebo. Rok w piekle”



Serial opowiada historię młodego i zagubionego w swoich wyborach Sebastiana (Stanisław Linowski), który trafia pod skrzydła charyzmatycznego guru (Tomasz Kot) prowadzącego wspólnotę duchową „Niebo”.

Premiera: 26 grudnia



„Feride przeciw całemu światu”



Feride, silna i niezależna kobieta, sprzeciwia się normom społecznym dzięki swojemu ostremu poczuciu humoru.

Premiera: 26 grudnia



„Barwy dźwięków”



Totsuko, która widzi emocje ludzi jako kolory, zakłada zespół razem z Kimi i Rui. Podczas prób muzyka wzmacnia ich więź i daje im poczucie wolności.

Premiera: 26 grudnia



„Barry Seal: Król przemytu”



CIA rekrutuje pilota, który ma poprowadzić jedną z największych tajnych operacji w historii Stanów Zjednoczonych.

Premiera: 27 grudnia



„Uciekające kurczaki”



W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky.

Premiera: 27 grudnia



„Ława przysięgłych”



Wdowa oskarża producenta broni o śmierć męża, który zginął w strzelaninie. Thriller na podstawie bestsellerowej powieści Johna Grishama.

