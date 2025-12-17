Same perełki od HBO Max do końca grudnia! Nowy film z DiCaprio i polskie seriale to dopiero początek
„Jedna bitwa po drugiej”
„Jedna bitwa po drugiej” Źródło: Ghoulardi Film Company
W drugiej połowie grudnia HBO Max przygotowało dla widzów kapitalne premiery. Oprócz świetnych produkcji oryginalnych zobaczymy najświeższe hity kinowe. Mamy dla was całą rozpiskę.

HBO Max zaskakuje świetnymi premierami w drugiej połowie grudnia. Na koniec roku serwuje widzom aż dwie nowiutkie produkcje oryginalne – od dziś obejrzycie odcinkowy dokument Macieja Bielińskiego o głośnym morderstwie Agnieszki Kotlarskiej, a pod koniec miesiąca wyląduje na platformie oparty na prawdziwej historii dramat psychologiczny „Niebo. Rok w piekle”, w którym Tomasz Kot wcieli się w guru sekty. Niewinna duchowa komuna zmienia się w brutalny system przemocy, manipulacji i fanatyzmu.

W serwisie także niemal codziennie pojawiać się będą największe kinowe hity, także tegoroczne. Zobaczymy między innymi filmy „Jedna bitwa po drugiej” – głośny thriller z Leonardo DiCaprio, serię „Kingsman” czy oscarowe „Gdyby ulica Beale umiała mówić”. Nie zabraknie również pozycji idealnych na święta Bożego Narodzenia.

Sprawdźcie wszystkie nowości i nie przegapcie świetnych premier podczas świąt.

Od tegorocznego hitu z DiCaprio po nowiutkie seriale oryginalne. To serwuje nam HBO Max na koniec roku

„Zabić Miss”

Dokument opowiadający historię Agnieszki Kotlarskiej, królowej piękności, obiecującej modelki, mamy i żony, której życie zostało brutalnie przerwane przez jej oszalałego na jej punkcie stalkera.
Premiera: 17 grudnia

„Pekielne wakacje”

Zamaskowany morderca terroryzuje letnich opiekunów obozu Pineway w tej kampowej komedii grozy.
Premiera: 18 grudnia

„Święta w blasku reflektorów”

Gwiazda pop i zbuntowany piłkarz odkrywają, że magia świąt może przemienić przelotny romans w prawdziwą miłość.
Premiera: 18 grudnia

„Romans pachnący drewnem”

Andrea wraca na święta do domu, gdzie spotyka dawną miłość. Wspólna odbudowa miasteczka po pożarze rodzi uczucie.
Premiera: 18 grudnia

„Jedna bitwa po drugiej”

Bob, podstarzały rewolucjonista, żyje w paranoi z córką Willą. Gdy wróg wraca, a ona znika, rozpoczyna desperackie poszukiwania.
Premiera: 19 grudnia

„Ricky Bobby – Demon prędkości”

Sławny amerykański rajdowiec staje do pojedynku z rywalem z Francji. Gra toczy się o wysoką stawkę, a zwycięzca może być tylko jeden.
Premiera: 19 grudnia

„Kingsman: Tajne służby”

Colin Firth jako doświadczony agent służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza.
Premiera: 19 grudnia

„Kingsman: Złoty Krąg”

Kontynuacja kinowego hitu opowiadająca o przygodach członków brytyjskiej organizacji szpiegowskiej, którzy próbują ochronić świat przed złoczyńcami.
Premiera: 19 grudnia

„Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?”

Kameralny dokument przedstawiający historię zespołu Counting Crows i nieustającą presję, jaka towarzyszyła ich sukcesowi.
Premiera: 19 grudnia

„Minecraft: Film”

Kultowy film w nowej odsłonie – śpiewaj lub twórz memy z ulubionych scen!
Premiera: 19 grudnia

„Jutro o świcie”

Una zmaga się z żałobą, skrywając sekret, którego nie potrafi w pełni wyrazić, próbując odnaleźć się w trudnych sytuacjach.
Premiera: 20 grudnia

„Trolle”

Gdy ich wioskę najeżdżają zrzędliwe Bergeny, dwójka niedobranych przyjaciół musi działać w idealnej harmonii, by ocalić dzień.
Premiera: 20 grudnia

„Trolle 2”

Poppy i Branch muszą zjednoczyć sześć różnych plemion Trolli, oddanych różnym gatunkom muzyki, aby odnaleźć harmonię, która ocali wszystkich.
Premiera: 20 grudnia

„P.S. Kocham cię”

Życie Holly wydaje się skończone, gdy umiera jej mąż Gerry. Nie potrafiąc poradzić sobie sama, Holly otrzymuje wsparcie od matki i przyjaciół, którzy próbują ją pocieszyć.
Premiera: 20 grudnia

„Piękna i Bestia”

Młoda i piękna dziewczyna rozpoczyna życie w zamku należącym do tajemniczego potwora. Filmowa wersja słynnej baśni opowiadającej o tym, czym jest prawdziwa miłość.
Premiera: 20 grudnia

„Dotknięci miłością”

Nicholas i Isabel są sobie przeznaczeni, lecz życie i los wystawiają ich miłość na próbę. Czy uda im się być razem?
Premiera: 21 grudnia

„Wiosna Juliette”

Juliette wraca do rodzinnego miasta, by spędzić trochę czasu z rodziną. Na powierzchnię wypływają dawno pogrzebane wspomnienia i rodzinne sekrety.
Premiera: 21 grudnia

„Pada Shrek”

W Wigilię Shrek próbuje wczuć się w świąteczny nastrój dla Fiony i dzieci, ale chaos wywołany przez przyjaciół zmienia plany w niezapomnianą przygodę.
Premiera: 24 grudnia

„Noc przed Świętami w Krainie Czarów”

Gdy w Wigilię Święty Mikołaj otrzymuje spóźniony list od Księżniczki Kier, wyrusza do Krainy Czarów, by dostarczyć jej prezent.
Premiera: 24 grudnia

„Stażyści”

Dwóch sprzedawców, których kariery zostały storpedowane przez erę cyfrową, trafia na upragniony staż w Google, gdzie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy.
Premiera: 24 grudnia

„Andrea Bocelli: Because I Believe”

Spokojne wakacje Cécile z ojcem na południu Francji zostają zakłócone przez pojawienie się enigmatycznej przyjaciółki jej zmarłej matki.
Premiera: 25 grudnia

„Gdyby ulica Beale umiała mówić”

Ukochany młodej Afroamerykanki trafia do więzienia za czyn, którego nie popełnił. Nominacja do Oscara za scenariusz.
Premiera: 25 grudnia

„Sokół z masłem orzechowym”

Chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia.
Premiera: 25 grudnia

„Niebo. Rok w piekle”

Serial opowiada historię młodego i zagubionego w swoich wyborach Sebastiana (Stanisław Linowski), który trafia pod skrzydła charyzmatycznego guru (Tomasz Kot) prowadzącego wspólnotę duchową „Niebo”.
Premiera: 26 grudnia

„Feride przeciw całemu światu”

Feride, silna i niezależna kobieta, sprzeciwia się normom społecznym dzięki swojemu ostremu poczuciu humoru.
Premiera: 26 grudnia

„Barwy dźwięków”

Totsuko, która widzi emocje ludzi jako kolory, zakłada zespół razem z Kimi i Rui. Podczas prób muzyka wzmacnia ich więź i daje im poczucie wolności.
Premiera: 26 grudnia

„Barry Seal: Król przemytu”

CIA rekrutuje pilota, który ma poprowadzić jedną z największych tajnych operacji w historii Stanów Zjednoczonych.
Premiera: 27 grudnia

„Uciekające kurczaki”

W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky.
Premiera: 27 grudnia

„Ława przysięgłych”

Wdowa oskarża producenta broni o śmierć męża, który zginął w strzelaninie. Thriller na podstawie bestsellerowej powieści Johna Grishama.
Premiera:29 grudniaCzytaj też:
