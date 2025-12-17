Nowy film z Tomem Cruisem już w sieci. Polacy – oglądajcie!

Najnowszy, ósmy film akcji z serii „Mission: Impossible – The Final Reckoning”, jest już dostępny w sieci. Autorami scenariusza są Erik Jendresen i Christopher McQuarrie, który odpowiada również za reżyserię.

„Mission: Impossible – The Final Reckoning”. Co w nowym filmie z ukochanej serii?

W filmie agent Ethan Hunt i zespół IMF kontynuują poszukiwania przerażającej sztucznej inteligencji znanej jako Byt (ang. Entity) – która przeniknęła do sieci wywiadowczych na całym świecie – podczas gdy rządy państw oraz tajemniczy duch z przeszłości Ethana depczą im po piętach. Wspierany przez nowych sojuszników i wyposażony w środki pozwalające raz na zawsze unieszkodliwić Byt, Hunt ściga się z czasem, by zapobiec trwałemu przekształceniu świata, jaki znamy.

W najnowszej odsłonie „Mission: Impossible” obok Toma Cruise’a pojawia się cała plejada gwiazd, m.in. Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Janet McTeer, Hannah Waddingham, Mark Gatiss i Angela Bassett.

„Mission: Impossible – The Final Reckoning”. Gdzie oglądać?

Film „Mission: Impossible – The Final Reckoning” jest dostępny od środy 17 grudnia na platformie SkyShowtime. Inne filmy z tej serii, które są dostępne na platformie, to: „Mission: Impossible”, „Mission: Impossible II”, „Mission: Impossible III”, „Mission: Impossible – Ghost Protocol”, „Mission: Impossible – Rogue Nation” i „Mission: Impossible – Fallout”.

