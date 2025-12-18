100 najlepszych filmów XXI wieku. Ten ranking rozpalał dyskusje przez cały 2025 rok

Pod koniec 2025 roku wracamy do jednego z najciekawszych filmowych zestawień ostatnich miesięcy. Przypominamy ranking najlepszych filmów XXI wieku przygotowany przez „The New York Times” – listę, która przez cały rok wzbudzała dyskusje wśród miłośników kina i krytyków. Zestawienie stworzone zostało przez ponad 500 reżyserów, aktorów i ludzi filmu, którzy zagłosowali w ankiecie – każdy z nich wskazał dziesięć, subiektywnie najważniejszych filmów, które miały premierę po 1 stycznia 2000 roku., Tak powstał ranking 100 filmów, które najmocniej wpłynęły na współczesne kino i – zdaniem środowiska filmowego – najlepiej przetrwały próbę czasu.

Na podstawie oddanych głosów powstała lista 100 tytułów, które w opinii filmowego środowiska najmocniej ukształtowały kino XXI wieku. Wśród głosujących znaleźli się m.in. laureaci Oscarów – Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins czy Guillermo del Toro – a także uznani aktorzy, tacy jak Julianne Moore, John Turturro, Chiwetel Ejiofor czy Mikey Madison. To ranking, do którego warto wrócić – zwłaszcza pod koniec roku, planując kolejne filmowe seanse.

Najlepsze filmy XXI wieku według „The New York Times”. Wracamy do rankingu z 2025 roku

„Supersamiec”



Evan i Seth, dwaj najlepsi kumple, są uczniami ostatniej klasy liceum. Przed zakończeniem szkoły rozpoczynają przygotowania do niezapomnianej imprezy.



„Zagadka zbrodni”



W małym miasteczku dochodzi do serii morderstw młodych kobiet. Detektyw z Seulu przy pomocy miejscowej policji szuka sprawcy.



„Grizzly Man”



Historia Timothy'ego Treadwella, który przez lata obserwował niedźwiedzie na Alasce. Swoją pasję przypłacił życiem.



„Grawitacja”



Weteran misji kosmicznych i ambitna pani naukowiec krążą po orbicie Ziemi na uszkodzonym promie.



„Czarna Pantera”



Książę T'Challa przywdziewa kostium Czarnej Pantery po tym, jak jego ojciec - król Wakandy - zostaje podstępnie zamordowany.



„Najgorszy człowiek na świecie”



Pełna życiowej energii Julie u progu trzydziestych urodzin stara się poukładać swoje skomplikowane życie uczuciowe.



„Raport mniejszości”



W 2054 roku można przewidzieć przyszłość, a winnych ukarać, zanim popełnią zbrodnię. Komisarz John Anderton zostaje oskarżony o morderstwo, do którego jeszcze nie doszło.



„Michael Clayton”



Prawnik, który specjalizuje się w tuszowaniu wybryków wysoko postawionych klientów, otrzymuje zadanie uwolnienia koncernu chemicznego od zarzutów zanieczyszczania środowiska.



„Gladiator”



Generał Maximus – prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec – w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.



„Fish Tank”



Życie nastoletniej Mii zmienia się, gdy jej mama przyprowadza do domu nowego chłopaka.



„Frances Ha”



Frances ma 27 lat i każdego dnia budzi się z nowym pomysłem na przyszłość.



„Interstellar”



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.



„Zbieracze i zbieraczka”



Tematem tego obrazu jest wielowiekowa tradycja zbierania resztek plonów pozostałych na polu po żniwach. Dawniej pokłośnicami bywały wiejskie kobiety, w filmie zaś widzimy, iż zbieranie resztek stało się sposobem na życie dla wielu grup społecznych: bezdomnych, młodzieży, filantropów i artystów.



„Władca pierścieni: Drużyna pierścienia”



Podróż hobbita z Shire i jego ośmiu towarzyszy, której celem jest zniszczenie potężnego pierścienia pożądanego przez Czarnego Władcę - Saurona.



„Poprzednie życie”



Przyjaciele z dzieciństwa po 20 latach spędzają wspólnie jeden tydzień.



„Legenda telewizji”



Ron Burgundy to najpopularniejszy redaktor w San Diego. Gdy wyrasta mu konkurencja w postaci przepięknej kobiety, zaczyna on podstępną walkę o pozycję.



„Melancholia”



Do Ziemi zbliża Melancholia - planeta, która dotąd była ukryta za Słońcem. W międzyczasie odbywa się wesele Justine i Michaela.



„Co jest grane, Davis?”



Podróż przez świat muzyki folkowej, w którą zabiera nas początkujący tytułowy artysta.



„Scena zbrodni”



Dokument przedstawia sposób działania indonezyjskich szwadronów śmierci w 1965-66 roku.



„Czarny łabędź”



Ambitna tancerka bierze udział w walce o główna rolę w spektaklu "Jezioro łabędzie". Jest gotowa wiele poświęcić, by osiągnąć cel.



„Volver”



Matka dwóch córek powraca z zaświatów, by naprawić to, do czego doprowadziła za życia.



„Drzewo życia”



Mimo skomplikowanych relacji z ojcem Jack ma szczęśliwe dzieciństwo. Gdy wkracza w dorosłość, staje się zagubiony i wyobcowany.



„Aftersun”



Młody ojciec Calum i jego córka Sophie wyjeżdżają razem do tureckiego kurortu. Podczas wspólnych wakacji stają się sobie bliżsi niż kiedykolwiek.



„Wszystko wszędzie naraz”



Borykająca się z trudami codzienności kobieta w średnim wieku zostaje wciągnięta w szaloną przygodę, w której sama może uratować świat, eksplorując inne wszechświaty.



„Bracie, gdzie jesteś?”



W latach Wielkiego Kryzysu złodziejaszek Ulysses i jego dwaj kompani uciekają z więzienia. Główny bohater mami towarzyszy wizją ukrytego skarbu.



„Miłość”



Georges i Anna są kochającym się małżeństwem z 50-letnim stażem. Ich spokój zakłóca postępująca choroba kobiety.



„The Florida Project”



Historia sześcioletniej rozrabiaki Moonee i jej zbuntowanej matki Halley, próbujących ułożyć sobie życie w tanim motelu na obrzeżach najszczęśliwszego miejsca na świecie – Disneylandu.



„Ratatuj”



Szczur Remy marzy o karierze kucharza. Pewnego dnia trafia do ekskluzywnej paryskiej restauracji.



„Carol”



Nowy Jork, lata 50. Marząca o lepszym życiu pracownica sklepu zakochuje się w starszej i zamężnej kobiecie.



„Ocean's Eleven: Ryzykowna gra”



Zaraz po wyjściu z więzienia Danny Ocean planuje napaść jednocześnie na trzy kasyna w Las Vegas. W tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców.



„Pozwól mi wejść”



Dziesięć lat temu córka Marka została napadnięta przez wampira. Teraz mężczyzna robi wszystko, by zapewnić jej bezpieczeństwo oraz świeżą krew.



„Pod skórą”



Piękna Laura poluje na samotnych mężczyzn. Zwabieni nie wiedzą, co kryje się za drzwiami jej domu.



„The Hurt Locker. W pułapce wojny”



Elitarna jednostka saperów odbywa misję w Iraku. Nigdy nie wiadomo, kto okaże się wrogiem i gdzie ukryta jest kolejna bomba.



„Tar”



Uznana kompozytorka Lydia Tár zostaje pierwszą w historii kobietą-dyrygentką największej niemieckiej orkiestry.



„Spotlight”



Dziennikarze bostońskiej gazety trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim.



„Oppenheimer”



Historia amerykańskiego naukowca J. Roberta Oppenheimera i jego roli w stworzeniu bomby atomowej.



„Zaginiona dziewczyna”



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać. Zobacz pełny opis



„Mała Miss”



Dysfunkcyjna rodzina wyrusza w daleką podróż małym busem, by 7-letnia Olive mogła wziąć udział w konkursie piękności dla dzieci.



„Memento”



Leonard, szukający mordercy swojej żony, w wyniku wypadku traci pamięć krótkotrwałą. Nieustannie robi więc notatki i zdjęcia, a ważniejsze fakty tatuuje sobie na ciele.



„Kill Bill”



Zawodowa morderczyni realizuje plan zemsty na dawnych kompanach, którzy chcieli ją zabić.



„Whiplash”



Młody i ambitny perkusista za wszelką cenę pragnie dołączyć do czołówki najwybitniejszych artystów muzyki jazzowej.



„Toni Erdmann”



Lekkoduch Winfried postanawia złożyć swojej zapracowanej córce wizytę w Bukareszcie. Spotkaniu towarzyszy jego ekscentryczne alter ego "Toni Erdmann", przedstawiający się jako coach szefa dziewczyny.



„Nieoszlifowane diamenty”



Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.



„Medal dla miss”



Konkurs rasowych psów staje się bezwzględną walką o wygraną, w którym właściciele swoich czworonożnych pupili nie cofną się przed niczym.



„Lewy sercowy”



Mający problemy emocjonalne Barry szuka miłości. W końcu poznaje kobietę i robi wszystko, by przypaść jej do gustu.



„Incepcja”



Czasy, gdy technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Złodziej Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu.



„Labirynt fauna”



Hiszpania, 1944 rok. Jedenastoletnia Ofelia przenosi się z matką do domu okrutnego ojczyma. Pewnego dnia odkrywa tajemniczy labirynt, w którym spotyka fauna.



„Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej”



Borat, dziennikarz kazaskiej telewizji, jedzie do USA, by poznać amerykańską kulturę.



„Faworyta”



Pojawienie się na angielskim dworze nowej służącej Abigail zaczyna zagrażać pozycji lady Sary, która rządzi krajem w zastępstwie schorowanej królowej Anny.



„Zniewolony”



Połowa XIX wieku. Mieszkaniec Nowego Jorku zostaje porwany i sprzedany jako niewolnik na południe Stanów Zjednoczonych.



„Odlot”



70-letni Carl po śmierci żony zamienia swój dom w statek powietrzny i odlatuje do Ameryki Południowej, by spełnić swoje marzenie. Przez przypadek zabiera ze sobą ośmioletniego skauta.



„Przed zachodem słońca”



Od nocnej wędrówki po Wiedniu minęło 9 lat. Tym razem Jesse i Celine spotykają się w Paryżu, gdzie mężczyzna promuje swoją książkę.



„Życie na podsłuchu”



Agent służb specjalnych w NRD otrzymuje zadanie śledzenia poczynań znanego pisarza i jego partnerki. Z czasem zaczyna współczuć podsłuchiwanym.



„U progu sławy”



Aspirujący dziennikarz muzyczny wyrusza w trasę koncertową z popularnym zespołem rockowym, aby napisać o nim artykuł.



„Roma”



Cleo pracuje jako służąca u pani Sofii. Kiedy od pracodawczyni odchodzi mąż, a gosposia zachodzi w nieplanowaną ciążę, obie zbliżają się do siebie.



„Moneyball”



Manager Oakland Athletics, Billy Beane, postanawia zrezygnować z tradycyjnych metod prowadzenia drużyny i wykorzystać nowe analizy komputerowe.



„Pewnego razu... w Hollywood”



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.



„Oldboy”



Uwolniony po 15 latach Dae-su ma pięć dni, by odkryć kto go uwięził i dokonać brutalnej zemsty.



„Mistrz”



Po wojnie Freddie nie może odnaleźć swojego miejsca w świecie. Ale kiedy trafia na charyzmatycznego wizjonera Lancastera Dodda, zostaje jego uczniem i pomocnikiem.



„Amelia”



Żyjąca sama w wielkim Paryżu Amelia postanawia, że będzie uszczęśliwiać ludzi.



„I raz, i dwa”



Członkowie rodziny ze średniej klasy społecznej mieszkający w Tajpej dążą do pogodzenia swojej przeszłości oraz teraźniejszości z życiem codziennym.



„Lady Bird”



Rok z życia zbuntowanej dziewczyny, która uczy się w katolickim liceum.



„Portret kobiety w ogniu”



Francja, 1760. Marianne, malująca na zlecenie, musi wykonać portret młodej damy bez jej wiedzy.



„Tamte dni, tamte noce”



Nastoletni chłopak zakochuje się w gościu, który przyjechał na wakacje do jego rodziców.



„Poważny człowiek”



Życie Larry'ego Gopnika niespodziewanie się rozsypuje: żona żąda rozwodu, jej nowy kochanek wyrzuca go z domu, a jego kariera naukowa stoi pod znakiem zapytania.



„Prorok”



Dziewiętnastoletni Malik zostaje skazany na sześć lat więzienia. Podczas odsiadywania wyroku zdobywa pozycję szefa mafii.



„WALL·E”



Daleka przyszłość. Ziemię opuszczoną przez ludzi próbuje uprzątnąć uroczy robot WALL.E. Pewnego dnia na planetę przybywa EVE – przepiękna, nowoczesna maszyna, która szuka oznak życia.



„Rozstanie”



Nader i Simin są teherańskim małżeństwem w separacji. Pewne z pozoru błahe zdarzenie postawi bohaterów przed wieloma moralnie niejednoznacznymi wyborami.



„Druhny”



Annie zostaje druhną honorową. Wraz z koleżankami wyrusza w podróż, by zaszaleć na wieczorze panieńskim.



„Infiltracja”



Tajny policjant w szeregach grupy przestępczej i informator mafii w bostońskiej jednostce dochodzeniowej toczą ze sobą śmiertelną rozgrywkę.



„Między słowami”



Podstarzały aktor i młoda dziewczyna nawiązują nić porozumienia podczas pobytu w Tokio, gdzie oboje czują się osamotnieni.



„Nowy początek”



Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.



„Mroczny rycerz”



Batman, z pomocą porucznika Gordona oraz prokuratora Harveya Denta, występuje przeciwko przerażającemu i nieobliczalnemu Jokerowi, który chce pogrążyć Gotham City w chaosie.



„Adaptacja”



Neurotyczny scenarzysta nieudolnie stara się napisać adaptację filmową książki o orchideach.



„Anatomia upadku”



Mężczyzna upada z wysokości i ginie. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna?



„Nić widmo”



Reynolds Woodcock jest znanym w całym Londynie krawcem. Pewnego dnia zakochuje się w Almie, która burzy jego uporządkowane życie.



„Ona”



Samotny pisarz zapoznaje się z nowo zakupionym systemem operacyjnym, który ma zaspokoić wszystkie jego potrzeby.



„Boyhood”



Opowieść ukazuje życie Masona i otaczających go osób, począwszy od lat 5 do 18. urodzin chłopca.



„Grand Budapest Hotel”



Konsjerż słynnego hotelu zawiera znajomość z młodym pracownikiem, który zostaje jego zaufanym protegowanym.



„Genialny klan”



Tenenbaumowie to rodzina geniuszy, od której odszedł ojciec. Mężczyzna powraca po latach, by pogodzić się z dziećmi i żoną.



„Wilk z Wall Street”



Historia Jordana Belforta, brokera, którego błyskawiczna droga na szczyt i rozrzutny styl życia wzbudziły zainteresowanie FBI.



„Zodiak”



San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.



„I twoją matkę też”



Dwóch nastolatków zabiera starszą od siebie piękną kobietę w podróż, która zmieni ich życie.



„Tajemnica Brokeback Mountain”



Historia dwóch mężczyzn, którzy z sentymentem wracają do malowniczego Brokeback, gdzie przed laty połączyła ich wielka miłość.



„Przyczajony tygrys, ukryty smok”



Mistrz Li Mu Bai zawiedziony, że jego medytacje nie przynoszą skutku, postanawia oddać swój legendarny miecz. O przewiezienie go do Pekinu prosi swoją przyjaciółkę.



„Miasto Boga”



Oparta na faktach historia dwóch chłopców ze slumsów Rio de Janeiro. Jeden z nich dołączył do gangu, drugi wybrał sztukę i został fotografem.



„Bękarty wojny”



W okupowanej przez nazistów Francji oddział złożony z Amerykanów żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera.



„Ludzkie dzieci”



Ponura wizja przyszłości, w której ludzie utracili zdolność reprodukcji.



„Strefa interesów”



Komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss i jego żona Hedwiga próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.



„Mad Max: Na drodze gniewu”



Po nuklearnej katastrofie świat stał się pustynią. Nieliczni, co przetrwali wybuch, walczą o wodę i wolność od niebezpiecznych organizacji rządzących na Ziemi.



„The Social Network”



Historia powstania Facebooka. Komputerowy geniusz z Harvardu zakłada stronę thefacebook.com, która nieoczekiwanie bije rekordy popularności.



„Spirited Away: W krainie Bogów”



Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.



„Uciekaj!”



Czarnoskóry mężczyzna udaje się ze swoją białą partnerką do posiadłości jej rodziców. Panująca tam atmosfera wprawia go w niepokój.



„Zakochany bez pamięci”



Joel odkrywa, że jego była dziewczyna poddała się zabiegowi wymazania go z pamięci. On postanawia zrobić to samo, ale w trakcie operacji uświadamia sobie, że wciąż ją kocha.



„To nie jest kraj dla starych ludzi”



Gdy Llewelyn Moss znajduje walizkę zawierającą gotówkę, nie spodziewa się, że ściągnie na siebie niebezpieczeństwo w postaci psychopatycznego zabójcy, Antona Chigurha.



„Moonlight”



Czarnoskóry chłopak próbuje się odnaleźć w niebezpiecznym świecie narkotyków i przeciwstawić życiowym problemom.



„Spragnieni miłości”



Hongkong 1962. Su i Chow wynajmują mieszkania w tej samej kamienicy. Oboje osamotnieni z powodu nieobecności małżonków zaczynają darzyć się uczuciem.



„Aż poleje się krew”



Podczas odwiertów prowadzonych nieopodal małego kalifornijskiego miasteczka cyniczny nafciarz, Daniel Plainview, natrafia na ogromne źródło ropy. Wkrótce wchodzi w konflikt z kaznodzieją rządzącym lokalną społecznością.



„Mulholland Drive”



Rita traci pamięć wskutek wypadku samochodowego. Odkrywa, że jej torba jest pełna pieniędzy i postanawia dowiedzieć się, skąd one pochodzą.



„Parasite”



Kiedy Ki-woo dostaje pracę jako korepetytor córki zamożnego małżeństwa, wymyśla sposób na zapewnienie zatrudnienia również reszcie swojej rodziny.

