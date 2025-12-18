5 premier od dziś na Netflix i HBO Max. To zwróci waszą uwagę

W czwartek 18 grudnia w serwisach streamingowych pojawiły się nowe tytuły, które warto mieć na radarze. Netflix przygotował dwa interesujące hity – od pełnej pasji historii tanecznej po kolejny sezon uwielbianego serialu „Emily w Paryżu”. W bibliotece HBO Max z kolei pojawiły się trzy nowe propozycje, które łączą w sobie świąteczny klimat, romans i elementy komedii grozy.

Nowości od dziś na Netflix. Wrócił jeden z największych hitów platformy

„10DANCE”

Shinya Suzuki jest japońskim mistrzem tańców latynoskich, a Shinya Sugiki — japońskim mistrzem tańców standardowych i drugim na świecie tancerzem w tej kategorii. Często porównuje się ich do siebie z powodu identycznych nazwisk, co irytuje ambitnego Suzukiego. Pewnego dnia Suzuki otrzymuje od Sugikiego zaskakującą propozycję — mają wspólnie wystąpić na turnieju 10 tańców, w którym najlepsi tancerze wykonują pięć tańców latynoamerykańskich i pięć tańców standardowych. Suzuki wie, że nie będzie to łatwe, dlatego początkowo odrzuca ofertę Sugikiego, który chce, aby każdy z nich nauczył tego drugiego swojego stylu, i marzy o wspólnym występie przed międzynarodową publicznością.

„Emily w Paryżu”, sezon 5.

Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

Trzy perełki od dziś w bibliotece HBO Max. Strasznie i świątecznie

„Piekielne wakacje”

Jason Hochberg (Fred Hechinger), 24-letni opiekun obozowy, przyjeżdża do pracy na obozie Pineway. Największym problemem wydaje się fakt, że jest starszy od pozostałych opiekunów. Nie wie, że w okolicy czai się morderca, który brutalnie atakuje kolejnych członków kadry.

„Święta w blasku reflektorów”

Gwiazda pop i zbuntowany piłkarz odkrywają, że magia świąt może przemienić przelotny romans w prawdziwą miłość.

„Romans pachnący drewnem”

Andrea wraca na święta do domu, gdzie spotyka dawną miłość. Wspólna odbudowa miasteczka po pożarze rodzi uczucie.

