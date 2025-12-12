Wspaniała wiadomość dla widzów! „The Pitt” wraca już na dniach!

„The Pitt” od premiery w styczniu 2025 roku stał się ogólnoświatowym fenomenem. Produkcja oryginalna HBO Max jest w czołówce wielu zestawień najlepszych seriali ostatnich miesięcy i została doceniona przez krytyków i widzów, którzy już nie mogą doczekać się kolejnego sezonu tej opowieści. Serial pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Każdy odcinek to jedna godzina z życia szpitalnego oddziału ratunkowego. W roli głównej występuje Noah Wyle, znany dobrze polskiej publiczności z roli lekarza w hicie „Ostry dyżur”.

Serial, jakiego do tej pory nie było. Widzowie go pokochali

Pierwszy sezon serialu medycznego zebrał wiele fantastycznych recenzji zarówno wśród krytyków, jak i widzów. „The Pitt” został uznany za najlepszy serial dramatyczny podczas tegorocznego rozdania nagród Emmy. Noah Wyle zdobył statuetkę dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym. Katherine LaNasa została nagrodzona w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym. „The Pitt” zdobył także dwie nominacje do Złotych Globów.

„The Pitt” jest produkowany przez John Wells Productions oraz Warner Bros. Television. Twórcą serialu jest R. Scott Gemmill. R. Scott Gemmill, który napisał pierwszy odcinek jest także producentem wykonawczym serii, podobnie jak Noah Wyle. Wśród pozostałych producentów wykonawczych znaleźli się John Wells, JWP's Erin Jontow, Simran Baidwan oraz Michael Hissrich. Zdjęcia do serialu powstały głównie w studio Warner Bros w Burbank w stanie California.

Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu „The Pitt” będzie można zobaczyć już 9 stycznia 2026 roku w serwisie HBO Max.

