Rozpiska wszystkich nowości w styczniu 2026 na Netflix. Wraca duet Damon-Affleck!

Już 1 stycznia w Netflixie dwie głośne premiery, które otworzą 2026 rok w naprawdę spektakularnym stylu. Największe emocje wywoła wielki finał „Stranger Things” – epickie domknięcie jednego z najchętniej oglądanych seriali w historii serwisu. Tego samego dnia zadebiutuje także „O krok za daleko”, thriller na podstawie powieści Harlana Cobena, w którym główny bohater próbuje odnaleźć zaginioną córkę i odkrywa mroczne sekrety, które mogą na zawsze zmienić jego życie.

Dla fanów zagadek kryminalnych pojawi się również „Siedem zegarów” Agathy Christie – klasyczna historia z tajnym stowarzyszeniem i śledztwem prowadzonym przez odważną lady Bundle Brent. W repertuarze znajdzie się także mocne kino sensacyjne – „Łup”, film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Na ekranie ponownie zobaczymy uwielbiany i wielokrotnie nagradzany duet – Matta Damona i Bena Afflecka, którzy wracają w opowieści o wielkich pieniądzach, ryzyku i zaufaniu.

Fani romantycznych historii mogą zacząć od nowego sezonu „Bridgertonów”, w którym brytyjska socjeta znów rozgrzewa serca widzów, a w centrum uwagi znajdzie się buntowniczy Benedict Bridgerton. Romantykom spodoba się także „Ludzi, których spotykamy na wakacjach” – historia Poppy i Alexa, dwojga przyjaciół próbujących odbudować relację przerwaną na dwa lata. To ciepły, emocjonalny film o miłości, przyjaźni i drugich szansach.

Zobaczcie pełną rozpiskę nowości na pierwszy miesiąc 2026 roku na Netflix poniżej.

Wszystkie nowości w styczniu na Netflix

„Stranger Things”, sezon 5. – finał



W Hawkins trwa lockdown, Jedenastka jest w ukryciu, a niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem. Ekipa łączy więc siły, aby dopaść i zlikwidować Vecnę.

Premiera: 1 stycznia



„O krok za daleko”



Simon wiódł idealne życie — kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom… Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku — zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami — może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

Premiera: 1 stycznia



„Kraina grzechu”



Na farmie na półwyspie Bjäre zostaje znaleziony martwy nastolatek Silas. Rozwiązaniem tej sprawy ma zająć się wiecznie rozgniewana, ekscentryczna, ale niezwykle bystra śledcza Dani (Krista Kosonen), której partnerem zostaje początkujący Malik (Mohammed Nour Oklah). Wspólne dochodzenie prowadzi ich w sam środek patriarchalnego bagna na szwedzkiej prowincji, gdzie szybko trafiają w centrum rodzinnego konfliktu trwającego od pokoleń. Dani, którą coś łączy z ofiarą, coraz głębiej wsiąka w sprawę i w życie rodzin uwikłanych w tragedię. Tymczasem patriarcha Elis (Peter Gantman) wyznacza jej termin na rozwiązanie śledztwa, zanim weźmie sprawę w swoje ręce. „Kraina grzechu” to współczesny kryminał osadzony w brutalnym świecie, gdzie nic nie jest pewne i brzemię grzechu pierworodnego jest wyjątkowo ciężkie.

Premiera: 2 stycznia



„Zabójcza przyjaźń”



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega — sennym miasteczku, w którym dorastała — Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony — jego i jej — co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.

Premiera: 8 stycznia



„Miłość jest ślepa. Niemcy”



Czy miłość naprawdę jest ślepa? Tych 30 niemieckojęzycznych singli ma dość powierzchownych randek i szuka prawdziwej miłości. Aby uniknąć rozpraszania się bodźcami wzrokowymi, pierwsze spotkanie odbywa się w ciemno — w małych kabinach zwanych kapsułami single mogą się słyszeć, ale jeszcze się nie widzą. Pod koniec pierwszej rundy osoby, którym uda się otworzyć i nawiązać emocjonalną więź dzięki szczerym rozmowom, stają przed ważnym pytaniem: „Wyjdziesz za mnie?”. Jeśli uczucia są wystarczająco silne, narzeczeni zobaczą się po raz pierwszy.

Premiera: 8 stycznia



„Samce Alfa”, sezon 4.



W tym sezonie samce alfa stwierdzają, że najlepiej poradzą sobie z tym strasznym kryzysem wieku średniego, stawiając mu czoła razem. Wynajmują mieszkanie i wykorzystują swoją przyjaźń jako azyl od rozwodów, rodzicielskich wyzwań i nieuniknionych problemów napotykanych na drodze ku samopoznaniu. Bohaterowie próbują na nowo odkrywać męskość i poznają zaskakujące nowe modele rodziny, a przy okazji przekonują się, że z kumplami pod jednych dachem czasem ciężko się dogadać — nawet na wakacjach w Punta Cana.

Premiera: 9 stycznia



„The Boyfriend”, sezon 2.



W programie „Boyfriend” grupa młodzieńców, których pociągają inni mężczyźni, mieszka razem w nadmorskim domu z basenem zwanym „Green Room”. Prowadząc biznes z kawą i mieszkając razem, spędzają wspólnie lato w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Długie letnie wakacje to wyjątkowy czas poświęcony miłości i przyjaźni, jednak kiedy nadejdzie jesień, kto pozna swoją drugą połowę?

Premiera: 13 stycznia



„Królowa flow”, sezon 3.



Siedemnaście lat po tym, jak niesłusznie trafiła do więzienia, pewna utalentowana autorka piosenek szuka zemsty na tych, którzy zszargali jej reputację i zabili najbliższych.

Premiera: 14 stycznia



„Love Through a Prism”



Londyn, początek XX wieku. Japońska studentka, która w angielskiej stolicy ma zgłębiać tajniki świata sztuki, przecina ścieżki z młodym, utalentowanym arystokratą. Nowy serial animowany „Love Through a Prism”, którego premiera odbędzie się 15 stycznia 2026 r. tylko w Netflixie, to historia międzykulturowego uczucia rozkwitającego na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni artystycznych w mieście. Scenarzystką tego anime o dorastaniu jest Yoko Kamio, twórczyni mangi „Boys Over Flowers”, a reżyserem — Kazuto Nakazawa („B: The Beginning”, sekwencja anime z „Kill Billa”). Za animację odpowiada WIT Studio.

Premiera: 15 stycznia



„Siedem Zegarów Agathy Christie”



Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa — mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen „Bundle” Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

Premiera: 15 stycznia



„The Upshaws”, sezon 7.



Bennie Upshaw (Mike Epps), głowa czarnej robotniczej rodziny z Indianapolis, to czarujący mechanik, który zawsze ma dobre intencje, ale często pakuje się w kłopoty. Bennie próbuje wieść normalne życie z rodziną, na którą składają się żona Regina (Kim Fields), ich dwie młode córki (Khali Daniya-Renee Spraggins, Journey Christine) i pierworodny syn (Jermelle Simon), nastoletni syn (Diamond Lyons) będący owocem romansu z inną kobietą (Gabrielle Dennis) oraz zgryźliwa szwagierka (Wanda Sykes). Żaden z jej członków nie zna recepty na sukces, jednak każdy z nich mierzy wysoko. W najnowszej części ta barwna rodzina z uśmiechem przyjmuje blaski i cienie życia na jego wielu płaszczyznach, czerpiąc siłę z miłości.

Premiera: 15 stycznia



„Łup”



Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe — i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

Premiera: 16 stycznia



„Jak przetłumaczyć miłość?”



„Jak przetłumaczyć miłość?” to nieprzewidywalna komedia romantyczna o wielojęzycznym tłumaczu Joo Ho-jinie, który dostaje zlecenie pracy dla światowej sławy celebrytki — Cha Mu-hee.

Premiera: 16 stycznia



„Star Search”



Program powraca! Talenty są większe, stawki wyższe, a format bardziej interaktywny niż kiedykolwiek wcześniej. W każdym odcinku pojawią się najbardziej obiecujący przedstawiciele czterech kategorii — muzyka, taniec, rozrywka i dzieci — którzy będą rywalizować o szansę na gwiazdorską sławę. Z każdym tygodniem rywalizacja staje się ostrzejsza, a eliminacje coraz bardziej bezlitosne. Dramatyczne napięcie sprawia, że każdy odcinek na żywo to niezapomniane wydarzenie.

Premiera: 20 stycznia



„Porwanie: Elizabeth Smart”



Wcześnie nad ranem 5 czerwca 2002 r. 14-letnia Elizabeth Smart została porwana ze swojej sypialni w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Od tego momentu rozpoczęły się jedne z najintensywniejszych i zakrojonych na najszerszą skalę poszukiwań w dziejach USA. „Porwanie: Elizabeth Smart” to wciągający dokument o prawdziwej historii — opisanej własnymi słowami przez samą Elizabeth, a także członków jej rodziny, śledczych i osoby bezpośrednio zaangażowane w sprawę. Film łączy w sobie archiwalne zdjęcia, niepublikowane wcześniej materiały i rozmowy na wyłączność, odtwarzając dziewięć koszmarnych miesięcy, podczas których dziewczynka była więziona przez Briana Davida Mitchella i Wandę Barzee. Twórcy skupili się na psychologicznym i emocjonalnym piętnie, jaki cała sprawa odcisnęła na Elizabeth i jej rodzinie, nieustannym zainteresowaniu mediów, niezmordowanym dążeniu do prawdy oraz woli przetrwania, dzięki której Elizabeth przeżyła ten horror, nie tracąc ducha — co rzuca się w oczy nawet 20 lat po tragedii. Dokument nie tylko powraca do wydarzeń, które wstrząsnęły krajem, ale też ukazuje drogę Elizabeth do zaleczenia traum oraz jej nieustanną misję inspirowania i ochrony innych.

Premiera: 21 stycznia



„Miłość na lodzie”



Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie’ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.

Premiera: 22 stycznia



„Wspinaczka na wieżowiec na żywo”



Alex Honnold, jeden z najlepszych wspinaczy solistów wszech czasów, wchodzi na Taipei 101, jeden z najwyższych budynków na świecie — NA ŻYWO w Netflixie.

Premiera: 24 stycznia



„Uwolnić Berta”



Bert Kreischer — komik z gołą klatą, imprezowa legenda i gość, po którym można spodziewać się wszystkiego — musi odnaleźć się w nowym świecie, kiedy jego córki zostają przyjęte do elitarnej prywatnej szkoły w Beverly Hills. Kiedy jednak rodzina zaczyna cierpieć przez jego zachowanie, postanawia się w końcu ubrać i stłamsić swoją prawdziwą naturę.

Premiera: W styczniu na Netflix



„Bridgertonowie”, sezon 4.



Główną postacią czwartego sezonu serialu „Bridgertonowie” jest Benedict (Luke Thompson) — drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.

Premiera: 29 styczniaCzytaj też:

9 seriali, które właśnie wystrzeliły na Netflix i HBO Max. Trendy po weekendzieCzytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix! W tym tygodniu wpadają same perełki