Prawda wyszła na jaw po finale „Rolnik szuka żony”. Co dalej z Weroniką i Gabrielem?

Po zakończeniu 12. edycji „Rolnik szuka żony” widzowie długo zastanawiali się, czy relacja Weroniki i Gabriela przetrwa poza kamerami. Emocje z finału jeszcze nie opadły, a w sieci mnożyły się pytania o przyszłość tej pary. Najnowsze nagranie opublikowane przez Telewizję Polską rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości.

Finał „Rolnik szuka żony” i trudne emocje Weroniki

Ostatni odcinek programu przyniósł wiele wzruszeń, a jedną z najbardziej zapamiętanych scen była szczera rozmowa Weroniki z prowadzącą Martą Manowską. Uczestniczka nie ukrywała, że oglądanie fragmentów z udziałem Gabriela i innych kobiet było dla niej trudnym doświadczeniem. Otwarcie przyznała, że towarzyszyła jej „zazdrość”.

Mimo tych emocji para już w finale potwierdziła, że tworzy związek. Teraz okazuje się, że uczucie nie było chwilowe, a Weronika i Gabriel konsekwentnie pielęgnują swoją relację także po zakończeniu programu.

Świąteczne nagranie TVP i jasny komunikat

17 grudnia na oficjalnym profilu „Rolnik szuka żony” na Instagramie pojawiło się nagranie z udziałem pary, utrzymane w bożonarodzeniowej scenerii. W opisie czytamy: „Od finału »Rolnika« minęło już trochę czasu… a Weronika i Gabryś wciąż są razem! Potwierdzają to oficjalnie i już w świątecznym odcinku zdradzą, jak potoczyły się ich losy po programie”.

W krótkim filmie Weronika i Gabriel opowiedzieli o tym, jak planują spędzić nadchodzące święta. — „Święta chcemy spędzić razem... Wigilię każde z nas spędzi w swojej rodzinie, a w Boże Narodzenie ja dojadę do rodziny Weroniki, a w drugie święto Weronika dołączy do mojej rodziny” — powiedział Gabriel.

Nagranie szybko spotkało się z ciepłym przyjęciem widzów. W komentarzach nie brakowało słów uznania i wsparcia dla pary. „Najlepsza para edycji”, „Gabriel stanął na wysokości zadania... A nikt się tego nie spodziewał. Trzymam kciuki” — pisali internauci. Wielu fanów programu nie może się też doczekać świątecznego odcinka „Rolnik szuka żony”, który zostanie wyemitowany 25 grudnia o godzinie 20.30 w TVP1.

Czytaj też:

Martyniuk odpiął wrotki. Nawołuje do buntu?Czytaj też:

Dzieci Roba Reinera przerywają milczenie po tragedii. Mocne oświadczenie