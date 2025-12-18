„Banda nieudaczników siedzi na łańcuchu szefa”. Dziennikarka ostro o politykach

Głos zabrali także przedstawiciele show-biznesu i mediów, dla których los zwierząt nie jest obojętny. Wśród nich znalazła się Karolina Korwin-Piotrowska, znana z bezkompromisowych opinii i otwartego zaangażowania w obronę praw zwierząt. Jej komentarz był krótki, ale wyjątkowo dosadny. Internauci dołożyli swoje.

Weto Karola Nawrockiego, głosowanie w Sejmie i… mocny odzew!

Weto prezydenta wobec tzw. ustawy łańcuchowej odbiło się szerokim echem. Głos zabrało wiele znanych osób, które znane są z tego, że troszczą się o los zwierząt, nie tylko psów trzymanych na uwięzi.

17 grudnia Sejm głosował nad cofnięciem decyzji prezydenta. Za projektem opowiedziało się 246 posłów, co okazało się niewystarczające. Do skutecznego odrzucenia weta zabrakło 18 głosów. Ten wynik wywołał frustrację i rozczarowanie wśród wielu komentatorów, w tym Karoliny Korwin-Piotrowskiej.

Popularna dziennikarka, która regularnie odnosi się w mediach społecznościowych do bieżących wydarzeń politycznych i społecznych, opublikowała wpis, w którym nie kryła oburzenia. „Tylko psów żal, bo banda parszywych nieudaczników siedzi na łańcuchu szefa” — napisała bezpardonowo, dołączając do wpisu zdjęcie swojego psa.

„Niecenzuralne słowa cisną się na usta”

Wpis Korwin-Piotrowskiej spotkał się z natychmiastową reakcją internautów. W komentarzach dominowały podobne opinie, burzliwe emocje, a przy tym i poczucie bezsilności. „Ręce opadają, bo naiwnie miałam nadzieję”, „Smutny dzień dla wszystkich piesków”, „Brak słów, a miałam nadzieję”, „Wstyd na cały świat”, „Ech, Polsko”..., „Same niecenzuralne słowa cisną się na usta... Wstyd, żal”, „Jak mawia klasyk poznasz głupiego po czynach jego. Nie mam słów, szkoda psiaków”, „Żal zwierząt! Wielki!!”, „Chce mi się krzyczeć, jak pomyślę, że Ci okrutni ludzie decydują o losach naszego kraju” — pisali użytkownicy.

