5 thrillerów nie do ominięcia na Netflix. Dobre, a mało znane perełki

Mamy piątek, a to oznacza tylko jedno: seans bez wyrzutów sumienia i porannego niewyspania. Jeśli masz dość oczywistych hitów, które wszyscy już widzieli, i szukasz czegoś mroczniejszego, gęstszego i naprawdę wciągającego — jesteś w dobrym miejscu.

Wybraliśmy 5 thrillerów na Netflix, które nie zawsze trafiają na listy „najpopularniejszych”, ale potrafią zostawić widza w szoku przy napisach końcowych. To mało znane perełki, które grają na emocjach, psychice i napięciu — i właśnie dlatego warto dać im szansę. Sprawdźcie listę i odpoczywajcie z filmami, które was nie zawiodą.

Najlepsze z najlepszych. Thrillery Netfliksa, które zasługują na seans

„Gad”

Zatwardziały detektyw usiłuje rozwikłać zagadkę brutalnego zabójstwa młodego agenta nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia.

„Winni”

Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Baylor (Gyllenhaal) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.

„Zostaw świat za sobą”

Apokaliptyczny thriller nagradzanego reżysera i scenarzysty Sama Esmaila („Mr. Robot”). Amanda (laureatka Oscara Julia Roberts) i jej mąż Clay (nominowany do Oscara Ethan Hawke) wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi — Archiem (Charlie Evans) i Rose (Farrah Mackenzie). Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych — G.H. (laureat Oscara Mahershala Ali) i jego córki Ruth (Myha’la), którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.

„Diabeł wcielony”

W Knockemstiff w stanie Ohio i w otaczających je leśnych ostępach mroczne indywidua – demoniczny kaznodzieja (Robert Pattinson), przerażające małżeństwo (Jason Clarke i Riley Keough) oraz zdeprawowany szeryf (Sebastian Stan) – zaciskają pętlę wokół młodego Arvina Russella (Tom Holland) próbującego chronić siebie i swoją rodzinę przed silami zła. Film „Diabeł wcielony” w reżyserii Antonio Camposa, którego akcja rozgrywa się w okresie pomiędzy II Wojną Światową a konfliktem w Wietnamie, przedstawia złowieszczą wizję walki sprawiedliwych przeciwko ludziom bez żadnych zasad.

Czytaj też:

To „najlepszy film tego genialnego reżysera”. Znika z Netlix za 5 dniCzytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix! Ten miniserial przyciągnie w tym tygodniu tłumy